OSAD, Hà An Huy và cách những màn kết hợp tạo dấu ấn trong âm nhạc

OSAD và Hà An Huy kết hợp trong MV Như một người rưng - Ảnh: NVCC

Trong MV Như một người rưng, OSAD và Hà An Huy lựa chọn cách tiếp cận khác với tinh thần của ca khúc gốc Như một người dưng do Thanh Hưng thể hiện. Bản phối mới kết hợp rap với giọng hát, trong khi phần hình ảnh được xây dựng theo hướng hài hước, có sự góp mặt của Thái VG, Hồ Đông Quan và An Trương.

Sau hai ngày phát hành tối 27-10, MV đạt hơn 3 triệu lượt xem trên YouTube. Sự kết hợp này cũng gợi mở câu chuyện rộng hơn về những cộng sự đang góp phần tạo nên màu sắc riêng cho các sản phẩm âm nhạc, từ nghệ sĩ biểu diễn đến ê kíp sản xuất phía sau.

Từ ê kíp sáng tạo đến những dự án âm nhạc chung

Các dự án của MCK cũng cho thấy vai trò của ê kíp đứng sau một sản phẩm âm nhạc. Tháng 7-2025, rapper phát hành MV 2323, làm mới ca khúc Buông đôi tay nhau ra của Sơn Tùng M-TP bằng cách sử dụng lại chất liệu âm nhạc từ bản gốc. Ê kíp Antiantiart tham gia thực hiện phần hình ảnh cho MV.

Với album HVL, mối liên kết giữa MCK và ê kíp này tiếp tục được thể hiện qua cách xây dựng hình ảnh mang tính thử nghiệm, đội ngũ tham gia nhiều khâu trong quá trình sản xuất và định hướng hình ảnh cho album.

MCK hợp tác cùng ê kíp Antiantiart trong các dự án âm nhạc - Ảnh: NVCC

Trường hợp này cho thấy vai trò của cộng sự không chỉ giới hạn ở việc thực hiện ý tưởng có sẵn. Trong một dự án âm nhạc, cách xây dựng hình ảnh, lựa chọn bối cảnh và phát triển ngôn ngữ thị giác có thể góp phần tạo nên dấu ấn riêng bên cạnh phần âm thanh. Khi làm việc qua nhiều sản phẩm, nghệ sĩ và ê kíp có điều kiện phát triển cách thể hiện nhất quán hơn.

Trong khi đó, Low G và tlinh chọn hướng cộng tác dài hơi hơn với EP FLVR, phát hành tháng 9-2024. Dự án gồm bốn ca khúc Dâu tằm, Ngân, Hop On Da Show và Phóng zìn zìn, với sự tham gia của các nhà sản xuất Maiki, 2pillz và Machiot.

Low G và tlinh phát hành EP FLVR vào tháng 9-2024 - Ảnh: NVCC

Khác với việc cùng góp giọng trong một bài hát, thực hiện EP đòi hỏi nghệ sĩ tìm được hướng đi chung cho nhiều ca khúc. Hai người phải phối hợp từ khâu sáng tác đến thể hiện, đồng thời giữ được nét riêng trong âm nhạc. Đây là một cách để sự cộng tác không chỉ tạo ra điểm nhấn nhất thời, mà trở thành một dự án có màu sắc thống nhất.

Một trường hợp khác là DaGoats House, nơi các nghệ sĩ kết hợp trong những sản phẩm mang tính giải trí. Tháng 10-2025, CoolKid và Young Ban phát hành E là đôn chề, bản làm mới từ Em là không thể của Anh Quân Idol. Hai rapper sử dụng nghệ danh Khổng Minh và Châu Nhuận Phát, đưa yếu tố hài hước vào cách thể hiện. Ca khúc sau đó được chia sẻ trên TikTok.

CoolKid và Young Ban kết hợp trong ca khúc E là đôn chề - Ảnh: NVCC

Từ các dự án trên, có thể thấy cộng tác không chỉ là việc thêm một giọng hát vào ca khúc. Đó còn là quá trình tìm người phù hợp để phát triển ý tưởng, từ phần nhạc đến hình ảnh, hoặc cùng xây dựng một sản phẩm có định hướng riêng.

Trên thị trường quốc tế, Bruno Mars và Anderson .Paak là ví dụ về việc hai nghệ sĩ phát triển sự cộng tác thành dự án riêng. Năm 2021, cả hai thành lập Silk Sonic, phát hành Leave the Door Open trước khi ra mắt album An Evening With Silk Sonic. Bộ đôi theo đuổi màu sắc soul và funk cổ điển, tạo nên phong cách xuyên suốt dự án. Leave the Door Open giúp Silk Sonic giành bốn giải Grammy năm 2022.

Bruno Mars và Anderson .Paak thành lập bộ đôi Silk Sonic - Ảnh: Apple Music 1

Khác với một ca khúc song ca thông thường, Silk Sonic xây dựng hình ảnh và định hướng âm nhạc chung cho cả album. Sự kết hợp vì thế không chỉ dựa vào tên tuổi của Bruno Mars và Anderson .Paak, mà còn ở cách hai nghệ sĩ cùng theo đuổi một màu sắc cụ thể.

Trong khi đó, Lady Gaga và Bruno Mars phát hành Die With a Smile vào tháng 8-2024. Ca khúc kết hợp hai giọng hát trong một bản tình ca, sau đó giành giải Trình diễn song ca hoặc nhóm nhạc pop xuất sắc tại Grammy 2025. Đây là ví dụ về một màn kết hợp tập trung vào một ca khúc, nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ sự hòa quyện trong cách thể hiện.

Tyler, the Creator và A$AP Rocky nhiều lần cộng tác trong các sản phẩm âm nhạc - Ảnh: Rolling Stone

Còn Tyler, the Creator và A$AP Rocky đã nhiều lần xuất hiện trong sản phẩm của nhau, trong đó có Who Dat Boy và Potato Salad. Những lần cộng tác này cho thấy nghệ sĩ có thể tiếp tục tìm đến một người từng làm việc cùng khi cả hai có điểm chung trong cách sáng tạo.

Từ nhạc Việt đến thị trường quốc tế, không có một công thức chung cho sự cộng tác.

Có nghệ sĩ tìm người có giọng hát hoặc phong cách khác mình để thử nghiệm, có người phát triển dự án dài hơi, cũng có những ê kíp cùng định hình phần hình ảnh và âm thanh.

Tên tuổi có thể giúp sản phẩm thu hút sự chú ý ban đầu, nhưng điều giữ chân khán giả vẫn là chất lượng ca khúc và ý tưởng thực hiện. Khi mỗi người đóng góp được thế mạnh riêng, sự cộng tác không chỉ tạo thêm một sản phẩm mới, mà còn mở ra hướng thể hiện khác trong sự nghiệp của nghệ sĩ.