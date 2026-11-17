Minh Luân và Văn Phượng trong phim Nỗi đau ký ức - Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt trong Nỗi đau ký ức hai chàng trai Tùng và Vũ do diễn viên Minh Luân và Thanh Thức cùng yêu Hiền do Văn Phượng đảm nhận.

Mối quan hệ tình cảm éo le này hứa hẹn mở ra nhiều biến cố, đẩy nhân vật nữ chính vào những ngã rẽ đầy trắc trở của cuộc đời.

Bức tranh miền Tây bình dị trong tập mở màn

Tập 1 Nỗi đau ký ức đưa khán giả trở về một vùng quê miền Tây yên bình. Nhà sản xuất đầu tư dàn dựng cảnh đua bò khá hoành tráng, tạo điểm nhấn cho phần mở đầu.

Hai cô gái Hiền và Thục, con gái ông Năm - chủ vựa gạo, đồng thời là tay đua bò lừng danh nhiều năm - hào hứng theo dõi cha và Tùng tham gia cuộc đua. Ở một góc khác, Vũ - chàng trai bị tật ở chân - lặng lẽ dõi theo Hiền, cô bạn thân hiền lành mà anh luôn dành nhiều tình cảm.

Dù chưa xuất hiện cao trào hay những nút thắt kịch tính, tập đầu tiên vẫn tạo được thiện cảm nhờ phần hình ảnh đậm chất miền Tây. Những dòng sông, con đò chở hàng, những ngôi nhà nép mình dưới hàng cây xanh mát... góp phần tái hiện không gian miền quê mộc mạc, gần gũi.

Bên cạnh bối cảnh đẹp, sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc cũng là yếu tố khiến khán giả thích thú. Nhiều gương mặt được yêu mến như Minh Luân, Thanh Thức, Văn Phượng, Thùy Trang và đặc biệt là nghệ sĩ Thanh Nam cùng xuất hiện trong phim.

Một số khán giả nhận ra Nỗi đau ký ức tiếp tục quy tụ nhiều diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim của đạo diễn Trương Dũng như Mẹ ghẻ, Thử thách cuộc đời, Dập tắt lửa lòng. Nhưng đó lại là một áp lực khi các diễn viên phải "cưa sừng làm nghé", đảm nhận những nhân vật có độ tuổi trẻ hơn tuổi thật ngoài đời mười mấy năm.

Trailer phim Nỗi đau ký ức

Trong chúng ta ai cũng có ký ức, vì vậy hãy trân quý những kỷ niệm đẹp đã qua trong đời và biết đứng lên sau những nỗi đau trong quá khứ để tìm hạnh phúc cho mình. Không ở đâu có những bài học rõ ràng và thấu đáo như quá khứ. Sẽ hạnh phúc cho ai học được nhiều từ nơi đó. Đạo diễn Trương Dũng chia sẻ

Hai thế hệ phụ nữ trong Nỗi đau ký ức

Ngay trong tập đầu, tính cách đối lập của hai chị em Hiền và Thục cũng được khắc họa khá rõ. Hiền là người chị ngoan hiền, chăm chỉ học hành, trong khi Thục mới học lớp 9 đã bỏ học, ở nhà phụ giúp cha việc buôn bán. Thục lanh lợi, hoạt ngôn nhưng thường xuyên bắt nạt chị vì cho rằng Hiền được cha yêu thương, chiều chuộng hơn mình.

Trớ trêu thay, Thục lại dành tình cảm cho Tùng - chàng trai đang làm việc tại cơ sở kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, Tùng lại hướng tình cảm về phía Hiền.

Mối quan hệ tình cảm phức tạp này được dự báo sẽ trở thành nguồn cơn của nhiều sóng gió. Những toan tính ích kỷ, lòng ganh tị của người em cùng âm mưu khó lường ẩn sau vẻ ngoài hiền lành, chịu khó của Tùng hứa hẹn tạo nên những diễn biến bất ngờ.

Chia sẻ về nội dung phim, đạo diễn Trương Dũng cho biết Nỗi đau ký ức có hai giai đoạn quá khứ và hiện tại, tách biệt rõ ràng. Diễn viên Văn Phượng đảm nhận vai trò trung tâm ở tuyến quá khứ, còn Hồng Loan là nhân vật chính ở giai đoạn về sau.

Do câu chuyện kéo dài qua hai thời kỳ, nhiều nhân vật được giữ nguyên diễn viên thể hiện, khiến số lượng vai diễn chính trong phim khá nhiều.

Bốn diễn viên chính trong giai đoạn đầu, từ trái qua: Minh Luân, Văn Phượng, Thùy Trang, Thanh Thức - Ảnh: ĐPCC

Nỗi đau ký ức được ghi hình tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang, với sự tham gia của các diễn viên ở giai đoạn quá khứ: Văn Phượng, Lê Phương, Minh Luân, Thùy Trang, Thanh Thức, Thành Được... Ở tuyến nhân vật thuộc giai đoạn hiện tại còn có Hồng Loan, Mai Tâm Như, Lê Minh Thành, Thành Khôn.

Phim phát sóng trên THVL1 lúc 20h từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.