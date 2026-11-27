Các thành viên Running Man Việt Nam 2026 trong buổi ra mắt tập phim chiếu rạp Về nhà - Ảnh: HOÀNG LÊ

Cuộc hội ngộ của Gia Tộc R trong Running Man Vietnam 2026 thiếu "anh cả" Trấn Thành.

Giải thích về sự vắng mặt này, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước cho biết: Trấn Thành đi xuất khẩu lao động.



Trấn Thành: "Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi"

Trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành cũng gửi lời nhắn đến các thành viên và khán giả, đồng thời tiết lộ lý do không thể tham dự sự kiện: "Cả nhà Run thông cảm cho Hai nha! Hai phải đi mưu sinh bên Mỹ làm MC concert 'say hi'. Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi. Chúc bộ phim thành công vang dội, siêu hot ngoài rạp luôn nhé. Yêu cả nhà".

Tại buổi ra mắt, các thành viên Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P, Quang Tuấn cùng người dẫn dắt Lê Nhân có thời gian giao lưu cùng khán giả.

Lê Khanh - khách mời tạo dấu ấn trong tập 14 với màn kết hợp cùng Quân A.P trong một đám cưới trong mơ cũng có mặt, luôn bên cạnh ông xã và dành những lời động viên ngọt ngào.

Không khí buổi giao lưu thêm sôi động khi Gia Tộc R bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Liên Bỉnh Phát. Ninh Dương Lan Ngọc ngẫu hứng kêu gọi mọi người cùng hát ca khúc Đi về nhà.

Tiết mục "mạnh ai nấy hát" của các thành viên tạo nên tình huống dở khóc dở cười, mang tiếng cười cho khán giả.

Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn trong buổi ra mắt phim chiếu rạp Running Man Vietnam 2026 - Ảnh: HOÀNG LÊ

Bài hát Đi về nhà do các thành viên Running Man biểu diễn - Video: HOÀNG LÊ

Khép lại hành trình bằng câu chuyện tình thân

Running Man Vietnam 2026: Về nhà chiếu tại hệ thống rạp CGV trên toàn quốc từ ngày 27-11. Với thời lượng 181 phút, phiên bản điện ảnh đưa các thành viên bước vào cuộc đua tìm kiếm người thừa kế, đồng thời khép lại hành trình của Gia tộc R bằng thông điệp về gia đình và tình thân.

Câu chuyện bắt đầu bằng chuyến trở về với những kỷ niệm tại bảo tàng ký ức.

Những dấu hiệu bất thường xuất hiện, mở ra bí ẩn mới và đẩy các thành viên vào cuộc đua tìm kiếm người thừa kế theo nhiệm vụ do quản gia Lê Nhân công bố.

Bộ phim kết hợp các thử thách vận động, đấu trí cùng loạt tình huống hài hước nhưng cũng đưa ra câu hỏi về tình cảm giữa cha mẹ và con cái: Cha mẹ đã dành cả cuộc đời vun vén, trao đi những điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng liệu con cái có luôn biết yêu thương và trân trọng những hy sinh ấy?

Sau buổi ra mắt, phim nhận được sự quan tâm của khán giả trên mạng xã hội. Một ý kiến chia sẻ cảm nhận: "Thời lượng ban đầu cười điên, thời lượng cuối tiếc nuối và nhiều cảm xúc".

Đông đảo các bạn trẻ đến với buổi ra mắt tập chiếu rạp Running Man Vietnam 2026 - Ảnh: BTC

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết tên gọi Về nhà mang ý nghĩa đặc biệt khi những ngày cuối năm đang đến gần. "Mọi người cũng biết là mình đang bước vào những ngày cuối năm và chuẩn bị chuyển giao sang năm mới. Tập phim Về nhà cũng giống như hồi chuông gõ cửa, kêu là: "Ba mẹ ơi, con đã về!". Và ngày hôm nay chúng tôi đã về nhà và chắc chắn khi bước vào mùa tiếp theo sẽ là những ý tưởng mới mẻ", Lan Ngọc nói.