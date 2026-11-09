Chị chị em em 3, Bò sữa bay chật vật trước bom tấn Godzilla, Ramayana

Kết hợp tình cảm và yếu tố kỳ ảo, Bò sữa bay mang đến câu chuyện giải trí nhẹ nhàng - Ảnh: ĐPCC

Tuần qua có đợt phát hành phim vào ngày 6-11 với những cái tên đáng chú ý đối đầu với Chị chị em em 3 như Bò sữa bay, Godzilla Minus Zero, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, Khi Thần Chết đổ chuông, Chàng mèo mang mũ, Thiên đường tăm tối...

Godzilla Minus Zero soán ngôi Chị chị em em 3

Theo số liệu của Box Office Vietnam, dịp cuối tuần qua, Godzilla Minus Zero dẫn đầu phòng vé, mang về 19 tỉ đồng doanh thu mở màn. Phim có khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày.

Godzilla Minus Zero đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và giới phê bình toàn cầu nhờ sự kết hợp giữa kỹ xảo đỉnh cao, quy mô hoành tráng và chiều sâu nhân văn.

Nếu Godzilla Minus One tập trung vào những sự kiện được kể trực tiếp trên màn ảnh, Godzilla Minus Zero mở rộng thế giới ấy thông qua các phân cảnh hồi tưởng, hé lộ những điều từng diễn ra phía sau câu chuyện - Ảnh: IMDb

Xếp thứ hai là Chị chị em em 3, phim đã thu 105 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim có khoảng 2.600 suất chiếu mỗi ngày.

Với tình hình phòng vé hiện tại, Chị chị em em 3 gặp nhiều thách thức, khó chinh phục các cột mốc 150-200 tỉ đồng.

Sức hút của phim trước hết đến từ dàn diễn viên sở hữu độ nhận diện cao như Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Steven Nguyễn và nghệ sĩ gạo cội NSND Lê Khanh.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh đầu tư công phu, những mối quan hệ tình cảm phức tạp, các màn đối đầu căng thẳng cùng loạt tình tiết nhạy cảm cũng góp phần tạo hiệu ứng truyền thông.

Dẫu vậy, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng trước kịch bản thiếu chặt chẽ, diễn biến tâm lý nhân vật chưa đủ thuyết phục và việc khai thác quá nhiều cảnh nóng.

Đáng chú ý, cách phim truyền tải quan niệm về tình yêu, hôn nhân và phẩm giá phụ nữ cũng làm dấy lên những tranh luận.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn có mối quan hệ tình cảm phức tạp trong Chị chị em em 3 - Ảnh: ĐPCC

Bò sữa bay mở màn khiêm tốn

Hạng ba là Bò sữa bay, thu 11 tỉ đồng doanh thu mở màn. Phim có khoảng 2.100 suất chiếu mỗi ngày.

Phim lấy bối cảnh vào những năm 90, một trang trại bò sữa đang nghiên cứu một công thức sữa độc quyền có thể chữa lành vết thương, trẻ hóa và nhiều công dụng đặc biệt khác.

Để thoát nghèo, một nhóm công nhân quyết định đánh cắp công thức sữa ấy, cho đến khi Trâu - tên đầu sỏ - có cảm tình đặc biệt với người tạo nên công thức sữa.

Trailer Bò sữa bay

Yếu tố kỳ ảo được đưa vào câu chuyện thông qua công thức sữa đặc biệt và hình ảnh đàn bò bay. Cách pha trộn thể loại giúp phim thoát khỏi lối kể chuyện khuôn mẫu, song cũng phần nào khiến mạch truyện trở nên rời rạc.

Trong đó, hình ảnh những con bò rời khỏi mặt đất mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng thoát khỏi thực tại ngột ngạt của người lao động. Dòng sữa có khả năng chữa lành và trẻ hóa lại gợi mở niềm tin về một cơ hội đổi đời.

Tuy nhiên, những ý tưởng này chưa khai thác đến cùng. Công thức sữa đặc biệt ban đầu giữ vai trò trung tâm trong xung đột, nhưng càng về sau càng mờ nhạt và ít tác động đến diễn biến câu chuyện.

Thay vì tận dụng phát minh này để đào sâu mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và tập thể, đạo diễn lại chuyển trọng tâm sang các mối quan hệ tình cảm và những tình huống gây cười.

Điều này khiến nhịp phim có phần chùng xuống ở đoạn giữa, trong khi chất liệu huyền ảo chưa được phát triển tương xứng để tạo dấu ấn ở phần kết.

Sử thi Ramayana có kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu USD - Ảnh: Sony

Bám sát Bò sữa bay là Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại, thu 5,3 tỉ đồng doanh thu mở màn. Phim có khoảng 500 suất chiếu mỗi ngày.

Dựa trên sử thi cổ đại lừng danh được hàng tỉ người biết đến, Ramayana xoay quanh cuộc đối đầu giữa Rama (Ranbir Kapoor), vị hoàng tử sẵn sàng hy sinh bản thân để giải cứu thế giới, và Ravana (Yash), vị vua bất tử bị dẫn dắt bởi lòng thù hận cùng tham vọng quyền lực.