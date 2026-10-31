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Warner Bros nguy cơ lỗ 800 triệu USD sau thất bại của Digger, Supergirl

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Warner Bros. từng là niềm tự hào của Hollywood với loạt phim ăn khách, nhưng chỉ sau một năm, hãng đang đối mặt với khoản thua lỗ khổng lồ.

Warner Bros nguy cơ lỗ 800 triệu USD sau thất bại của Digger, Supergirl - Ảnh 1.

Tạo hình khác lạ của Tom Cruise trong phim Digger - Ảnh: Warner Bros

Theo Page Six, Warner Bros. Pictures từng là niềm tự hào của Hollywood khi có một năm 2025 thành công rực rỡ tại phòng vé với hàng loạt phim ăn khách ở nhiều quy mô khác nhau như Sinners, A Minecraft Movie, Weapons Final Destination Bloodlines.

Tuy nhiên, vận may của hãng đảo chiều đáng kể trong năm 2026 khi nhiều dự án trọng điểm có kinh phí lớn như The Bride!, Supergirl, The End of Oak StreetDigger đều trở thành những thất bại phòng vé.

Warner Bros lao dốc không phanh

Warner Bros. được dự báo sẽ thua lỗ khoảng 800 triệu USD trong năm 2026. Riêng Digger (do Tom Cruise đóng chính) được cho là có thể khiến hãng chịu khoản lỗ ít nhất 250 triệu USD, trong khi The Bride! ghi nhận mức thua lỗ hơn 100 triệu USD.

Phim siêu anh hùng Supergirl thuộc vũ trụ DC cũng có thể khiến hãng thiệt hại khoảng 200 triệu USD.

Variety cho biết thị phần phòng vé của Warner Bros. trong năm 2026 chỉ còn 6%, giảm mạnh so với mức 21% của năm 2025. Không có phim nào của hãng phát hành trong năm 2026 đạt doanh thu 100 triệu USD tại thị trường nội địa Bắc Mỹ.

Warner Bros nguy cơ lỗ 800 triệu USD sau thất bại của Digger, Supergirl - Ảnh 2.

Warner Bros. đối mặt với cú sốc doanh thu phòng vé tàn khốc khi 'Digger' và 'Supergirl' nhấn chìm cả năm của hãng phim - Ảnh: Warner Bros

Triển vọng của Warner Bros. trong năm 2027 cũng không mấy khả quan khi ba dự án kinh phí lớn đang vấp phải những dấu hỏi về khả năng thu hút khán giả.

Đầu tiên là Panic Carefully, phim giật gân về chủ đề khủng bố với sự tham gia của Julia Roberts và Elizabeth Olsen, được cho là có kinh phí sản xuất 160 triệu USD.

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Trong khi đó, Paris Paramount - phim hài lãng mạn đắt đỏ nhất từng được thực hiện - có ngân sách vượt 120 triệu USD. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại với thể loại hài lãng mạn của đạo diễn Nancy Meyers, người đứng sau bộ phim The Intern.

Dự án thứ ba là The Great Beyond, bom tấn khoa học viễn tưởng nguyên bản có kinh phí lên đến hàng trăm triệu USD của đạo diễn J.J. Abrams.

Do chính Abrams chấp bút kịch bản và đạo diễn, phim được cho là lùi lịch phát hành sang tháng 10-2027 sau khi các buổi chiếu thử nội bộ không đạt kết quả như kỳ vọng, buộc ê kíp phải tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện thêm.

Warner Bros nguy cơ lỗ 800 triệu USD sau thất bại của Digger, Supergirl - Ảnh 3.

Hai cựu giám đốc điều hành của Warner Bros., Pam Abdy và Michael De Luca, đã trải qua một năm khó khăn vào năm 2026.

Phần lớn trách nhiệm cho tình hình tài chính bất ổn của Warner Bros. được truyền thông và giới điện ảnh đặt lên vai hai cựu lãnh đạo hãng là Michael De Luca và Pamela Abdy, những người vừa rời vị trí điều hành.

Cả hai từng tạo dựng danh tiếng tại Hollywood nhờ phong cách chi tiêu mạnh tay, sẵn sàng phê duyệt những dự án tham vọng và chấp nhận rủi ro tài chính đối với các bộ phim mang đậm dấu ấn cá nhân của nhà làm phim.

Chiến lược này tạo ra những tác phẩm như One Battle After Another. Dù giành tới 6 giải Oscar, phim vẫn được cho là khiến Warner Bros. thua lỗ khoảng 75 triệu USD.

Trailer One Battle After Another

Gần đây, Michael De Luca và Pamela Abdy từng được đồn đoán là những ứng viên tiềm năng tiếp quản bộ phận điện ảnh của Netflix. Tuy nhiên, Page Six cho biết cơ hội của cả hai đã giảm đáng kể.

Trong bối cảnh Netflix đang nỗ lực củng cố niềm tin của các nhà đầu tư Phố Wall, việc tuyển dụng hai nhà điều hành từng để lại khoản thâm hụt tài chính khổng lồ tại Warner Bros. có thể là quyết định khó thuyết phục.

Những đồn đoán gần đây cũng cho rằng trải nghiệm điều hành hãng phim đã ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ công việc giữa hai người, thậm chí có nguy cơ chấm dứt mối quan hệ hợp tác lâu năm của họ.

Warner Bros nguy cơ lỗ 800 triệu USD sau thất bại của Digger, Supergirl - Ảnh 5.Cú trượt ngã của Tom Cruise

Màn ra mắt của 'Digger', phim châm biếm kinh phí lớn do Tom Cruise đóng chính, đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

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    Chủ đề: hollywood Warner Bros Phim Mỹ Digger Supergirl

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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