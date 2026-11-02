'Chị chị em em 3' thống trị phòng vé bất chấp tranh cãi

Quốc Anh và Chi Pu hội ngộ trong Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Tuần qua có đợt phát hành phim vào ngày 30-10 với những cái tên đáng chú ý như Chị chị em em 3, Clayface và Mộ đom đóm (chiếu lại).

Chị chị em em 3 dẫn đầu phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, dịp cuối tuần qua, Chị chị em em 3 thống trị phòng vé, mang về 67 tỉ đồng doanh thu mở màn. Phim có khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày.

Cốt truyện lấy bối cảnh giữa xã hội Bắc Bộ cũ đầy lễ giáo, Văn Tài - công tử con quan lớn quyền thế - chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng.

Tưởng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu, đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường.

Bên cạnh đó, Văn Tài còn nợ Thị Nương một mối tình chưa tròn, để rồi một cuộc tình tay năm bùng nổ, cuốn tất cả vào một cuộc chiến không ai toàn thắng - vì ở đó, tình yêu và danh dự không thể cùng tồn tại.

Trailer Chị chị em em 3

Hiện tại, Chị chị em em 3 trở thành một trong những từ khóa thịnh hành trên Threads và TikTok với hàng triệu bài đăng và video thu hút nhiều lượt xem, bình luận, đặc biệt là những nội dung xoay quanh các từ khóa như "review", "ngoại tình" và "cảnh nóng".

Một trong những yếu tố khiến Chị chị em em 3 gây bàn tán nhiều là phân cảnh cao trào khi 3 người phụ nữ lao vào đánh ghen và vạch trần bộ mặt của nhau trong cuộc chiến tranh giành tình yêu.

Đáng chú ý, đài từ và khả năng biểu đạt cảm xúc của Kỳ Duyên vẫn chưa thuyết phục khán giả. Để phù hợp với vai Thị Mầu, cô lựa chọn chất giọng lúng liếng, điệu đà. Tuy nhiên, cách nhấn nhá và điều chỉnh cao độ còn thiếu tự nhiên.

Ở những phân đoạn thoại dài, người đẹp thường duy trì nhịp điệu khá đều, cố gắng phát âm tròn vành rõ chữ, khiến lời thoại đôi lúc giống như đang đọc diễn cảm hơn là nhập vai.

Lan Ngọc và Steven Nguyễn là hai diễn viên được nhận xét thể hiện tròn vai. Tuy nhiên, những hạn chế trong kịch bản khiến nhân vật của cả hai chưa tạo được thiện cảm với khán giả, thậm chí bị cho là góp phần cổ xúy ngoại tình.

Những ngày qua, các diễn viên tích cực đi cinetour để quảng bá Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Trại buôn người sắp thu 500 tỉ đồng

Trại buôn người bỏ túi tổng cộng 493 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra rạp. Phim vẫn nằm trong top 3 doanh thu phòng vé, còn khoảng 600 suất chiếu mỗi ngày.

Trong những ngày tới, Trại buôn người vẫn có khả năng cán mốc 500 tỉ đồng. Thành công của phim không chỉ dừng lại ở những con số.

Trước hết, phim cho thấy điện ảnh Việt vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, ngay cả ngoài mùa phim Tết và những kỳ nghỉ lễ lớn trong năm.

Trại buôn người đang là phim ăn khách nhất năm 2026 - Ảnh: ĐPCC

Thứ hai, phim chứng minh một đạo diễn lần đầu làm phim điện ảnh vẫn có thể cạnh tranh với những thương hiệu phòng vé lớn như Trấn Thành hay Lý Hải. Thành công này có thể tiếp thêm niềm tin cho các nhà đầu tư vào những gương mặt đạo diễn mới, thể loại mới và những câu chuyện chưa được khai thác nhiều.

Cuối cùng, Trại buôn người cho thấy thị hiếu khán giả Việt không chỉ giới hạn ở phim hài hay tình cảm gia đình. Những đề tài xã hội gai góc, nếu được khai thác bằng cách kể chuyện hấp dẫn và giàu tính giải trí, vẫn có thể chinh phục số đông và đạt doanh thu ấn tượng.

Vân Dung trong Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Còn Án mạng karaoke, thu 46 tỉ đồng sau 10 ngày chiếu. Phim có khoảng 1.100 suất chiếu mỗi ngày.

Dù kịch bản gây tranh cãi, Án mạng karaoke vẫn có chỗ đứng trong top 3 doanh thu phòng vé, mặc dù đôi lúc bị phim ngoại Clayface (thu 5,8 tỉ đồng mở màn) vượt mặt.

Vì thời gian này không có quá nhiều đối thủ mạnh, ngoại trừ hai phim Việt kể trên, Án mạng karaoke vẫn còn cơ hội thu hút khán giả lựa chọn trong những ngày tới.