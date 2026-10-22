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Tom Cruise nhận tin vui sau thất bại của Digger

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Tom Cruise được Viện phim Mỹ (AFI) trao giải Thành tựu trọn đời lần thứ 52 vào năm 2027, ghi nhận những đóng góp của anh cho nghệ thuật điện ảnh sau hơn 40 năm hoạt động.

Tom Cruise đón tin vui sau thất bại của Digger - Ảnh 1.

Tom Cruise nhận giải Thành tựu trọn đời thứ hai trong sự nghiệp - Ảnh: Variety

Theo Variety, Tom Cruise sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời AFI lần thứ 52. Lễ vinh danh dự kiến diễn ra ngày 24-4-2027. 

Viện phim Mỹ công bố thông tin ngày 21-10, đồng thời tôn vinh nam diễn viên là biểu tượng toàn cầu có nhiều đóng góp cho điện ảnh Mỹ.

Tom Cruise nhận giải Thành tựu trọn đời

Kathleen Kennedy, Chủ tịch Hội đồng quản trị AFI, cho biết Tom Cruise luôn thể hiện sự tận tâm đặc biệt trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Bà đánh giá cao niềm tin sâu sắc của anh vào điện ảnh cũng như khả năng kết nối con người thông qua những phim điện ảnh.

"Niềm đam mê ấy đã giúp Tom Cruise trở thành một đại sứ xuất sắc cho điện ảnh Mỹ trên toàn thế giới. AFI vô cùng vinh dự được trao cho anh giải Thành tựu trọn đời lần thứ 52" - Kathleen Kennedy chia sẻ.

Tom Cruise đón tin vui sau thất bại của Digger - Ảnh 2.

Tom Cruise có sự nghiệp vững chắc qua 40 năm - Ảnh: Variety

Theo AFI, giải Thành tựu trọn đời là danh hiệu cao quý dành cho sự nghiệp điện ảnh, được trao hằng năm cho một cá nhân có tài năng góp phần thúc đẩy nghệ thuật điện ảnh, được giới học giả, nhà phê bình, đồng nghiệp trong ngành và công chúng ghi nhận. 

Các phim của người nhận giải cũng phải chứng minh được giá trị bền vững theo thời gian.

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Giải thưởng lần đầu được trao năm 1973 cho đạo diễn John Ford. 

Danh sách những người được vinh danh qua từng năm có nhiều tên tuổi nổi bật như Bette Davis, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Barbara Stanwyck, Harrison Ford, Robert De Niro, Meryl Streep...

Tom Cruise có sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm với nhiều phim đạt tổng doanh thu phòng vé toàn cầu gần 13 tỉ USD. 

Những phim tiêu biểu của anh gồm Risky Business, Rain Man, Top Gun, A Few Good Men, Jerry Maguire, Minority Report, The Last Samurai, Interview with the Vampire và loạt phim Mission: Impossible.

Tom Cruise đón tin vui sau thất bại của Digger - Ảnh 3.

Mission: Impossible là loạt phim tiêu biểu trong sự nghiệp của Tom Cruise - Ảnh: IMDb

Nam diễn viên từng nhận 3 đề cử Oscar ở các hạng mục diễn xuất. Anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc với Born on the Fourth of JulyJerry Maguire, đồng thời nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với Magnolia

Với vai trò nhà sản xuất Top Gun: Maverick, nam tài tử tiếp tục có tên trong danh sách đề cử Phim hay nhất tại Oscar 2023. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 1,5 tỉ USD trên toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của anh.

Năm 2025, Tom Cruise nhận Oscar danh dự tại lễ trao giải Governors Awards của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Trước đó, anh cũng được Liên hoan phim Cannes, Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ và nhiều tổ chức khác vinh danh.

Tom Cruise đón tin vui sau thất bại của Digger - Ảnh 4.

Tom Cruise vừa đối diện với thất bại khi Digger bị thua lỗ nặng - Ảnh: IMDb

Hiện Tom Cruise tham gia Digger, phim do Alejandro González Iñárritu đạo diễn. Phim tạo ra những phản ứng trái chiều nhưng vẫn là một trong những bộ phim được chú ý trong mùa phim năm nay. 

Nam diễn viên cũng dự kiến trở lại với vai Cole Trickle trong phần tiếp theo của Days of Thunder, dự kiến phát hành năm 2028, đóng cặp với Anne Hathaway.

Tom Cruise đón tin vui sau thất bại của Digger - Ảnh 5.Cú trượt ngã của Tom Cruise

Màn ra mắt của 'Digger', phim châm biếm kinh phí lớn do Tom Cruise đóng chính, đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: thành tựu trọn đời Top Gun Hollywood Robert De Niro Tom Cruise

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