Võ Điền Gia Huy soán ngôi Steven Nguyễn, Running Man 2026 tạm dẫn đầu đề cử Mai Vàng 2026

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng - cặp đôi đáng yêu trong Vì mẹ anh phán chia tay - Ảnh: ĐPCC

Ở hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất, Võ Điền Gia Huy (phim Vì mẹ anh phán chia tay) vượt Steven Nguyễn, vươn lên vị trí đầu. Steven Nguyễn từng dẫn đầu sau 4 tuần, hiện giờ xếp thứ 2. Một gương mặt đáng chú ý lần đầu xuất hiện trong tốp đề cử là diễn viên Hứa Vĩ Văn trong phim Tận hiến.

Hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, Ninh Dương Lan Ngọc dẫn đầu (Chị chị em em 3). Các vị trí tiếp theo thuộc về Ngọc Thanh Tâm (Tận hiến), Tam Triều Dâng (Vì mẹ anh phán chia tay), Đoàn Thiên Ân (Hẹn em ngày nhật thực) và nghệ sĩ Kim Tuyến (Heo 5 móng). Lê Phương, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Minh Trang là ba gương mặt mới xuất hiện trong danh sách đề cử.

Tại hạng mục Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất, Running Man 2026 (Chạy ngay đi mùa 4) hiện đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp sau là Quán nhà Ha Ha, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Tinh hà say hi, Ca sĩ mặt nạ Việt Nam, Say hi rực rỡ và Mái ấm gia đình Việt.

Còn ở hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, top 9 sau 5 tuần vẫn giữ nguyên thứ tự so với tuần trước. Tăng Phúc tiếp tục dẫn đầu với Sun Song, Từ đây từ nay. HIEUTHUHAI (Mắt nhắm mắt mở) và Quang Hùng MasterD (Lò vi sóng) là hai cái tên mới góp mặt trong top 15.

Hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất có sự thay đổi đáng kể. Ái Phương vươn lên dẫn đầu với Dịu dàng dịu dàng, Phương Mỹ Chi xếp thứ 2 với Thiên đường với người thương, Hoàng Thùy Linh xuống vị trí thứ 3. Trang Pháp - chủ nhân giải thưởng MV tại giải Mai Vàng 2025 - trở lại danh sách ở vị trí thứ 7 với Vô song.

Ca sĩ Tăng Phúc đang dẫn đầu hai hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất và MV được yêu thích nhất - Ảnh: FBNV



Ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất, I Love You của Bùi Công Nam tiếp tục giữ vị trí đầu bảng, theo sau là Đại khải hoàn của The Flob và Nhức tiềm thức của Hà An Huy. Ba đề cử mới xuất hiện gồm Thanh tân (Vương Bình), Như một người rưng (OSAD và Hà An Huy), Em tôi (Anh trai vượt ngàn chông gai 2026).

Hạng mục MV được yêu thích nhất ghi nhận Sài Gòn ai đó nói chia tay của Tăng Phúc tiếp tục dẫn đầu. Rồi sẽ qua của Jun Phạm đứng thứ 2, trong khi Như một người rưng của OSAD và Hà An Huy vươn lên vị trí thứ 3.

Nghệ sĩ Thành Lộc được đề cử Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất - Ảnh: KỊCH ĐOÀN THÀNH LỘC



Ở các hạng mục sân khấu, nghệ sĩ Thành Lộc tăng lên vị trí thứ 3 trong danh sách Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, sau Lê Hoàng Giang và Võ Minh Lâm.

Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất có Nhật Kim Anh vươn lên vị trí thứ 2 với vở Cuốn truyện bị đốt; Lê Phương xuất hiện ở vị trí thứ 4 với Giáng Hương.

Vở Áo xưa dù nhàu tiếp tục dẫn đầu hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất. Cô giáo Duyên đứng thứ 2, Giáng Hương vươn lên vị trí thứ 3 và Thiên đường Promax lần đầu góp mặt ở vị trí thứ 6.

Ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, Sơn.K tiếp tục dẫn đầu. Hai gương mặt mới là Ali Hoàng Dương và 14 Casper. NAN không còn trong top đề cử.

Một cảnh trong Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Các hạng mục Phim điện ảnh và Phim truyền hình được yêu thích nhất ghi nhận Trại buôn người và Vì mẹ anh phán chia tay dẫn đầu. Chị chị em em 3, Hẹn em ngày nhật thực là hai phim mới xuất hiện trong danh sách điện ảnh.

Ở hạng mục MC được yêu thích nhất, Ngô Kiến Huy tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Trấn Thành và Trần Ngọc. Lâm Vỹ Dạ và Khánh Vy là hai gương mặt mới góp mặt trong danh sách.

Bạn đọc có thể truy cập cổng thông tin chính thức https://giaimaivang.com.vn/ để gửi phiếu đề cử theo hướng dẫn. Hạn nhận phiếu đề cử đến hết ngày 25-11. Vòng bầu chọn giải Mai Vàng từ ngày 4-12-2026 đến hết ngày 7-1-2027. Dự kiến lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 32 năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 14-1-2027, tại Nhà hát Hòa Bình (số 240 đường 3 Tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM).

