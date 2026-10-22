Căn phòng trọ ngập rác của giới trẻ lên phim truyền hình

Diễn viên Lê Lưu Ly vai Trâm trong phim Xóm nhỏ - Ảnh: ĐPCC

Gây chú ý nhất trong tập 1 phim Xóm nhỏ là hình ảnh căn phòng trọ ngập rác.

Thời gian qua, một số chủ phòng trọ bóc phốt cách sống bừa bộn, mất vệ sinh của giới trẻ. Nay câu chuyện này được đưa vào phim.

Ác mộng căn phòng ngập rác

Người sống trong căn phòng bừa bộn ấy là Duyên, một người chị quen biết đã hứa hẹn giúp Trâm theo đuổi công việc người mẫu ảnh hấp dẫn. Tin tưởng lời hứa này, Trâm đưa cho Duyên 20 triệu đồng để xây dựng kênh cá nhân, rồi tự tin rời nhà, bắt đầu cuộc sống mới.

Thế nhưng, giấc mơ lập nghiệp nhanh chóng tan vỡ. Duyên lấy toàn bộ số tiền của Trâm rồi bỏ đi, chỉ để lại một bức thư xin lỗi, tiết lộ bản thân đang trốn nợ. Trâm bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay giữa khu trọ xa lạ.

Những rắc rối liên tiếp ập đến với cô gái trẻ. Trâm bị hiểu lầm liên quan đến chiếc ví rơi vào tay một cặp vợ chồng bán rau rong đang tháo chạy khi lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Trong lúc dọn dẹp căn phòng ngập rác, cô vô tình khiến con gái của Nam bị ngã, nhưng lại bị những người xung quanh hiểu lầm là đánh trẻ.

Vốn quen được nuông chiều, lại có tính cách bướng bỉnh, Trâm thường phản ứng gay gắt, không ngần ngại lớn tiếng với những người xung quanh. Sự thiếu khéo léo trong cách ứng xử càng khiến cô gặp nhiều va chạm, hành trình tự lập càng khó khăn hơn.

Căn phòng ngập rác trong phim Xóm nhỏ - Ảnh: Cắt từ màn hình

Trailer phim Xóm nhỏ

Đề tài quen thuộc liệu Xóm nhỏ hấp dẫn?

Việc Xóm nhỏ chọn kể câu chuyện cô gái trẻ giận bố mẹ, bỏ nhà ra đi rồi học cách tự lập khá quen thuộc của phim truyền hình gần đây. Trước đó, 11 tháng 5 ngày cũng từng khai thác và thành công.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng kịch bản Xóm nhỏ dễ đi vào lối mòn. Những bình luận như "kịch bản cũ rích thấy chán", cùng các dự đoán rằng phim sẽ tiếp tục xoay quanh những tình tiết như ngoại tình, mang thai ngoài ý muốn, đánh ghen hay phát tán clip trên mạng, cho thấy sự hoài nghi của một bộ phận khán giả về khả năng tạo đột phá của phim.

Thậm chí, một số người còn hài hước nhận xét rằng biên kịch giờ đây chỉ cần kết hợp lời thoại hoa mỹ, những từ khóa thịnh hành và các tình huống đẩy cao kịch tính là có thể tạo nên một bộ phim mới.

Dù vậy, hình ảnh căn phòng trọ ngập rác vẫn là một chi tiết đáng chú ý. Lối sống bừa bộn, thiếu ngăn nắp của một bộ phận người trẻ vốn thường xuyên gây tranh luận trên mạng xã hội, thậm chí gắn với những cụm từ mang tính trào lưu như "công chúa phòng trọ" đưa vào phim khá thời sự.

Vì thế, dù khai thác một đề tài không mới, Xóm nhỏ vẫn có cơ hội chinh phục khán giả nếu biết tạo ra những bước ngoặt hợp lý, xây dựng sự chuyển biến rõ nét trong tâm lý nhân vật và đặc biệt là khả năng diễn xuất của dàn diễn viên trẻ Lê Lưu Ly, Hà Thành, Thùy Dương cũng tạo hi vọng làm nên sức sống mới cho phim.

Phim Xóm nhỏ phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1.

Cảnh trong phim Xóm nhỏ