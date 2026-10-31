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Running Man Việt Nam gây sốt với đám cưới của Quân A.P và Lê Khanh

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Lê Khanh bật khóc trong hạnh phúc khi cùng Quân A.P tham gia lễ cưới đặc biệt do Running Man Việt Nam tổ chức. Khoảnh khắc này khiến nhiều thành viên gia tộc R và khán giả xúc động.

Lê Khanh chia sẻ cô đã chờ đợi ngày này từ lâu và cảm thấy hạnh phúc khi có sự hiện diện của nhiều người thân thiết. Cô gửi lời cảm ơn các thành viên gia tộc R và ê kíp đã cùng tạo nên buổi lễ - Ảnh: Chụp màn hình

Tập 14 Running Man Việt Nam xoay quanh gia tộc R và lời nguyền hoàng kim. Trong đó Quân A.P vào vai Tám Quân, còn Lê Khanh hóa cô dâu. Trước khi các thành viên bước vào nhiệm vụ tìm lại món quà cưới bằng vàng và kim cương bị thất lạc, chương trình tổ chức hôn lễ cho cặp đôi với sự góp mặt của các thành viên gia tộc R.

Lê Khanh không giấu được xúc động, cô bật khóc khi chia sẻ: "Đây là một ngày mà em đã mong đợi rất lâu rồi. Mọi người đã tổ chức một buổi tiệc với rất nhiều anh em, gia đình của Tám Quân. Em cảm thấy rất may mắn, em cảm ơn mọi người rất nhiều".

Dàn cast Running Man xúc động trước hôn lễ của Quân A.P và Lê Khanh

Tại buổi lễ, Lê Khanh bày tỏ niềm vui khi trở thành con dâu của gia đình. Cô cũng dành nhiều lời khen cho Quân A.P, nhận xét anh là người thông minh, chu đáo và tinh tế, có thể hiểu được sở thích của cô mà không cần phải nói ra.

Câu chuyện cả hai quen nhau từ thời đi học cũng được nhắc đến trong chương trình. Quân A.P từng theo học chuyên toán, còn Lê Khanh học chuyên văn. Nam ca sĩ cho biết anh vốn không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trước công chúng.

Sau nghi thức cưới, chương trình chuyển sang thử thách tìm lại món quà cưới bằng vàng và kim cương bị thất lạc. Các thành viên được chia thành hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng, lần lượt vượt qua những thử thách về tốc độ, tư duy và ngôn ngữ để tìm cách phá lời nguyền hoàng kim.

Lê Khanh hóa cô dâu, sánh đôi cùng Quân A.P trong chương trình - Ảnh: Chụp màn hình

Dàn cast chia thành hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng để thực hiện nhiệm vụ phá lời nguyền hoàng kim - Ảnh: Chụp màn hình

Lê Khanh lần đầu tham gia các thử thách với vai trò người chơi. Cô thể hiện sự nhiệt tình trong các phần thi và cùng đội Mặt Trời đi đến chiến thắng. Sau chương trình, cô cho biết cảm thấy may mắn khi được ở trong đội chiến thắng, đồng thời vui vì có thể tham gia cuộc chơi đến những phút cuối.

Điểm nhấn của tập phát sóng là phần lễ cưới với sự xuất hiện bất ngờ của nhóm nhạc UPRIZE. Nhóm trình diễn ca khúc First Dance dành tặng cặp đôi, tạo thêm không khí cho buổi lễ.

Trong khoảnh khắc này, Trấn Thành và Anh Tú Atus không giấu được sự xúc động. Cả hai bật khóc khi chứng kiến nghi thức dành cho Quân A.P và Lê Khanh, sau đó nhìn thấy nhau cũng bật cười. Phản ứng của hai thành viên trở thành một trong những chi tiết được khán giả chú ý.

Quân A.P gửi lời cảm ơn ê kíp và các thành viên Running Man ngay sau tập phát sóng - Ảnh: FBNV

Sau khi tập phát sóng kết thúc, Quân A.P tiếp tục gửi lời cảm ơn trên mạng xã hội: "Tám Quân đại diện gia đình nhỏ gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị gia tộc R đã yêu thương và gửi những lời chúc tốt đẹp đến tụi em. Cảm ơn ê kíp Running Man đã tạo ra một tập phát sóng vô cùng ý nghĩa và xúc động với Quân".

Nam ca sĩ cũng cảm ơn khán giả đã luôn yêu quý, ủng hộ mình, các thành viên và chương trình. Anh hài hước gửi lời đến Lê Khanh: "Cảm ơn 'nương tử' đã đến Running Man".

Tập 14 Running Man Việt Nam ghi nhận 1 triệu lượt xem chỉ sau 10 phút kết thúc buổi công chiếu - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn kết hợp của Quân A.P và Lê Khanh, đặc biệt là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ thời đi học.

Một số bình luận: "Thật sự, cặp nào mà quen nhau từ thời đi học đến khi mà cùng nhau lên lễ đường chờ được tới ngày này sẽ không khỏi xúc động", "Kiểu họ thật sự xem nhau là gia đình", "Mặc dù ăn cưới online nhưng đã quá bà Run ơi", "Cứ xem đi xem lại đoạn này mãi thôi, bà Run làm chúng tui bất ngờ quá ạ"...

Running Man Việt Nam gây sốt với đám cưới của Quân A.P và Lê Khanh - Ảnh 6.'Cô dâu' Lê Khanh chính thức lộ diện trong Running Man Việt Nam

Lê Khanh xuất hiện trong teaser tập 14 Running Man, màn lộ diện của cô cùng những tương tác trong ngày vui của gia tộc R khiến khán giả thích thú, mong chờ tập phát sóng.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Quân A.P Running Man Việt Nam Lê Khanh Running Man

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

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