Đề cử các hạng mục giải Mai Vàng 2026 tính đến 13-11

Hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất:

1. Tăng Phúc - Sun Song, Từ đây từ nay

2. Hoàng Dũng - Lý giải

3. Hà An Huy - Nhức tiềm thức

4. Bùi Công Nam - I Love You

5. Jack (J97) - Lưu niên

6. CONGB - Chờ chút

7. Jun Phạm - Thật lòng

8. Cody Nam Võ - Secret

9. Vương Bình - Thanh Tân

10. Sơn.K - She Never Cries

11. Wren Evans - Album Nổ

12. OSAD - Như một người rưng (với Hà An Huy)

13. HIEUTHUHAI - Mắt nhắm mắt mở

14. Emcee L - Bức tường ngăn cách hai ta

15. Quang Hùng MasterD - Lò vi sóng

Hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất:

1. Ái Phương - Dịu dàng dịu dàng

2. Phương Mỹ Chi - Thiên đường với người thương

3. Hoàng Thùy Linh - Thầy dùi

4. Phùng Khánh Linh - Cảm ơn người đã thức cùng tôi

5. Kiều Anh - Lá ngọc cành vàng

6. Nhật Kim Anh - Danh phận

7. Trang Pháp - Vô song

8. Thiều Bảo Trâm - Thỏ săn mồi

Hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất:

1. I Love You - Bùi Công Nam

2. Đại khải hoàn - The Flob

3. Nhức tiềm thức - Hà An Huy

4. Tiếng ru cội nguồn - Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn

5. Lý giải - Hoàng Dũng

6. Sun Song - Tăng Phúc

7. Lưu niên - Jack (J97)

8. Secret - Cody Nam Võ

9. Thanh Tân - Vương Bình

10. Như một người rưng - OSAD và Hà An Huy

11. Sài Gòn ai đó nói chia tay - Tăng Phúc

12. Em tôi - Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Hạng mục MV được yêu thích nhất:

1. Sài Gòn ai đó nói chia tay - Tăng Phúc

2. Rồi sẽ qua - Jun Phạm

3. Như một người rưng - OSAD và Hà An Huy

4. Lý giải - Hoàng Dũng

5. I Love You - Bùi Công Nam

6. Tam thái tử - Jack (J97)

7. Tiếng ru cội nguồn - Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn

8. Thầy dùi - Hoàng Thùy Linh

9. Ánh sao Việt Nam - Võ Minh Lâm

10. Thăng - UPRIZE

Hạng mục Ca sĩ triển vọng:

1. Sơn.K

2. CONGB - Chờ chút

3. Cody Nam Võ - Secret

4. Wren Evans - Album Nổ

5. Jaysonlei - Lời hứa năm 18

6. Grey D - Hóa ra…

7. Hà An Huy - Nhức tiềm thức

8. Ali Hoàng Dương

9. 14 Casper - Một đời

Hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất:

1. UPRIZE

2. DaLab

3. Nhà Soạn Nhạc

4. Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn

5. The Flob

Hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất:

1. Lê Hoàng Giang - Cô giáo Duyên

2. NSƯT Võ Minh Lâm - Câu thơ yên ngựa

3. NSƯT Thành Lộc - Cô giáo Duyên

4. Hoàng Hải - Người mang 9 án tử, Tiếng hò sông Hậu

Hạng mục Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất:

1. NSƯT Kim Tuyến - Áo xưa dù nhàu

2. Nhật Kim Anh - Cuốn truyện bị đốt

3. NSƯT Ốc Thanh Vân - Cuốn truyện bị đốt

4. Lê Phương - Giáng Hương

5. Bình Tinh - Nhật thực

Hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất:

1. Áo xưa dù nhàu

2. Cô giáo Duyên

3. Giáng Hương

4. Cuốn truyện bị đốt

5. Hẹn nhau ở cuối con đường

6. Thiên đường Promax

Hạng mục Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất:

1. Võ Điền Gia Huy - Vì mẹ anh phán chia tay

2. Steven Nguyễn - Trại buôn người, Chị chị em em 3

3. Cody Nam Võ - Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

4. Hứa Vĩ Văn - Tận hiến

5. Quách Ngọc Ngoan - Trại buôn người

6. Nguyễn Quốc Trường Thịnh - Nợ đời vay trả

Hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất:

1. Ninh Dương Lan Ngọc - Chị chị em em 3

2. Ngọc Thanh Tâm - Tận hiến

3. Tam Triều Dâng - Vì mẹ anh phán chia tay

4. Đoàn Thiên Ân - Hẹn em ngày nhật thực

5. NSƯT Kim Tuyến - Heo 5 móng

6. Lê Phương - Cuộc chiến hạ lưu; Bóng ma hạnh phúc

7. Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Chị chị em em 3

8. Nguyễn Minh Trang - Không giới hạn

9. Huỳnh Hồng Loan - Nợ đời vay trả

Hạng mục Phim điện ảnh được yêu thích nhất:

1. Trại buôn người

2. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

3. Chị chị em em 3

4. Hẹn em ngày nhật thực

5. Thỏ ơi!!

Hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất:

1. Vì mẹ anh phán chia tay

2. Không giới hạn

3. Tận hiến

4. Nợ đời vay trả

5. Bóng ma hạnh phúc

Hạng mục MC được yêu thích nhất:

1. Ngô Kiến Huy

2. Trấn Thành

3. Trần Ngọc

4. Lâm Vỹ Dạ

5. Khánh Vy

Hạng mục Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất:

1. Running Man 2026 (mùa 4 - Chạy ngay đi)

2. Quán nhà Ha Ha

3. Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

4. Tinh hà Say Hi

5. Ca sĩ mặt nạ Việt Nam

6. Say Hi rực rỡ

7. Mái ấm gia đình Việt