Chuyện của Huyền Lizzie, Duy Hưng và những đứa trẻ trong Căn nhà không mái che

Diễn viên Huyền Lizzie vai Hạnh trong phim Căn nhà không mái che - Ảnh: ĐPCC

Trong đó, câu chuyện "rổ rá cạp lại" của Hạnh (Huyền Lizzie) và Toản (Duy Hưng) là một trong những điểm sáng đáng chú ý của Căn nhà không mái che.

Huyền Lizzie: "Vẻ đẹp dịu dàng, dễ chịu đến lạ"

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ, Căn nhà không mái che kể về những người lao động bình dị, mỗi ngày thức dậy họ phải lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền.

Hạnh và Toản là hai con người từng trải qua những mất mát riêng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hạnh không hạnh phúc. Cô phải chịu đựng cảnh bạo lực gia đình, người chồng mê cờ bạc. Sau khi hai người ly hôn, chồng cô cũng qua đời.

Toản cũng từng có một gia đình trọn vẹn trước khi người vợ mất vì bệnh tật cách 4 năm trước.

Đằng sau vẻ ngoài có phần cục cằn, khó gần là một người đàn ông mang nhiều nỗi niềm và sự cô đơn.

Cơ duyên đưa hai gia đình đến sống chung dưới một mái nhà. Ban đầu, chỉ đơn thuần là sự sẻ chia về hoàn cảnh, họ dần hiểu nhau sau va chạm, hiểu lầm…

Đảm nhận vai Hạnh, Huyền Lizzie khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi hình ảnh. Một người xem nhận xét: "Nét tiểu thư sang chảnh trong các phim trước biến mất sạch, đúng chị Hạnh ánh mắt mệt mỏi, khổ sở". Một khán giả khác dành lời khen cho nữ diễn viên: "Vẻ đẹp dịu dàng, dễ chịu đến lạ!".

Duy Hưng và Huyền Lizzie cặp đôi "rổ rá cạp lại" trong Căn nhà không mái che - Ảnh: FBNV

Hạnh có nét tần tảo của người phụ nữ từng trải, có sự giản dị của một người mẹ phải lo toan đủ thứ nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, mềm mại. Đặc biệt, mỗi lần không hài lòng với Toản, cô lại mím môi, đôi khi còn hơi chu môi đầy hờn dỗi. Những biểu cảm nhỏ ấy khiến nhân vật trở nên đáng yêu, tự nhiên khiến khán giả tin rằng không chỉ Toản, mà ai cũng muốn yêu thương, chở che Hạnh.

Một điểm cộng khác của bộ phim là diễn xuất ăn ý, tự nhiên của dàn diễn viên trẻ. Thơ (Thu Hà Ceri), Khang (Minh Xíu), Triết (Phú Quý), Mai (Khánh An) trong hai gia đình Hạnh và Toản, cùng những người bạn học của Thơ như Sơn (Sơn Tùng), Hùng (Nam Việt) tạo nên khoảnh khắc nhẹ nhàng, dễ chịu.

Trailer phim Căn nhà không mái che

Những nỗi đau và bí mật trong Căn nhà không mái che

Không chỉ xoay quanh câu chuyện tình cảm của Hạnh và Toản, Căn nhà không mái che còn mở rộng góc nhìn về những gia đình với hoàn cảnh, nỗi đau và bí mật khác nhau.

Một trong những câu chuyện gây chú ý là gia đình Hùng - cậu học sinh lớn lên trong một gia đình khá giả.

Để con trai chăm chỉ học hành và tu chí, bà nội cùng mẹ Hùng từng bịa chuyện bố ngoại tình, có vợ bé và con riêng nhằm cảnh tỉnh cậu. Không ngờ, điều tưởng chừng chỉ là một câu chuyện bịa đặt ấy lại trở thành sự thật.

Bố Hùng thực sự có nhân tình và con riêng. Đáng nói, ông còn tìm cách che giấu sự việc bằng những lời nói dối trước con trai. Đến tập 14, người phụ nữ kia đưa con riêng tìm đến tận nhà.

Một khán giả nhận xét: "Đúng là căn nhà không mái che theo nhiều nghĩa. Các nhân vật trong phim, mỗi người, mỗi nhà một câu chuyện".

Các diễn viên nhí diễn xuất tốt trong phim Căn nhà không mái che. Phim đang phát sóng lúc 20h thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3 - Ảnh: ĐPCC



Không ít người xem cũng tìm thấy những ký ức và hình ảnh thân thuộc của chính mình qua bộ phim. Có người nhớ về tuổi thơ ở làng quê yên bình, có người lại xúc động khi nhìn thấy những câu chuyện gia đình rất đỗi đời thường, đặc biệt là gánh nặng kinh tế mà cha mẹ chăm lo cho con cái.

Một ý kiến chia sẻ: "Càng lớn càng hiểu, đằng sau câu nói 'bố mẹ lo được, con cứ yên tâm học đi' là biết bao áp lực mà bố mẹ đang âm thầm gánh chịu. Chỉ mong sau này, khi nhắc lại những năm tháng khó khăn nhất, cả nhà vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng: May quá, ngày ấy chúng ta đã không bỏ cuộc".