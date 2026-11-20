Hồng Ánh vai Thúy Kiều, Lê Hữu Đạt vai Kim Trọng trong vở Dưới bóng giai nhân - Ảnh: LINH ĐOAN

Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Thiều Bảo Trâm có sản phẩm âm nhạc mới gia nhập đường đua. Diễn viên quen thuộc Hồng Ánh, Minh Luân, Quốc Thịnh cũng xuất hiện trong danh sách đề cử.

Nhiều gương mặt mới nhập cuộc

Ở hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, diễn viên Hồng Ánh là gương mặt mới đáng chú ý khi chị góp mặt ở vị trí thứ 4 với vai diễn trong vở Dưới bóng giai nhân (tái diễn năm 2026). Kim Tuyến, Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân tiếp tục giữ ba vị trí dẫn đầu.

Hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất cũng xuất hiện nhân tố mới, đó là Quốc Thịnh ở vị trí thứ 6 với vở Ngày xửa ngày xưa 36: Hậu duệ thần mặt trời. Năm đề cử dẫn đầu vẫn giữ nguyên thứ hạng: Lê Hoàng Giang, Võ Minh Lâm, Thành Lộc, Hoàng Hải và Trương Hạ.

Thêm một gương mặt mới khác là Minh Luân ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất, với phim Nỗi đau ký ức. Anh góp mặt ở vị trí thứ 7. Sáu nghệ sĩ từ tuần trước tiếp tục giữ nguyên thứ hạng. Trong đó, Võ Điền Gia Huy vẫn đang dẫn đầu.

Từ trái qua: Minh Luân cùng Văn Phượng, Thùy Trang, Thanh Thức trong phim Nỗi đau ký ức - Ảnh: ĐPCC

Ở hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình, danh sách mở rộng từ 9 lên 11 gương mặt. Hai đề cử mới là Lê Hạ Anh (Lên hương) ở vị trí thứ 7 và Hoàng Quỳnh Lam (Lạc lối trong cạm bẫy) ở vị trí thứ 8.

Đáng chú ý, Huỳnh Hồng Loan (Nợ đời vay trả) có màn bứt phá từ vị trí cuối bảng tuần trước lên hạng 5. Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục giữ ngôi đầu.

Phương Mỹ Chi, Thiều Bảo Trâm gây chú ý

Ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Phương Mỹ Chi tiếp tục giữ vị trí thứ 2 với Thiên đường với người thương, đồng thời tạo thêm sức nóng khi MV cùng tên xuất hiện ở vị trí thứ 4 trong hạng mục MV được yêu thích nhất.

Thiều Bảo Trâm cũng gây chú ý, từ vị trí cuối bảng tuần trước vươn lên hạng 4 với ca khúc Thỏ săn mồi. Phùng Khánh Linh tăng tốc lên vị trí thứ 3, Ái Phương tiếp tục dẫn đầu với Dịu dàng dịu dàng. Danh sách tuần này còn 7 gương mặt sau khi Trang Pháp không tiếp tục góp mặt.

Phương Mỹ Chi trong MV "Thiên đường với người thương" - Ảnh: NVCC

Tại hạng mục MV được yêu thích nhất, Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi “ra mắt” ở vị trí thứ 4. Sài Gòn ai đó nói chia tay của Tăng Phúc vẫn dẫn đầu.

Hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất có sự thay đổi. Jun Phạm vươn lên vị trí thứ 6. Tăng Phúc, Hà An Huy, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam và Jack (J97) tiếp tục giữ năm vị trí dẫn đầu.

Ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, Hà An Huy có cú tăng tốc đáng chú ý khi từ hạng 7 vươn lên hạng 4 với Nhức tiềm thức. SƠN.K vẫn dẫn đầu.

Nhiều thay đổi ở các hạng mục phim

Tại hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất, Bò sữa bay gia nhập danh sách ở vị trí thứ 6, nâng tổng số tác phẩm tranh tài lên 6. Trại buôn người tiếp tục dẫn đầu.

Hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất ghi nhận màn bứt phá của Nợ đời vay trả từ vị trí thứ 4 lên hạng 2. Vì mẹ anh phán chia tay vẫn tạm giữ vị trí đầu.

Ở hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất, danh sách tăng từ 5 lên 7 đề cử với sự góp mặt của hai nhân tố mới: Những giấc mơ Việt Nam (Chương trình Tinh hà say hi) và nhóm nhạc nữ HEPIHEPI.

Một cảnh trong phim Bò sữa bay - Ảnh: ĐPCC

Hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất có 6 tác phẩm tranh tài và giữ nguyên danh sách, thứ hạng so với tuần 5. Dẫn đầu vẫn là Áo xưa dù nhàu, tiếp theo lần lượt là Cô giáo Duyên, Giáng Hương, Cuốn truyện bị đốt, Hẹn nhau ở cuối con đường và Thiên đường promax.

Ở hạng mục Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất, cả 7 chương trình tiếp tục giữ nguyên thứ hạng. Dẫn đầu là Running Man 2026 (Chạy ngay đi mùa 4).

Hạng mục MC được yêu thích nhất, năm gương mặt tiếp tục giữ nguyên thứ hạng so với tuần trước. Ngô Kiến Huy dẫn đầu, tiếp theo là Trấn Thành, Trần Ngọc, Lâm Vỹ Dạ và Khánh Vy.

Tại hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất, năm ca khúc dẫn đầu tiếp tục bảo toàn thứ hạng gồm: I Love You (Bùi Công Nam), Đại khải hoàn (The Flob), Nhức tiềm thức (Hà An Huy), Tiếng ru cội nguồn (Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn) và Lý giải (Hoàng Dũng).

Hai ca khúc mới Ngoài dự tính (Bùi Công Nam) và Dịu dàng dịu dàng (Ái Phương) gia nhập ở hai vị trí cuối bảng, thay cho Sài Gòn ai đó nói chia tay và Em tôi.

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