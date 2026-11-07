Khán giả bức xúc khi Running Man dời lịch chiếu sang tối 7-11

Teaser tập 15 Running Man

Khuya 6-11, ê kíp Running Man Việt Nam gửi lời xin lỗi khán giả vì sự cố kỹ thuật ngoài mong muốn khiến tập 15 không thể phát sóng đúng lịch. Theo thông báo trên fanpage, tập mới được dời sang 20h thứ bảy (7-11), trên kênh YouTube Running Man Vietnam - Chạy Ngay Đi.

"Chúng tôi biết rằng các khán giả đã háo hức và dành thời gian quý báu để đồng hành cùng chương trình. Việc phải thay đổi lịch phát sóng là điều chúng tôi thực sự lấy làm tiếc", ê kíp viết.

Đơn vị sản xuất cũng xin lỗi vì đã để khán giả phải chờ đợi, đồng thời cảm ơn sự kiên nhẫn và tình cảm mà người xem dành cho chương trình, cho biết sẽ nỗ lực mang đến một tập phát sóng trọn vẹn vào ngày hôm sau.

Khán giả bức xúc vì phải chờ đợi tập 15 Running Man

Trước thông báo chính thức, fanpage Running Man từng đăng thông báo với nội dung ẩn dụ: "Tín hiệu kêu gọi khẩn cấp đang bị nhiễu sóng, các siêu nhân đang chưa thể hạ cánh xuống liền cùng cả nhà".

Tuy nhiên, thông báo chưa cung cấp thời gian phát sóng cụ thể khiến nhiều khán giả tiếp tục chờ đợi. Sau khi chương trình thông báo dời lịch, không ít người bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc chương trình phải hoãn phát sóng, mà ở cách ê kíp cập nhật thông tin và thời điểm đưa ra quyết định.

Diệu Nhi trở lại Running Man Việt Nam trong tạo hình siêu nhân hồng ở tập 15 - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận: "Nếu mình cảm thấy tình hình không khắc phục được sớm thì mình thông báo sớm được không ạ, chứ đợi mấy tiếng đồng hồ lận á", "Thà báo từ đầu để người ta không mất 1 tiếng rưỡi chờ, mai tôi phải dậy sớm, chờ tới giờ coi như công cóc".

"Không bực vì chiếu trễ hay dời lịch, nhưng ít ra phải thông báo sớm cho người ta chứ. Đằng này đợi lố giờ mới thông báo sang 22h22, xong tới 23h mấy mới chịu lên thông báo dời lịch", "Đến mùa mấy thì mình mới có thể chuyên nghiệp lên được vậy? Biết được khán giả yêu thích nên thích báo hoãn thì hoãn, dời thì dời lúc nào cũng được hả?"...

Một số khán giả cho biết đã chủ động sắp xếp thời gian để theo dõi chương trình nhưng cuối cùng không thể xem tập mới như dự kiến. Họ mong ê kíp chủ động thông báo sớm hơn nếu sự cố không thể khắc phục kịp thời.

Thông báo dời lịch phát sóng tập 15 khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số khán giả vẫn bày tỏ sự thông cảm với sự cố kỹ thuật và mong chương trình sớm ổn định lịch phát sóng.

Trong teaser tập 15, chương trình mang đến chủ đề biệt đội siêu nhân với tạo hình nhiều màu sắc của các thành viên. Dàn cast tập hợp để tìm ra thủ lĩnh biệt đội, đồng thời lần lượt giới thiệu bản thân bằng những khẩu hiệu hài hước.

Đáng chú ý, Diệu Nhi trở lại với tạo hình siêu nhân Hồng và câu giới thiệu "siêu nhân hồng đang tìm chồng". Sự xuất hiện của cô bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc khiến các thành viên nam phải dè chừng. Cả hai được nhận xét là những "chiến tướng" đáng gờm của đội nữ.

Teaser cũng hé lộ cuộc chiến xé bảng tên với nhiều tình huống giằng co và đối đáp hài hước. Bên cạnh những màn tranh tài, tập mới còn xuất hiện tình huống mâu thuẫn khi một thành viên bày tỏ sự thất vọng vì bị những người mình yêu thương và tin tưởng phản bội.