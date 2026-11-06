Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bùi Công Nam si tình ngốc nghếch mà đáng yêu trong MV mới

tác giả
HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG

Sau thời gian gây chú ý với hình ảnh nghệ sĩ hài hước, gần gũi, Bùi Công Nam trở lại với MV 'Ngoài dự tính'. Nam ca sĩ gây chú ý với diện mạo mới lạ, mái tóc tẩy sáng và tạo hình có phần nổi loạn.

MV Ngoài dự tính - Bùi Công Nam

MV Ngoài dự tính của Bùi Công Nam phát hành lúc 20h ngày 5-11. Trong sản phẩm mới, Bùi Công Nam hóa thân thành ông chủ tiệm ảnh "Tên Lửa", kể câu chuyện về một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu.

Bùi Công Nam si tình đến mức quên mọi thứ xung quanh

Trong MV, Bùi Công Nam xuất hiện với mái tóc tẩy sáng, phong cách có phần bụi bặm. Những cuộc gọi tưởng chừng bình thường lại khiến anh quên hết mọi thứ xung quanh, dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Trái ngược vẻ ngoài có phần nổi loạn, nhân vật lại là một chàng trai si tình, luôn cầm theo điện thoại để trò chuyện với người yêu. 

Có lúc, vì mải mê nghe điện thoại, anh chàng vô tình lọt xuống hố. Ngay cả khi đạt thành công, được vinh danh tại lễ trao giải "nhiếp ảnh gia đỉnh nhất vũ trụ", anh vẫn chỉ chăm chú vào cuộc trò chuyện với "em iu".

Sự "lụy" tình được Bùi Công Nam thể hiện qua những hành động có phần ngốc nghếch nhưng đáng yêu trong MV. Tinh thần này cũng được gói gọn trong câu hát: "Có lẽ không phải em, chắc anh cũng chưa lụy đến thế đâu".

Không chỉ thay đổi diện mạo, nam ca sĩ còn có những hình ảnh bầm dập, tạo cảm giác như vừa trải qua nhiều va vấp - Ảnh: FBNV

MV còn sự góp mặt của Diệu Nhi và Hà An Huy trong vai hai vị khách đầu tiên ghé tiệm ảnh "Tên Lửa". Trước đó, nam ca sĩ giới thiệu cả hai qua những hình ảnh nhá hàng với lời chia sẻ dí dỏm: "Khách nam thì dễ tính mà khách nữ hơi khó chiều".

Về âm nhạc, Ngoài dự tính mang màu sắc pop pha country/acoustic quen thuộc của Bùi Công Nam, với giai điệu mộc mạc và ca từ gần gũi. 

Thông qua cách kể chuyện hài hước, nam ca sĩ biến những biểu hiện của tình yêu thành loạt tình huống bất ngờ, đúng với thông điệp: "Yêu em là trong dự tính, nhưng lụy em là ngoài dự tính".

"Đến khi nào mới tìm được người dành trọn tình cảm như những câu từ như này cho mình nhỉ?", "MV thú vị phết Vũ trụ! Tự hào là 'khách iu' vô cùng", "Gặp và thương Nam đúng là ngoài dự tính và việc được nhìn thấy người ngoài hành tinh trong MV này cũng rất là ngoài dự tính"... một số bình luận.

Hà An Huy và Diệu Nhi là khách đến chụp tại tiệm ảnh "Tên Lửa" của Bùi Công Nam - Ảnh: FBNV

Trước khi MV phát hành, Bùi Công Nam từng bất ngờ công bố poster sản phẩm ngay trên sân khấu The Story live tour tại Đà Lạt tối 1-11. Anh cũng tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với người hâm mộ, giới thiệu không gian tiệm ảnh "Tên Lửa" với tạo hình người thợ chụp ảnh.

Không chỉ thử nghiệm hình ảnh mới trong MV Ngoài dự tính, Bùi Công Nam thời gian qua còn xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau trên truyền hình. 

Nếu ở Quán nhà Haha, anh có dịp đưa âm nhạc đến gần hơn với những câu chuyện đời thường thì ở Bố ơi, mình đi đâu thế?, nam ca sĩ lại thử sức với vai trò chăm sóc 5 em nhỏ.

Bùi Công Nam tạo hình nổi loạn, bầm dập vì tình yêu trong MV mới - Ảnh 3.Bùi Công Nam nghẹn ngào hát 'Mẹ yêu con' ở Quán nhà Haha

Cuộc trò chuyện giữa Bùi Công Nam và bà Cháu, 88 tuổi, tại làng bánh tráng Lựu Bảo trong tập 2 Quán nhà Haha khiến khán giả xúc động.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HẢI DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hà An Huy Diệu Nhi Bùi Công Nam Quán Nhà Haha Ngoài dự tính

    Dòng sự kiện: Nhạc Việt của người trẻ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất