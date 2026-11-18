Teaser 3 Running Man Việt Nam

Running Man Việt Nam vừa đăng tải teaser mang tên Khi những mong ước chạm vào nhau…. Khác với không khí sôi động, hài hước thường thấy, video lần này mang màu sắc hoài niệm, tập trung vào những câu chuyện và tình cảm giữa các thành viên Gia tộc R.

Gia tộc R nhìn lại ký ức tuổi thơ

Mở đầu teaser, Trấn Thành gợi nhắc về những mùa hè thời thơ ấu với buổi chiều thả diều ngoài đồng, buổi tối ríu rít kể chuyện và những lần vui đùa bên nhau. Tiếp đó, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Quang Tuấn lần lượt xuất hiện, chia sẻ những ký ức và suy nghĩ về tình cảm gia đình.

Những ngày tháng vô tư khi còn nhỏ dần trở thành ký ức khi mỗi người trưởng thành, có cuộc sống và hành trình riêng. Những cuộc gặp gỡ cũng thưa hơn, khoảng cách giữa các thành viên ngày một lớn dù tình cảm vẫn còn nguyên vẹn.

Running Man Việt Nam hé lộ những mong ước của các thành viên Gia tộc R - Ảnh: Chụp màn hình

Các thành viên mong mùa hè năm nay có thể trở lại như thuở nhỏ, khi cả Gia tộc R cùng tụ họp, đi dã ngoại và vui chơi bên nhau. Họ cũng hy vọng mọi người có thể tạm gác những bận rộn, sống thoải mái và trân trọng tình cảm gia đình.

Đặc biệt, mong ước được chứng kiến tất cả thành viên Gia tộc R cùng nhau già đi và tiếp tục là một phần của gia đình, dù ở bất kỳ thế giới nào, tạo nên điểm nhấn cảm xúc của teaser.

Lan Ngọc trong teaser còn nhắc đến những điều chưa từng biết về ba mẹ, cũng như mong ước được cùng anh chị em lớn lên, học chung lớp và có thêm nhiều kỷ niệm - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả tò mò về nội dung tiếp theo của Running Man Việt Nam

Teaser thứ 3 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt sau những hình ảnh úp mở trước đó của chương trình.

Trước đó, teaser thứ 2 của Running Man Việt Nam từng gây chú ý với chi tiết 10:10, khiến khán giả đặt nhiều giả thuyết về một nội dung đặc biệt sau khi mùa 4 kết thúc. Đến teaser mới, sự xuất hiện đầy đủ của 7 thành viên cùng thông điệp về những mong ước càng khiến người xem tò mò.

Nhiều khán giả suy đoán chương trình có thể còn tập đặc biệt, thậm chí được trình chiếu tại rạp hoặc phát hành trên YouTube.

"Chiếu rạp hay YouTube gì tụi em cũng chịu Running Man ơi", "Có thể nào một tháng ra một tập đặc biệt để tôi cầm cự tới năm sau không?", "Đừng hết nha bà Run, tuần nào cũng chiếu hộ tui"... một số bình luận.

Không ít người hy vọng được gặp lại đầy đủ các thành viên Gia tộc R trong những nội dung tiếp theo và mong chương trình sớm có mùa 5 - Ảnh: BTC

Trước đó, tập 16 với chủ đề Mãi là anh em siêu nhân đã khép lại hành trình mùa 4 vào ngày 13-11. Sau gần bốn tháng phát sóng, chương trình để lại nhiều tình cảm với khán giả nhờ sự kết hợp của 7 thành viên gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Quang Tuấn.

Hiện nhà sản xuất chưa công bố cụ thể nội dung tiếp theo sẽ được phát hành dưới hình thức nào, cũng như kế hoạch thực hiện mùa 5. Những suy đoán về tập đặc biệt chiếu rạp hay chương trình tiếp tục lên sóng vẫn cần chờ thông tin chính thức.

Khán giả mong Running Man Việt Nam có mùa 5, tập đặc biệt vẫn là ẩn số Sau chặng đường phát sóng với nhiều dấu ấn, Running Man mùa 4 tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người xem kỳ vọng chương trình sẽ trở lại với mùa 5 cùng đội hình Gia tộc R hiện tại.



