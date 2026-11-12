Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Chuyện của Huyền Lizzie, Duy Hưng và những đứa trẻ trong Căn nhà không mái che

tác giả
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

Không quá kịch tính, Căn nhà không mái che vẫn chinh phục khán giả bằng câu chuyện mộc mạc, gần gũi về tình thân, tình người và khát vọng tìm lại hạnh phúc sau những đổ vỡ.

Chuyện của Huyền Lizzie, Duy Hưng và những đứa trẻ trong Căn nhà không mái che - Ảnh 1.

Diễn viên Huyền Lizzie vai Hạnh trong phim Căn nhà không mái che - Ảnh: ĐPCC

Trong đó, câu chuyện "rổ rá cạp lại" của Hạnh (Huyền Lizzie) và Toản (Duy Hưng) là một trong những điểm sáng đáng chú ý của Căn nhà không mái che.

Huyền Lizzie: "Vẻ đẹp dịu dàng, dễ chịu đến lạ"

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ, Căn nhà không mái che kể về những người lao động bình dị, mỗi ngày thức dậy họ phải lo toan chuyện cơm áo, gạo tiền.

TIN LIÊN QUAN

Hạnh và Toản là hai con người từng trải qua những mất mát riêng. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hạnh không hạnh phúc. Cô phải chịu đựng cảnh bạo lực gia đình, người chồng mê cờ bạc. Sau khi hai người ly hôn, chồng cô cũng qua đời. 

Toản cũng từng có một gia đình trọn vẹn trước khi người vợ mất vì bệnh tật cách 4 năm trước.

Đằng sau vẻ ngoài có phần cục cằn, khó gần là một người đàn ông mang nhiều nỗi niềm và sự cô đơn.

Cơ duyên đưa hai gia đình đến sống chung dưới một mái nhà. Ban đầu, chỉ đơn thuần là sự sẻ chia về hoàn cảnh, họ dần hiểu nhau sau va chạm, hiểu lầm…

Đảm nhận vai Hạnh, Huyền Lizzie khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi hình ảnh. Một người xem nhận xét: "Nét tiểu thư sang chảnh trong các phim trước biến mất sạch, đúng chị Hạnh ánh mắt mệt mỏi, khổ sở". Một khán giả khác dành lời khen cho nữ diễn viên: "Vẻ đẹp dịu dàng, dễ chịu đến lạ!".

Chuyện của Huyền Lizzie, Duy Hưng và những đứa trẻ trong Căn nhà không mái che - Ảnh 2.

Duy Hưng và Huyền Lizzie cặp đôi "rổ rá cạp lại" trong Căn nhà không mái che - Ảnh: FBNV

Hạnh có nét tần tảo của người phụ nữ từng trải, có sự giản dị của một người mẹ phải lo toan đủ thứ nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, mềm mại. Đặc biệt, mỗi lần không hài lòng với Toản, cô lại mím môi, đôi khi còn hơi chu môi đầy hờn dỗi. Những biểu cảm nhỏ ấy khiến nhân vật trở nên đáng yêu, tự nhiên khiến khán giả tin rằng không chỉ Toản, mà ai cũng muốn yêu thương, chở che Hạnh.

Một điểm cộng khác của bộ phim là diễn xuất ăn ý, tự nhiên của dàn diễn viên trẻ. Thơ (Thu Hà Ceri), Khang (Minh Xíu), Triết (Phú Quý), Mai (Khánh An) trong hai gia đình Hạnh và Toản, cùng những người bạn học của Thơ như Sơn (Sơn Tùng), Hùng (Nam Việt) tạo nên khoảnh khắc nhẹ nhàng, dễ chịu.

Trailer phim Căn nhà không mái che

Những nỗi đau và bí mật trong Căn nhà không mái che

Không chỉ xoay quanh câu chuyện tình cảm của Hạnh và Toản, Căn nhà không mái che còn mở rộng góc nhìn về những gia đình với hoàn cảnh, nỗi đau và bí mật khác nhau.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những câu chuyện gây chú ý là gia đình Hùng - cậu học sinh lớn lên trong một gia đình khá giả. 

Để con trai chăm chỉ học hành và tu chí, bà nội cùng mẹ Hùng từng bịa chuyện bố ngoại tình, có vợ bé và con riêng nhằm cảnh tỉnh cậu. Không ngờ, điều tưởng chừng chỉ là một câu chuyện bịa đặt ấy lại trở thành sự thật.

Bố Hùng thực sự có nhân tình và con riêng. Đáng nói, ông còn tìm cách che giấu sự việc bằng những lời nói dối trước con trai. Đến tập 14, người phụ nữ kia đưa con riêng tìm đến tận nhà.

Một khán giả nhận xét: "Đúng là căn nhà không mái che theo nhiều nghĩa. Các nhân vật trong phim, mỗi người, mỗi nhà một câu chuyện".

Chuyện của Huyền Lizzie, Duy Hưng và những đứa trẻ trong Căn nhà không mái che - Ảnh 3.

Các diễn viên nhí diễn xuất tốt trong phim Căn nhà không mái che. Phim đang phát sóng lúc 20h thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3 - Ảnh: ĐPCC

Không ít người xem cũng tìm thấy những ký ức và hình ảnh thân thuộc của chính mình qua bộ phim. Có người nhớ về tuổi thơ ở làng quê yên bình, có người lại xúc động khi nhìn thấy những câu chuyện gia đình rất đỗi đời thường, đặc biệt là gánh nặng kinh tế mà cha mẹ chăm lo cho con cái.

Một ý kiến chia sẻ: "Càng lớn càng hiểu, đằng sau câu nói 'bố mẹ lo được, con cứ yên tâm học đi' là biết bao áp lực mà bố mẹ đang âm thầm gánh chịu. Chỉ mong sau này, khi nhắc lại những năm tháng khó khăn nhất, cả nhà vẫn có thể mỉm cười mà nói rằng: May quá, ngày ấy chúng ta đã không bỏ cuộc".

Chuyện của Huyền Lizzie, Duy Hưng và những đứa trẻ trong Căn nhà không mái che - Ảnh 6.Vết bớt của Huyền Lizzie trong phim ‘Căn nhà không mái che’

Trailer phim Căn nhà không mái che hé lộ tạo hình nhân vật do Huyền Lizzie thủ vai có vết bớt màu đen ở một bên má gây chú ý.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Huyền Lizzie Căn nhà không mái che Minh Xíu Thu Hà Ceri

    Dòng sự kiện: Phim Việt

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất