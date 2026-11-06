Bùi Công Nam si tình ngốc nghếch mà đáng yêu trong MV mới

MV Ngoài dự tính - Bùi Công Nam

MV Ngoài dự tính của Bùi Công Nam phát hành lúc 20h ngày 5-11. Trong sản phẩm mới, Bùi Công Nam hóa thân thành ông chủ tiệm ảnh "Tên Lửa", kể câu chuyện về một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu.

Bùi Công Nam si tình đến mức quên mọi thứ xung quanh

Trong MV, Bùi Công Nam xuất hiện với mái tóc tẩy sáng, phong cách có phần bụi bặm. Những cuộc gọi tưởng chừng bình thường lại khiến anh quên hết mọi thứ xung quanh, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Trái ngược vẻ ngoài có phần nổi loạn, nhân vật lại là một chàng trai si tình, luôn cầm theo điện thoại để trò chuyện với người yêu.

Có lúc, vì mải mê nghe điện thoại, anh chàng vô tình lọt xuống hố. Ngay cả khi đạt thành công, được vinh danh tại lễ trao giải "nhiếp ảnh gia đỉnh nhất vũ trụ", anh vẫn chỉ chăm chú vào cuộc trò chuyện với "em iu".

Sự "lụy" tình được Bùi Công Nam thể hiện qua những hành động có phần ngốc nghếch nhưng đáng yêu trong MV. Tinh thần này cũng được gói gọn trong câu hát: "Có lẽ không phải em, chắc anh cũng chưa lụy đến thế đâu".

Không chỉ thay đổi diện mạo, nam ca sĩ còn có những hình ảnh bầm dập, tạo cảm giác như vừa trải qua nhiều va vấp - Ảnh: FBNV

MV còn sự góp mặt của Diệu Nhi và Hà An Huy trong vai hai vị khách đầu tiên ghé tiệm ảnh "Tên Lửa". Trước đó, nam ca sĩ giới thiệu cả hai qua những hình ảnh nhá hàng với lời chia sẻ dí dỏm: "Khách nam thì dễ tính mà khách nữ hơi khó chiều".

Về âm nhạc, Ngoài dự tính mang màu sắc pop pha country/acoustic quen thuộc của Bùi Công Nam, với giai điệu mộc mạc và ca từ gần gũi.

Thông qua cách kể chuyện hài hước, nam ca sĩ biến những biểu hiện của tình yêu thành loạt tình huống bất ngờ, đúng với thông điệp: "Yêu em là trong dự tính, nhưng lụy em là ngoài dự tính".

"Đến khi nào mới tìm được người dành trọn tình cảm như những câu từ như này cho mình nhỉ?", "MV thú vị phết Vũ trụ! Tự hào là 'khách iu' vô cùng", "Gặp và thương Nam đúng là ngoài dự tính và việc được nhìn thấy người ngoài hành tinh trong MV này cũng rất là ngoài dự tính"... một số bình luận.

Hà An Huy và Diệu Nhi là khách đến chụp tại tiệm ảnh "Tên Lửa" của Bùi Công Nam - Ảnh: FBNV

Trước khi MV phát hành, Bùi Công Nam từng bất ngờ công bố poster sản phẩm ngay trên sân khấu The Story live tour tại Đà Lạt tối 1-11. Anh cũng tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với người hâm mộ, giới thiệu không gian tiệm ảnh "Tên Lửa" với tạo hình người thợ chụp ảnh.

Không chỉ thử nghiệm hình ảnh mới trong MV Ngoài dự tính, Bùi Công Nam thời gian qua còn xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau trên truyền hình.

Nếu ở Quán nhà Haha, anh có dịp đưa âm nhạc đến gần hơn với những câu chuyện đời thường thì ở Bố ơi, mình đi đâu thế?, nam ca sĩ lại thử sức với vai trò chăm sóc 5 em nhỏ.