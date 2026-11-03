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Võ Điền Gia Huy phải quen với xe số sàn và xe tải khi đóng Bò sữa bay

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HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG

Những chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt về lựa chọn làm phim mang dấu ấn cá nhân cùng các câu chuyện hậu trường của dàn diễn viên thu hút sự chú ý tại buổi công chiếu sớm phim điện ảnh Bò sữa bay.

Võ Điền Gia Huy phải quen với xe số sàn và xe tải khi đóng Bò sữa bay - Ảnh 1.

2 diễn viên chính của Bò sữa bay tại buổi công chiếu phim - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chiều 3-11, buổi công bố phim Bò sữa bay diễn ra tại TP.HCM. Đây là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, sau các dự án phim ngắn Tàn sữa và Đàn cá gỗ.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Hoa hậu Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít...

Đạo diễn chọn giữ màu sắc cá nhân trong phim đầu tay

Bò sữa bay lấy bối cảnh một nông trường bò sữa tại Mộc Châu những năm 1990, phim kể về nhóm công nhân là anh em nhà Trâu (Nguyễn Hùng) tìm cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt được cho là có khả năng trẻ hóa và chữa lành.

Tại buổi giao lưu, Bò sữa bay được nhận xét mang đậm màu sắc cá nhân, có tính "indie" của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, thể hiện qua cách kết hợp chất liệu lịch sử với yếu tố viễn tưởng và kỳ ảo. 

Thay vì tái hiện thuần túy đời sống tại nông trường Mộc Châu, anh lựa chọn phát triển câu chuyện theo hướng tưởng tượng, tạo nên thế giới riêng cho Bò sữa bay.

Võ Điền Gia Huy phải quen với xe số sàn và xe tải khi đóng Bò sữa bay - Ảnh 2.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt tại buổi giao lưu - Ảnh: HẢI DƯƠNG

"Bò sữa bay lấy cảm hứng từ những sự kiện của những năm 1990, từ bối cảnh, mỹ thuật của những năm đó. Sau đó tôi phải tìm một cách để mình vẫn kể được một câu chuyện có hơi hướng lịch sử nhưng vẫn có yếu tố viễn tưởng, có những thứ hơi kỳ ảo xảy ra trong phim" - anh chia sẻ.

Do chưa sinh ra trong giai đoạn này, nam đạo diễn đã tìm gặp những người từng sống và làm việc tại nông trường để tìm hiểu về đời sống, công việc, trang phục cũng như những câu chuyện của họ.

Tại buổi giao lưu, đạo diễn cũng nhận được câu hỏi về việc cân bằng giữa dấu ấn nghệ thuật cá nhân và yếu tố doanh thu. Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết đây là vấn đề anh đã suy nghĩ trong nhiều năm và cuối cùng anh chọn làm sản phẩm trọn vẹn mang màu sắc mới lạ.

Bò Sữa Bay trailer

Ngọc Xuân mất 3-4 tháng thu âm, Nguyễn Hùng áp lực với vai chính điện ảnh đầu tay

Với Ngọc Xuân (vai San), Bò sữa bay là dự án mà cô phải học thêm nhiều kỹ năng mới, từ nói giọng Bắc, ca hát, lái xe tải đến thực hiện những cảnh quay trên cao. 

Trong đó, phân đoạn hát tại buổi liên hoan là kỷ niệm khiến nữ diễn viên nhớ nhất. Khi đọc kịch bản, cô đã hình dung mình sẽ được hát trực tiếp trên phim và rất háo hức chờ đợi cảnh quay này.

Tuy nhiên, ê kíp phải thực hiện nhiều góc máy liên tục khiến micro hết pin đúng lúc cô đang có cảm xúc tốt. Phần hát tại hiện trường vì thế không thể sử dụng như dự tính. Cuối cùng, nữ diễn viên phải thu âm lại.

"Thật ra việc ca hát của em, mặc dù là giọng thu sẵn, nhưng em cũng phải mất tới 3-4 tháng mới thu hoàn thành được hết cái đoạn siêu ngắn ở trong phim đó thôi", Ngọc Xuân chia sẻ.

Một thử thách khác với Ngọc Xuân là cảnh quay trên cao. Vốn sợ độ cao, cô khá lo lắng khi thực hiện phân đoạn nhân vật San và Trâu bay lên trời.

Võ Điền Gia Huy phải quen với xe số sàn và xe tải khi đóng Bò sữa bay - Ảnh 3.

Trâu (Nguyễn Hùng) và San (Ngọc Xuân) là 2 nhân vật trung tâm của Bò sữa bay - Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Nguyễn Hùng đối diện áp lực khi lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh. Nam nghệ sĩ thừa nhận từng lo mình không thể thực hiện tốt những cảnh hành động, thoại tình cảm, đặc biệt là yêu cầu thể hiện nhân vật bằng chất giọng khác.

Thử thách lớn với Võ Điền Gia Huy khi tham gia Bò sữa bay là làm quen với xe số sàn và xe tải để phục vụ vai diễn: "Sau Vì mẹ em bắt chia tay thì tôi mới tập lái xe ô tô. Nhưng trong phim này tôi lại tập một thể loại xe mới là lái ô tô số sàn, rồi có những ngày cũng tập lái xe tải nữa nên rất khó khăn trong khoảng thời gian đầu".

Riêng phân cảnh rượt đuổi, ê kíp đã tổ chức nhiều buổi tập trên cung đường có những khúc cua phức tạp. Cảnh quay kéo dài thêm ba đêm, giúp Võ Điền Gia Huy gần như thuộc lòng từng đoạn đường.

Võ Điền Gia Huy phải quen với xe số sàn và xe tải khi đóng Bò sữa bay - Ảnh 4.

Võ Điền Gia Huy (phải) chia sẻ tại một buổi showcase Bò sữa bay

Võ Điền Gia Huy phải quen với xe số sàn và xe tải khi đóng Bò sữa bay - Ảnh 5.

Bò sữa bay là lần đầu Nguyễn Hùng đóng vai chính điện ảnh - Ảnh: ĐPCC

Về phía Lãnh Thanh, nam diễn viên nhắc nhiều đến những trải nghiệm tại Mộc Châu trong thời gian ghi hình. Đây là lần thứ hai anh đến vùng đất này, nhưng Bò sữa bay giúp anh có dịp khám phá kỹ hơn cảnh sắc và cuộc sống địa phương.

"Điều tôi nhớ nhất ngoài kỷ niệm chung với mọi người là kỷ niệm về đất và con người Mộc Châu rất gần gũi. Nhờ phim này mà biết thêm vẻ đẹp Mộc Châu và cũng kết bạn được với rất nhiều người bạn mới.

Người dân địa phương dẫn tôi đi ra những ruộng rau sạch tươi, quả to ăn tại vườn, rồi dẫn lên trang trại cá tầm nơi có nhiệt độ 12 đến 15 độ mới nuôi cá, rồi bắt cá lên làm lẩu ăn tại chỗ", anh vui vẻ kể.

Ngoài ra, khi nhắc đến các cảnh xô xát trong phim, Lãnh Thanh hài hước trêu Nguyễn Hùng và Võ Điền Gia Huy. "Cả hai người đánh nhau mà người nào cũng nói mình bị đánh! Thực ra các phân cảnh xô xát chịu đòn nhìn rất vất vả nhưng lên phim rất mượt và thành công" - anh chia sẻ thêm.

Đạo diễn 'Bò sữa bay' chọn giữ màu sắc cá nhân trong phim đầu tay - Ảnh 5.Nguyễn Hùng áp lực, muốn 'đẩy' vai chính Bò sữa bay cho Võ Điền Gia Huy

Lần đầu đóng chính phim điện ảnh, Nguyễn Hùng thừa nhận từng tìm cách từ chối vai Trâu trong Bò sữa bay vì lo không thể 'gánh' phim.

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    Chủ đề: Võ Điền Gia Huy Ngọc Xuân Nguyễn Hùng Bò sữa bay

    Dòng sự kiện: Phim Việt

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