Diệu Nhi trở lại Running Man, khán giả khen 'thả miếng nào dính miếng đó'

Diệu Nhi hóa thân thành Siêu nhân Hồng trong tập 15 Running Man - Ảnh: Chụp màn hình

Trong tập 15 Running Man Việt Nam, Diệu Nhi hóa thân thành Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên tái hợp trong biệt đội siêu nhân đã giải nghệ.

Từ màn xuất hiện khiến dàn cast bật cười đến những màn đấu trí, tranh tài quyết liệt, nữ diễn viên trở thành tâm điểm của tập phát sóng khi giành được vị trí thủ lĩnh.

Diệu Nhi trở lại với biệt đội siêu nhân tại Running Man

Đây không phải lần đầu Diệu Nhi tham gia Running Man Việt Nam. Ở mùa 3, cô từng xuất hiện trong tập 4 và 5 cùng các khách mời Đông Nhi, Hậu Hoàng, Cầm và vận động viên Ánh Viên. Lần trở lại này, nữ diễn viên mang đến hình ảnh khác biệt khi hóa thân thành Siêu nhân Hồng.

Theo nội dung tập phát sóng, biệt đội siêu nhân sau nhiều năm giải nghệ buộc phải tái hợp khi quái vật bất ngờ quay trở lại, đe dọa Trái đất. Các thành viên cần tìm ra một thủ lĩnh đủ sức mạnh, khả năng quan sát và tư duy chiến thuật để dẫn dắt cả nhóm.

Diệu Nhi là thành viên cuối cùng được triệu tập. Ngay khi xuất hiện, cô đã khiến không khí trở nên náo nhiệt với tạo hình và màn giới thiệu hài hước. Những màn trêu chọc về diện mạo, kiểu tóc cũng như tuổi tác của biệt đội liên tục xuất hiện, tạo nên loạt tình huống gây cười.

Các thành viên Running Man hóa thân thành biệt đội siêu nhân đã giải nghệ - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ góp vui bằng những màn đối đáp, Diệu Nhi còn cho thấy sự nhanh trí trong các thử thách. Ở trò chơi đặt bẫy, cô được giao vai người giăng bẫy và tìm cách tác động tâm lý để những người chơi khác lựa chọn vị trí bất lợi. Nữ diễn viên hoàn thành nhiệm vụ, giành 200 điểm sức mạnh và tạo lợi thế cho chặng đua tiếp theo.

Sau những thử thách đòi hỏi khả năng quan sát và suy luận, các thành viên bước vào cuộc cạnh tranh cuối cùng với trò xé bảng tên đấu giá sức mạnh. Người chơi sử dụng số điểm tích lũy để giành quyền tấn công đối thủ. Mỗi chiến thắng giúp họ lấy được điểm của người bị loại và tiến gần hơn đến vị trí thủ lĩnh.

Diệu Nhi giành chiến thắng trong thử thách cuối, trở thành thủ lĩnh biệt đội siêu nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Diệu Nhi liên tục tham gia những màn tranh tài, không ngại đối đầu với các thành viên còn lại. Ở cuộc so tài quyết định, nữ diễn viên vượt qua Tư Ngọc (Ninh Dương Lan Ngọc) để giành chiến thắng chung cuộc, chính thức trở thành Siêu nhân Hồng và thủ lĩnh mới của biệt đội.

Bên cạnh những thử thách, tập phát sóng còn ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý khi ê kíp tổ chức sinh nhật cho Atus (Anh Tú). Ngày 3-10 cũng là ngày ghi hình chương trình và trùng với sinh nhật của nam diễn viên.

Trong lúc mọi người đang có mặt tại trường quay, các thành viên cùng đếm ngược rồi đồng loạt reo hò, hát bài Happy Birthday để chúc mừng Anh Tú Atus. Đại diện ê kíp Running Man gửi lời chúc nam diễn viên có tuổi mới thật rực rỡ và gặp nhiều may mắn.

Anh Tú Atus đón nhận lời chúc sinh nhật từ các thành viên và ê kíp chương trình - Ảnh: Chụp màn hình

Bất ngờ trước món quà của mọi người, Sáu Tút liên tục cúi đầu cảm ơn. Sau đó, các thành viên thúc giục anh ước nguyện, thổi nến và chụp ảnh kỷ niệm cùng cả đoàn.

Sau tập phát sóng, Diệu Nhi nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Một số bình luận: "Diệu Nhi thật sự một mình làm khách mời cũng đủ rồi, quá đỉnh", "Đưa vào làm thành viên cố định luôn đi", "Thả miếng nào dính miếng đó", "Bả quá duyên", "Tui xem mà cười không thở nổi"...

Chia sẻ sau chiến thắng, Diệu Nhi cảm ơn các thành viên đã hỗ trợ mình và cho rằng cô khó có thể giành được kết quả này nếu thiếu sự giúp đỡ của mọi người. Với vai trò thủ lĩnh mới, nữ diễn viên sẽ có quyền đưa ra những quyết định quan trọng, xây dựng chiến lược và dẫn dắt biệt đội trong nhiệm vụ truy tìm quái vật ở tập tiếp theo.