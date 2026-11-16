Khán giả mong Running Man Việt Nam có mùa 5, tập đặc biệt vẫn là ẩn số

Running Man Việt Nam mùa 4 nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, nhiều người mong chương trình trở lại với đội hình hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Tập 16 với chủ đề Mãi là anh em siêu nhân khép lại Running Man mùa 4 sau gần 4 tháng phát sóng. Cuộc đối đầu với Quái vật chúa cùng những màn đấu trí, truy đuổi tạo nên nhiều diễn biến kịch tính.

Sau tập cuối, đông đảo khán giả bày tỏ tiếc nuối, đồng thời mong chương trình sớm trở lại với mùa 5 và giữ nguyên đội hình Gia tộc R.

Khán giả mong giữ nguyên đội hình Running Man

Sau khi tập 16 lên sóng, phần bình luận dưới các video của chương trình nhanh chóng trở thành nơi người hâm mộ chia sẻ cảm xúc và gửi gắm kỳ vọng về mùa tiếp theo.

Trong đó, mong muốn Running Man có mùa 5 và giữ nguyên đội hình hiện tại nhận được sự hưởng ứng đáng kể. Dưới video tập cuối trên YouTube, một bình luận viết: "Cái gì cũng phải nói lại 3 lần: Phải có mùa 5 và giữ nguyên dàn cast này cho chúng tôi".

Khán giả kỳ vọng Running Man tiếp tục có mùa 5 với đầy đủ 7 thành viên Gia tộc R - Ảnh: Chụp màn hình

Một khán giả khác cũng kêu gọi chương trình sớm trở lại, đồng thời nhấn mạnh mong muốn giữ nguyên đội hình Gia tộc R. Trong khi đó, có người cho rằng cả 7 thành viên đều là những mảnh ghép quan trọng, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho chương trình.

Không ít người xem còn bày tỏ cảm giác hụt hẫng khi mùa phát sóng kết thúc. Một bình luận viết: "Nghỉ ngơi và trở lại nhé Run ơi", kèm lời nhắn mong nhà sản xuất giữ nguyên dàn cast. Nhiều khán giả cho biết sẽ tiếp tục xem lại các tập cũ trong thời gian chờ đợi mùa mới.

Bên cạnh tình cảm dành cho tập thể, Liên Bỉnh Phát là một trong những thành viên nhận được nhiều lời khen sau tập cuối. Bình luận "Tập này Anh Năm Phát ngầu quá đi" nhận được hàng trăm lượt yêu thích. Một số người xem đánh giá cao sự nhiệt tình, kiên trì và bản lĩnh của nam diễn viên trong các thử thách.

Running Man từng đưa các tập đặc biệt lên màn ảnh rộng, tạo thêm kỳ vọng cho người hâm mộ sau khi mùa 4 kết thúc - Ảnh: BTC

Không chỉ dàn cast, ê kíp Forest Studio cũng nhận được sự ghi nhận. Một khán giả viết: "Tui thấy nhà Forest rất đầu tư và chỉn chu luôn á". Một số ý kiến khác đánh giá các thử thách ở những tập gần đây có thêm yếu tố suy luận, chiến thuật, giúp chương trình đa dạng hơn thay vì chỉ tập trung vào những trò chơi đòi hỏi thể lực.

Tập đặc biệt và mùa 5 vẫn là dấu hỏi

Bên cạnh mong muốn có mùa mới, khán giả còn chú ý đến những chi tiết xuất hiện trong teaser cuối tập 16, đặc biệt là con số 10:10.

Sự tò mò này càng được chú ý khi Running Man từng hai lần đưa nội dung đặc biệt lên màn ảnh rộng: tập cuối mùa 3 với Con rối tự do và tập đặc biệt mùa 4 với Chúa tể thời gian.

Vì vậy, một bộ phận người hâm mộ kỳ vọng nhà sản xuất sẽ tiếp tục công bố nội dung đặc biệt sau khi mùa 4 khép lại.

Trên mạng xã hội, một số khán giả suy đoán con số 10:10 có thể liên quan đến tập đặc biệt chưa được tiết lộ.

Có người cho rằng chương trình cần thêm thời gian hậu kỳ trước khi công bố lịch phát hành, thậm chí kỳ vọng nội dung này tiếp tục được trình chiếu tại rạp. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức từ nhà sản xuất về một dự án tiếp theo.

Trong khi đó, Running Man còn ghi nhận sự quan tâm tại Giải Mai Vàng lần thứ 32 - năm 2026. Theo bảng xếp hạng đề cử sau 5 tuần bình chọn, chương trình đang tạm dẫn đầu hạng mục Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất.