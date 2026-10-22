Việt Nam - Anh kỷ niệm 1 năm nâng cấp quan hệ: Anh muốn tăng hợp tác với TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tiếp Tổng lãnh sự Anh tại thành phố và đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Spey chiều 22-10 - Ảnh: THANH HIỆP

Chiều 22-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tiếp và làm việc cùng Tổng lãnh sự Anh Alexandra Smith cùng đoàn thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Spey trong chuyến thăm thành phố từ ngày 22 đến 28-10.

Anh là đối tác quan trọng của TP.HCM

Ông Trần Văn Bảy nhận định chuyến thăm TP.HCM lần này của tàu HMS Spey tiếp nối chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Anh vào tháng 9-2025, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 10-2025)

Theo ông Bảy, chuyến thăm góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự tin cậy và thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy tại buổi làm việc - Ảnh: THANH HIỆP

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy thông tin Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai nước duy trì các cơ chế đối thoại, trao đổi đoàn ở nhiều cấp độ và hợp tác trên nhiều lĩnh vực như đào tạo tiếng Anh, bồi dưỡng sĩ quan, đào tạo chỉ huy tham mưu, an ninh, an toàn hàng hải và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đối với TP.HCM, Vương quốc Anh là một trong những đối tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, tài chính, công nghệ và hạ tầng. Hiện Anh đứng thứ 17 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố, với 373 dự án.

TP.HCM cũng duy trì hợp tác với nhiều địa phương của Anh, trong đó có vùng đô thị Liverpool, với các lĩnh vực hợp tác gồm y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Ông Bảy bày tỏ thời gian qua, các đoàn công tác của TP.HCM đã đến Vương quốc Anh để nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về phát triển trung tâm tài chính, năng lượng, hạ tầng, thành phố xanh và đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Hiện thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và tệ nạn ma túy.

Trong thời gian tới, TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác với Anh trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, đặc biệt là giáo dục, đào tạo, an ninh mạng, an ninh và an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường biển.

Anh có đại diện cấp cao dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu

Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM Alexandra Smith đánh giá việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh và hàng hải.

Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith - Ảnh: THANH HIỆP

Bà Smith chia sẻ rất ấn tượng trước sự thay đổi của TP.HCM, với nhiều công trình mới, dự án hạ tầng và các tòa nhà phục vụ định hướng phát triển thành phố trở thành trung tâm tài chính.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, phía Anh mong muốn mở rộng hợp tác với TP.HCM trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục và thương mại.

Hai bên cũng kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học của Anh với thành phố, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Vương quốc Anh.

Về lĩnh vực tài chính, phía Anh nêu sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ TP.HCM phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời thúc đẩy trao đổi về hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Phía Anh cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao Anh và dự kiến có đại diện cấp cao tham dự các hoạt động kinh tế quan trọng tại TP.HCM trong thời gian tới, trong đó có Diễn đàn Kinh tế mùa thu.

Tổng lãnh sự Anh cũng nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm tàu HMS Spey đối với việc tăng cường trao đổi chuyên môn, hiểu biết giữa lực lượng hải quân hai nước và giao lưu Nhân dân.

Thủy thủ tàu HMS Spey muốn tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam

Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS Spey - Ảnh: THANH HIỆP

Thay mặt thủy thủ đoàn tàu HMS Spey, Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu, cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã dành sự đón tiếp nồng hậu.

Bà Taylor giới thiệu tàu rời Vương quốc Anh từ năm 2021 và đã có khoảng 5 năm hoạt động tại khu vực. Theo bà, hoạt động này thể hiện cam kết của Hải quân Hoàng gia Anh trong việc góp phần duy trì an ninh, ổn định khu vực, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước.

Trong chương trình hoạt động tại TP.HCM, thủy thủ đoàn dự kiến gặp gỡ, trao đổi chuyên môn với lực lượng Hải quân Việt Nam về tìm kiếm cứu nạn, chiến thuật, hoạt động tác chiến trong khu vực và các kỹ năng chuyên môn khác.

Đoàn cũng mong muốn tổ chức các hoạt động giao lưu với học sinh nhằm tăng cường kết nối giữa người dân hai nước.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, thủy thủ đoàn dự kiến tham quan địa đạo Củ Chi vào cuối tuần để tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam, đồng thời khám phá văn hóa và ẩm thực TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Anh - Ảnh: THANH HIỆP