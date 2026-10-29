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Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy: Xem không hiểu gì vẫn top 1 YouTube

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HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG
HẢI DƯƠNG

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai và hai đêm concert, OSAD kết hợp Hà An Huy trong MV remake Như một người rưng, mang đến phiên bản mới với phần lời bổ sung và hình ảnh hài hước.

Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy: MV xem không hiểu gì nhưng vẫn 'chễm chệ' top 1 YouTube - Ảnh 1.

OSAD và Hà An Huy trong MV Như một người rưng - Ảnh: FBNV

MV Như một người rưng là phiên bản làm mới ca khúc Như một người dưng của nhạc sĩ Thanh Hưng. Bên cạnh phần nhạc được phối lại theo phong cách drill đang được ưa chuộng, OSAD và Hà An Huy còn viết thêm lời, tạo thành phần X-part cho phiên bản mới.

Chỉ sau 24 giờ ra mắt, MV Như một người rưng đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, đạt 2 triệu lượt xem trên YouTube. Tính đến sáng 29-10, MV đã đứng đầu bảng xếp hạng Nhạc thịnh hành của YouTube Việt Nam.

OSAD, Hà An Huy mang loạt khoảnh khắc viral vào MV

Sức hút của Như một người rưng không chỉ đến từ ca khúc gốc hay màn kết hợp giữa 2 "anh tài" OSAD và Hà An Huy, mà còn đến từ chiến lược quảng bá gần gũi với khán giả từ OSAD.

Trước khi MV chính thức ra mắt, những đoạn ngắn của ca khúc đã được OSAD chủ động chia sẻ trên TikTok, Facebook và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Sau đó, nam rapper còn mời fan hâm mộ tham gia thiết kế poster, tạo cơ hội cho khán giả tham gia vào quá trình quảng bá cho MV này. 

MV Như một người rưng

Và chỉ vài giờ trước khi ra mắt chính thức, anh để lên thông báo kêu gọi tương tác bài đăng trên trang cá nhân và hứa sẽ ra mắt MV nếu đủ lượt tương tác. Những điều này góp phần tạo nên sự mong chờ dành cho màn kết hợp giữa cả hai.

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Không đi theo hướng hình ảnh nghiêm túc thường thấy ở các sản phẩm âm nhạc, MV Như một người rưng được xây dựng theo phong cách hài hước.

Ngay từ phần giới thiệu, OSAD và Hà An Huy đã không sử dụng nghệ danh quen thuộc mà lần lượt xuất hiện với tên gọi "Chủ tịch Mai" và "Giám đốc Hà".

MV còn có sự góp mặt của anh tài Thái VG, anh tài Hồ Đông Quan và nhà sáng tạo nội dung An Trương trong vai "giám đốc". Xuyên suốt sản phẩm là những tình huống vui nhộn, gợi nhắc các khoảnh khắc từng "viral" mạng xã hội của hai nam ca sĩ.

Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy: MV xem không hiểu gì nhưng vẫn 'chễm chệ' top 1 YouTube - Ảnh 2.

Cách xây dựng hình ảnh này tạo nên màu sắc khác biệt cho bản remake, đồng thời tận dụng những dấu ấn quen thuộc của hai nghệ sĩ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trong đó, OSAD gắn với những nội dung cùng OMAITV, còn Hà An Huy mang vào MV các động tác nhảy xoay người và màn trình diễn "pháo ngón".

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sản phẩm bất ngờ. Nhạc sĩ Thanh Hưng, tác giả ca khúc gốc, cũng để lại bình luận: “Lần đầu người ta nghe nhạc của anh có cảm giác tích cực hơn. Các em đã cứu những người thất tình một bàn trông thấy”.

“Có thể xem lần đầu mọi người sẽ chưa hiểu ý nghĩa MV đâu, nhưng chịu khó xem lại nhiều lần thì mọi người vẫn sẽ không hiểu!”, “MV không có hậu trường vì MV là cái hậu trường”, “Ánh mắt của anh Thái VG và An Trương giám đốc chính là đại diện cho chúng tôi khi xem MV”... - một số bình luận.

Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy: MV xem không hiểu gì nhưng vẫn 'chễm chệ' top 1 YouTube - Ảnh 3.

‘Giám đốc’ An Trương và anh tài Thái VG cũng tham gia vào MV này - Ảnh: FBNV

OSAD và Hà An Huy đều vừa tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sau chương trình và hai đêm concert, màn kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hài hước tiếp tục cho thấy sự tương tác giữa hai nghệ sĩ.

Với phần lời mới cùng cách thể hiện gần gũi, Như một người rưng không chỉ làm mới ca khúc quen thuộc mà còn tạo thêm chất liệu để người hâm mộ chia sẻ, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Như một người rưng của OSAD, Hà An Huy: MV xem không hiểu gì nhưng vẫn 'chễm chệ' top 1 YouTube - Ảnh 5.OSAD từ ‘thánh thả thính’ Người âm phủ đến bất ngờ ở Anh trai vượt ngàn chông gai

Bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 với không ít hoài nghi, nhưng qua các vòng công diễn, OSAD lại khiến khán giả không ít bất ngờ.

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    Chủ đề: Thanh Hưng Osad Anh trai vượt ngàn chông gai Hà An Huy Thái VG

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