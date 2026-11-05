Võ Điền Gia Huy đóng giang hồ si tình trong Bò sữa bay, nói về 'thời tới không cản nổi'

Võ Điền Gia Huy đóng vai giang hồ si tình trong phim Bò sữa bay - Ảnh: ĐPCC

Bò sữa bay (đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt) có những suất chiếu sớm từ 18h ngày 5-11 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 6-11.

Võ Điền Gia Huy: 'Bò sữa bay không theo lối mòn thông thường'

Trong phim, Võ Điền Gia Huy vào vai Quân - con của một ông trùm mafia, có nhiều phân cảnh hành động, tính tình nóng nảy, rất bạo lực nhưng lại rất si tình. Quân "gai góc với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em". Với Sang (Ngọc Xuân đóng), anh cực kỳ mềm xèo như một "con cún" và sẵn sàng làm tất cả vì cô.

Chia sẻ với báo chí bên lề ra mắt phim tại Hà Nội tối 4-11, Võ Điền Gia Huy cho biết trước đó ê kíp rất lo lắng vì tác phẩm mang đậm tính cá nhân của đạo diễn, sợ rằng gu phim này sẽ khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem phim trong buổi công chiếu đầu tiên, anh cảm thấy rất bất ngờ vì tác phẩm rất giải trí, dễ xem; đồng thời nhận được sự đón nhận nồng nhiệt ngoài mong đợi từ giới báo chí, đồng nghiệp cũng như khán giả, cùng nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Huy bày tỏ thêm, dù không xuất hiện xuyên suốt bộ phim, vai Quân vẫn mang lại đất diễn phong phú để anh thể hiện các khía cạnh tính cách mà mình luôn tìm kiếm. Chính sự kết hợp giữa hai thái cực trái ngược nói trên, cùng yếu tố hài đen và hài tình huống trong kịch bản đã khiến diễn viên hoàn toàn thỏa mãn khi đóng máy.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ thêm anh luôn tìm kiếm những kịch bản mới lạ để có cơ hội thể nghiệm bản thân và học hỏi từ những ê kíp có phong cách làm phim hoàn toàn khác biệt.

Võ Điền Gia Huy kể chuyện hậu trường đóng Bò sữa bay - Video: ĐPCC

Dù không chắc được khán giả đại chúng đón nhận nhưng nếu các diễn viên không dấn thân thì các đạo diễn trẻ với những ý tưởng và khát khao mới sẽ không có cơ hội thể hiện.

Vì vậy bên cạnh các dự án đại chúng, Huy vẫn chọn duy trì song song các dự án thử nghiệm để vừa thỏa mãn đam mê diễn xuất, vừa chứng minh cho khán giả thấy anh có thể đảm nhận nhiều thể loại vai và dòng phim khác nhau.

Trong phim này, diễn viên ấn tượng với concept và câu chuyện mang màu sắc fantasy, ly kỳ, siêu thực. Bối cảnh đó cho phép nhân vật có hành vi, lời nói và quyết định thoát khỏi lối mòn thông thường của các phim đại chúng.

Võ Điền Gia Huy là một trong những tâm điểm của buổi ra mắt phim

Thời tới không cản nổi?

Nhờ khả năng biến hóa đa dạng và liên tục thách thức bản thân ở nhiều thể loại phim khác nhau, Võ Điền Gia Huy là một trong những diễn viên trẻ nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian qua, đặc biệt sau Tử chiến trên không, Vì mẹ anh phán chia tay…

Trước câu hỏi "thời của Võ Điền Gia Huy tới rồi", diễn viên bộc bạch anh không biết "thời của mình" so với ai. Nhưng anh biết với cá nhân mình, năm nay là một năm chứa đựng nhiều niềm vui lẫn vô số nỗi buồn và áp lực cực độ mà trong gần 10 năm làm nghề anh chưa từng trải qua.

9X nói thêm, trong thời gian tới anh mong muốn chinh phục một vai chính diện trong một câu chuyện chính có sức nặng hoặc một vai phản diện có dấu ấn sâu sắc. "Ngay trong năm sau, khán giả sẽ được thấy tôi xuất hiện trong một dự án như vậy", Huy tiết lộ.

Một số hình ảnh buổi ra mắt phim Bò sữa bay tối 4-11 tại Hà Nội:

Vợ chồng diễn viên Bình An đến chúc mừng ê kíp - Ảnh: ĐẬU DUNG

Minh Tốc đến chúc mừng đoàn phim và giám đốc âm nhạc Cường Tống - Ảnh: ĐẬU DUNG

Nguyễn Hùng chụp ảnh cùng fan. Trong phim, anh đóng vai Trâu - anh cả trong gia đình công nhân nghèo ở nông trường chăn nuôi bò sữa - Ảnh: ĐẬU DUNG



Huy Tít (Đức) và Anh Đức (Anh Béo) tạo hình nhí nhố trước thềm ra mắt tại Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Hoa hậu Tiểu Vy (trái) được đánh giá diễn xuất tiến bộ trong phim Bò sữa bay - Ảnh: ĐẬU DUNG

Ngoài Võ Điền Gia Huy, phim Bò sữa bay còn có sự tham gia của các diễn viên Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Huy Tít, Lãnh Thanh, NSND Trung Anh, Tú Oanh, Quốc Tuấn, Anh Đức… Đây là phim truyện dài đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Trước đó, Bò sữa bay đoạt giải Kantana tại Chợ dự án phim châu Á của Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc; giải Dự án thể loại hay nhất của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.