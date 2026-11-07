Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Khán giả bức xúc khi Running Man dời lịch chiếu sang tối 7-11

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Tập 15 Running Man Việt Nam không thể lên sóng YouTube tối 6-11 như dự kiến do sự cố kỹ thuật. Việc thông báo dời lịch sau nhiều giờ chờ đợi khiến khán giả thất vọng.

Teaser tập 15 Running Man

Khuya 6-11, ê kíp Running Man Việt Nam gửi lời xin lỗi khán giả vì sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn khiến tập 15 không thể phát sóng đúng lịch. Theo thông báo trên fanpage, tập mới được dời sang 20h thứ bảy (7-11), trên kênh YouTube Running Man Vietnam - Chạy Ngay Đi.

"Chúng tôi biết rằng các khán giả đã háo hức và dành thời gian quý báu để đồng hành cùng chương trình. Việc phải thay đổi lịch phát sóng là điều chúng tôi thực sự lấy làm tiếc", ê kíp viết.

Đơn vị sản xuất cũng xin lỗi vì đã để khán giả phải chờ đợi, đồng thời cảm ơn sự kiên nhẫn và tình cảm mà người xem dành cho chương trình, cho biết sẽ nỗ lực mang đến một tập phát sóng trọn vẹn vào ngày hôm sau. 

Khán giả bức xúc vì phải chờ đợi tập 15 Running Man

Trước thông báo chính thức, fanpage Running Man từng đăng thông báo với nội dung ẩn dụ: "Tín hiệu kêu gọi khẩn cấp đang bị nhiễu sóng, các siêu nhân đang chưa thể hạ cánh xuống liền cùng cả nhà".

Tuy nhiên, thông báo chưa cung cấp thời gian phát sóng cụ thể khiến nhiều khán giả tiếp tục chờ đợi. Sau khi chương trình thông báo dời lịch, không ít người bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc chương trình phải hoãn phát sóng, mà ở cách ê kíp cập nhật thông tin và thời điểm đưa ra quyết định.

Khán giả bức xúc khi Running Man dời lịch chiếu sang tối 7-11 - Ảnh 2.

Diệu Nhi trở lại Running Man Việt Nam trong tạo hình siêu nhân hồng ở tập 15 - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận: "Nếu mình cảm thấy tình hình không khắc phục được sớm thì mình thông báo sớm được không ạ, chứ đợi mấy tiếng đồng hồ lận á", "Thà báo từ đầu để người ta không mất 1 tiếng rưỡi chờ, mai tôi phải dậy sớm, chờ tới giờ coi như công cóc".

"Không bực vì chiếu trễ hay dời lịch, nhưng ít ra phải thông báo sớm cho người ta chứ. Đằng này đợi lố giờ mới thông báo sang 22h22, xong tới 23h mấy mới chịu lên thông báo dời lịch", "Đến mùa mấy thì mình mới có thể chuyên nghiệp lên được vậy? Biết được khán giả yêu thích nên thích báo hoãn thì hoãn, dời thì dời lúc nào cũng được hả?"...

Một số khán giả cho biết đã chủ động sắp xếp thời gian để theo dõi chương trình nhưng cuối cùng không thể xem tập mới như dự kiến. Họ mong ê kíp chủ động thông báo sớm hơn nếu sự cố không thể khắc phục kịp thời.

Khán giả bức xúc khi Running Man dời lịch chiếu sang tối 7-11 - Ảnh 3.

Thông báo dời lịch phát sóng tập 15 khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số khán giả vẫn bày tỏ sự thông cảm với sự cố kỹ thuật và mong chương trình sớm ổn định lịch phát sóng.

Trong teaser tập 15, chương trình mang đến chủ đề biệt đội siêu nhân với tạo hình nhiều màu sắc của các thành viên. Dàn cast tập hợp để tìm ra thủ lĩnh biệt đội, đồng thời lần lượt giới thiệu bản thân bằng những khẩu hiệu hài hước.

Đáng chú ý, Diệu Nhi trở lại với tạo hình siêu nhân Hồng và câu giới thiệu "siêu nhân hồng đang tìm chồng". Sự xuất hiện của cô bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc khiến các thành viên nam phải dè chừng. Cả hai được nhận xét là những "chiến tướng" đáng gờm của đội nữ.

Teaser cũng hé lộ cuộc chiến xé bảng tên với nhiều tình huống giằng co và đối đáp hài hước. Bên cạnh những màn tranh tài, tập mới còn xuất hiện tình huống mâu thuẫn khi một thành viên bày tỏ sự thất vọng vì bị những người mình yêu thương và tin tưởng phản bội.

Khán giả bức xúc khi Running Man dời lịch chiếu sang tối 7-11 - Ảnh 3.'Cô dâu' Lê Khanh chính thức lộ diện trong Running Man Việt Nam

Lê Khanh xuất hiện trong teaser tập 14 Running Man, màn lộ diện của cô cùng những tương tác trong ngày vui của gia tộc R khiến khán giả thích thú, mong chờ tập phát sóng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ninh Dương Lan Ngọc Diệu Nhi Running Man Việt Nam Running man

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất