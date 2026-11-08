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Giải Mai Vàng 2026 nhận được 27.000 lượt đề cử, Trang Pháp, Hòa Minzy bị loại

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

Nhiều gương mặt nổi tiếng như Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Hòa Minzy, Phùng Khánh Linh, Tóc Tiên không đủ điều kiện xét duyệt. Cuộc đua ở hạng mục ca sĩ, MV, MC và chương trình truyền hình đang diễn ra sôi nổi.

Giải Mai Vàng 2026 nhận được 27.000 lượt đề cử, Trang Pháp, Hòa Minzy bị loại - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi bị loại khỏi hạng mục Nữ ca sĩ vì không đủ điều kiện xét duyệt - Ảnh: FBNV

Sau một tháng phát động, vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 do Cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình TP.HCM (với sự đồng hành của ba cơ quan báo, đài trực thuộc là Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Tuổi Trẻ) tổ chức nhận được 27.000 lượt phiếu đề cử.

Ban tổ chức giải Mai Vàng cho biết chỉ ghi nhận các hoạt động nghệ thuật diễn ra từ 25-11-2025 đến 24-11-2026. Những sản phẩm ra mắt trước thời điểm này và không còn công diễn, biểu diễn, trình chiếu sẽ không đủ điều kiện xét duyệt.

Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Hòa Minzy bị "gạch tên"

Hạng mục Nữ ca sĩ, nhiều ca sĩ nổi tiếng bị loại do không đủ điều kiện xét duyệt như: Phương Mỹ Chi, Trang Pháp, Phùng Khánh Linh, Hòa Minzy và Tóc Tiên.

Đội hình hợp lệ hiện tại gồm: ca sĩ Hoàng Thùy Linh (Thầy dùi), Thiều Bảo Trâm (Tạnh mưa) và Kiều Anh (Lá ngọc cành vàng).

Ở hạng mục Nam ca sĩ: Top 5 tạm thời gọi tên ca sĩ Tăng Phúc, Hoàng Dũng, Hà An Huy, Bùi Công Nam và Jack 97. Các vị trí tiếp theo là CongB, Cody Nam Võ, Vương Bình.

Đáng chú ý, Jun Phạm rời cuộc đua do ca khúc Nhẹ tựa khói sương từng tranh giải tại Mai Vàng 31.

Còn ở hạng mục MV được yêu thích nhất, ca sĩ Tăng Phúc tạm dẫn đầu với Sài Gòn ai đó nói chia tay. Vị trí thứ 2, 3, 4 gồm Rồi sẽ qua (Jun Phạm), Lý giải (Hoàng Dũng), I love you (Bùi Công Nam).

MV Tam Thái Tử của Jack 97 đang đứng vị trí thứ 5. Ngoài ra, MV Nếu phải giữ cho em ở hạng 9.

Giải Mai Vàng 2026 nhận được 27.000 lượt đề cử, Trang Pháp, Hòa Minzy bị loại - Ảnh 2.
Giải Mai Vàng 2026 nhận được 27.000 lượt đề cử, Trang Pháp, Hòa Minzy bị loại - Ảnh 3.

Trang Pháp (phải), Hòa Minzy bị "gạch tên" vì ca khúc đề cử từng tranh giải mùa trước - Ảnh: FBNV

Bùi Công Nam dẫn đầu hạng mục Bài hát được yêu thích nhất với bản hit I love you. Bốn vị trí kế tiếp trong top 5 ở hạng mục này gồm Đại khải hoàn (The Flob), Nhức tiềm thức (Hà An Huy), Tiếng ru cội nguồn (Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn) và Lý giải (Hoàng Dũng).

Đáng chú ý, Jack 97 chiếm 3 vị trí trong top 10 với Lưu niên (hạng 7), Tam thái tử (hạng 9) và Người dưng (hạng 10).

Trấn Thành, Ngô Kiến Huy so kè ở hạng mục MC

Hạng mục Phim điện ảnh: Top 3 hiện tại gồm Trại buôn người, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu Thỏ Ơi!!.

Hạng mục Phim truyền hình: Vì mẹ anh phán chia tay đang tạm dẫn đầu, bám đuổi sát sao là Không giới hạn, Nợ đời vay trả Tận hiến.

Lĩnh vực sân khấu có nhiều vở diễn được đề cử gồm: Áo xưa dù nhàu (Sân khấu Trăng), Cuốn truyện bị đốt (Kịch Hồng Vân), Hẹn nhau ở cuối con đường (Hoàng Thái Thanh), Cô giáo Duyên (Kịch đoàn Thành Lộc).

Ở hạng mục MC được yêu thích nhất, ba gương mặt nhận được nhiều đề cử có Trấn Thành, Ngô Kiến Huy và Trần Ngọc.

Giải Mai Vàng 2026 nhận được 27.000 lượt đề cử, Trang Pháp, Hòa Minzy bị loại - Ảnh 4.

Trấn Thành được yêu thích qua nhiều chương trình với vai trò MC - Ảnh: FBNV

Hạng mục Chương trình truyền hình/ Nội dung số được yêu thích nhất, top 5 đề cử tạm thời gồm: Quán nhà ha ha, Anh trai vượt ngàn chông gai (mùa 2026), Tinh hà say hi, Say hi rực rỡ Ca sĩ mặt nạ Việt Nam.

Theo ban tổ chức, hạng mục mới Ca sĩ triển vọng ghi nhận sự bứt phá của Sơn.K - tân binh sinh năm 2005 đảm nhiệm cả vai trò sáng tác lẫn sản xuất âm nhạc.

Xếp sau anh trong top 5 có Grey D, Hà An Huy, Cong B và Wren Evans.

Hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất gọi tên tân binh thành lập đầu năm 2026 là Uprize. Hiện nhóm này đang tạm dẫn đầu, theo sau là Da LAB, Nhà Soạn Nhạc, Nguyên Tố Mỹ Mãn và The Flob.

Vòng đề cử giải Mai Vàng 2026 từ ngày 8-10 đến 25-11-2026.

Vòng bầu chọn giải Mai Vàng từ ngày 4-12-2026 đến hết ngày 7-1-2027.

Dự kiến lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 14-1-2027, tại Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Giải Mai Vàng 2026 nhận được 27.000 lượt đề cử, Trang Pháp, Hòa Minzy bị loại - Ảnh 5.Giải Mai Vàng 2026: Võ Minh Lâm nói giải đã chắp cánh, nuôi dưỡng ước mơ của nhiều nghệ sĩ trẻ

Giải Mai Vàng lần thứ 32 bước vào chặng đường mới, mở thêm cơ hội cho những gương mặt trẻ. Các nghệ sĩ kỳ vọng tăng sức hút của lĩnh vực điện ảnh trong cơ cấu giải thưởng.

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HOÀI PHƯƠNG
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    Chủ đề: Hòa Minzy Phương Mỹ Chi Jack 97 Trang Pháp Mai Vàng

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