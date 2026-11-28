Trại giam hạnh phúc, phim khai thác cuộc sống sau song sắt qua lăng kính tình người và sự cảm hóa, đang gây sốt phòng vé - Ảnh: ĐPCC



Tối 27-11, theo Box Office Vietnam, Trại giam hạnh phúc vượt mốc 200 tỉ đồng sau 8 ngày ra rạp.

Tính đến thời điểm hiện tại, phim thu 207 tỉ đồng, có khoảng 4.600 suất chiếu mỗi ngày, tiếp tục áp đảo các đối thủ khác.

Với thành tích 200 tỉ đồng, phim của đạo diễn Trung Lùn góp mặt trong top 3 phim Việt đạt cột mốc này nhanh nhất năm 2026, sau Thỏ ơi! và Trại buôn người.

Sự xuất hiện của Running Man Việt Nam 2026: Về nhà cũng không thể ảnh hưởng đến Trại giam hạnh phúc.

Lý do Trại giam hạnh phúc gây sốt?

Sau hai phần phim hài Làm giàu với ma, Trung Lùn chuyển hướng sang khai thác đề tài tâm lý xã hội.

Lấy bối cảnh đầu những năm 2000, phim mở đầu bằng biến cố khiến Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo hiền lành, phải vào tù.

Trong lúc bảo vệ em gái khỏi vụ phóng hỏa đốt nhà, anh gây án mạng và bị tuyên phạt một năm 8 tháng tù giam vì hành vi giết người trong trạng thái kích động.

Trailer Trại giam hạnh phúc

Tình anh em giữa thầy giáo Phúc và em gái được Trại giam hạnh phúc khắc họa rõ nét - Ảnh: ĐPCC

Trại giam hạnh phúc khai thác một góc nhìn thú vị: giữa chốn tù đày, họ vẫn có thể tìm thấy tiếng cười, sự đồng cảm và những tình cảm chân thành.

Các nhân vật phụ như Chính (Tiến Luật), Điền (Hoàng Phi), Thuận (La Thành), Khoa (Khuyến Dương) và Minh Hữu (Gi A Nguyễn) đều có câu chuyện và quá khứ riêng.

Phim xây dựng nhân vật theo hướng đa chiều. Dù từng phạm trọng tội, họ vẫn có lòng trắc ẩn, biết yêu thương gia đình và quan tâm đến người khác.

Từ chỗ dè chừng, thậm chí thù ghét nhau, họ dần tìm thấy sự đồng cảm và khát vọng làm lại cuộc đời.

Trại giam hạnh phúc còn khắc họa những góc khuất trong môi trường tù giam qua loạt tình huống bạo hành thể chất lẫn tinh thần - Ảnh: ĐPCC

Về diễn xuất, Tuấn Trần cho thấy sự trưởng thành qua vai thầy giáo Phúc. Những phân cảnh nhân vật mới vào trại, trải qua các màn "chăm sóc đặc biệt" từ bạn tù tạo cảm giác ngột ngạt, phần nào tái hiện cuộc sống sau song sắt.

Khuyến Dương (Chị Phiến) cũng là bất ngờ thú vị với vai Khoa duyên dáng, hài hước nhưng không thiếu những khoảng lặng cảm xúc.

Lương Thế Thành gây chú ý với vai phản diện Long Đầu Bò, phạm nhân đầu trọc, xăm trổ, đại diện cho thế lực ngầm trong nhà tù.

Tuy nhiên, vai diễn của anh chưa được khai thác sâu về quá khứ và động cơ, khiến hình tượng phản diện còn một màu.

Khác hình tượng lãng tử quen thuộc, Lương Thế Thành thể hiện nhân vật qua ánh mắt nham hiểm, giọng nói gằn - Ảnh: ĐPCC

Đáng chú ý, Trại giam hạnh phúc có mật độ chửi thề khá dày và một số tình tiết nhạy cảm liên quan đến tình dục đồng giới. Những yếu tố này có thể khiến một số khán giả không thoải mái, đặc biệt là các gia đình có trẻ vị thành niên. Do đó, phụ huynh nên cân nhắc trước khi lựa chọn, dù phim được phân loại T16. Cái kết cũng là điểm trừ có thể khiến một số khán giả hụt hẫng. Với tựa đề Trại giam hạnh phúc, kết cục mang màu sắc bi thương phần nào đối lập với tinh thần vui tươi, giàu tình người mà phim xây dựng trước đó.

Đóng vai Long Đầu Bò, Lương Thế Thành bị cả nhà 'xa lánh' Xem Trại giam hạnh phúc, khán giả sợ hãi nhân vật Long Đầu Bò do diễn viên Lương Thế Thành thủ vai: đầu cạo trọc, sẹo chăng đầy mặt, hình xăm rải khắp cả người. Và ác cũng chưa từng có!



