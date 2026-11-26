Ninh Dương Lan Ngọc dẫn đầu đề cử Mai Vàng 2026 - Ảnh: FBNV

Ninh Dương Lan Ngọc đang dẫn đầu hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 32, vượt qua nhiều đối thủ đáng chú ý như Tam Triều Dâng, Huỳnh Hồng Loan.

Đây là một kết quả đáng chú ý của Ninh Dương Lan Ngọc khi nữ diễn viên vừa tái xuất màn ảnh rộng sau khoảng 4 năm vắng bóng với Chị chị em em 3.

Dù đạt doanh thu khả quan, phim lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ngay khi ra rạp. Không dừng lại ở nội dung, làn sóng chỉ trích còn lan sang Ninh Dương Lan Ngọc. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí đặt dấu hỏi về lý do cô lựa chọn một vai diễn gây nhiều tranh cãi như vậy.

Màn tái xuất gây thất vọng

Chị chị em em 3 do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện, thuộc thể loại tâm lý - giật gân, lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh, NSND Lê Khanh...

Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Văn Cường (Steven Nguyễn).

Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ tình cảm chồng chéo trong Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Thị Liễu là một trong những tâm điểm gây tranh luận sau khi phim ra mắt. Mối quan hệ tình cảm giữa cô với Văn Tài (Quốc Anh), người cô từng thích khi còn nhỏ và cũng là chồng sắp cưới của em gái, khiến nhân vật rơi vào những tình huống éo le.

Những lựa chọn của Thị Liễu, đặc biệt là chuyện tình cảm vụng trộm, khiến khán giả khó đồng cảm.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng với cách xây dựng nhân vật, cho rằng câu chuyện chưa tạo được sự thuyết phục cần thiết để khán giả hiểu và cảm thông với những tổn thương, giằng xé của người phụ nữ này.

Mối quan hệ giữa Thị Liễu và Văn Tài khiến khán giả phẫn nộ nhiều hơn là đồng cảm - Ảnh: ĐPCC

Tranh luận cũng đặt ra câu hỏi về lựa chọn vai diễn của Ninh Dương Lan Ngọc. Sau khoảng 4 năm không xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới, sự trở lại của cô nhận được nhiều kỳ vọng.

Cô từng ghi dấu ấn với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, đồng thời sở hữu lượng khán giả yêu mến đông đảo. Vì vậy, việc hóa thân Thị Liễu khiến một số người xem tiếc nuối, cho rằng đây là bước lùi của nữ diễn viên.

Khán giả vẫn yêu thương Ninh Dương Lan Ngọc

Trái với những ý kiến trái chiều dành cho nhân vật Thị Liễu, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ khán giả tại Giải Mai Vàng lần thứ 32.

Theo cập nhật bảng xếp hạng trước thời điểm đóng cổng đề cử, nữ diễn viên tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất với vai Thị Liễu trong Chị chị em em 3.

Nương là vai diễn làm nên tên tuổi, đồng thời giúp Ninh Dương Lan Ngọc "bội thu" giải thưởng - Ảnh tư liệu

Đây không phải lần đầu Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong đường đua Mai Vàng. Năm 2010, cô từng nhận giải thưởng này với vai Nương trong Cánh đồng bất tận, một trong những vai diễn đầu tiên đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả.

Sau hơn 16 năm làm nghề, cô góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh nổi bật như Tấm cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu...

Bên cạnh điện ảnh, cô còn được khán giả yêu thích qua các chương trình giải trí nhờ tính cách duyên dáng, gần gũi.

Việc tiếp tục dẫn đầu đề cử Mai Vàng 2026 cho thấy nữ diễn viên vẫn nhận được sự yêu thích lớn của khán giả.

Trong buổi phỏng vấn của Tuổi Trẻ, Ninh Dương Lan Ngọc từng chia sẻ quan điểm về giải thưởng và cách nhìn nhận thành quả nghệ thuật khi trưởng thành hơn. Cô cho rằng một phim có đoạt giải thưởng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bởi mỗi khán giả có góc nhìn và tiêu chí đánh giá riêng.

Gái già lắm chiêu cũng là một trong những phim được đánh giá cao của nữ diễn viên - Ảnh: ĐPCC

"Có thể mình cảm thấy một phim rất hay, nhưng người khác lại có góc nhìn khác. Mỗi người có cảm nhận và tiêu chí đánh giá riêng, nên không phải ai cũng có cùng quan điểm về một vai diễn hay về phim.

Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là mình đã thực sự cố gắng hết sức, làm hết mình chưa và liệu có điều gì mình đã bỏ lỡ khiến vai diễn chưa đạt được kết quả như mong muốn hay không" - cô nói.