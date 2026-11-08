Thực hư việc bom tấn Ramayana dùng AI

Ranbir Kapoor thủ vai thần Rama trong Ramayana - Ảnh: Sony

Ramayana là phim Ấn Độ có kinh phí sản xuất cao nhất trong lịch sử điện ảnh nước này với 500 triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn với Men’s Journal, nhà sản xuất kiêm CEO DNEG Namit Malhotra chia sẻ về quá trình đưa thiên sử thi nổi tiếng lên màn ảnh rộng.

Bản tiếng Anh của Ramayana đầu tư gấp 10 lần chi phí lồng tiếng

Một trong những vấn đề được quan tâm là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên bản tiếng Anh. Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, Namit Malhotra khẳng định ê kíp hoàn toàn không sử dụng AI để thực hiện công đoạn lồng tiếng.

Theo nhà sản xuất, đội ngũ dành gần một năm và đầu tư hàng triệu USD để viết lại toàn bộ kịch bản bằng tiếng Anh.

Trailer Ramayana

Đây không đơn thuần là bản dịch từ tiếng Hindi hay phiên bản lồng tiếng thông thường. Các diễn viên trực tiếp thể hiện lời thoại bằng giọng nói của mình trong tiếng Anh.

Sau đó, công nghệ ghi hình chuyển động biểu diễn kết hợp một phần AI được sử dụng để đồng bộ chuyển động môi nhân vật với lời thoại.

Nhà sản xuất nhấn mạnh quá trình này đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của con người và được thực hiện theo cách tự nhiên nhất có thể.

Chi phí đầu tư cho phiên bản tiếng Anh cũng cao gấp ít nhất 10 lần so với một bản lồng tiếng thông thường, do yêu cầu về thời gian của diễn viên, công đoạn biên kịch và sản xuất.

Nhà sản xuất người Ấn Độ Namit Malhotra tham dự buổi ra mắt phim Ramayana tại Mỹ - Ảnh: AFP

Đưa thiên sử thi Ấn Độ đến khán giả toàn cầu

Ramayana lấy cảm hứng từ thiên sử thi nổi tiếng cùng tên, câu chuyện truyền lại qua nhiều thế hệ tại Ấn Độ và được hàng tỉ người trên thế giới biết đến.

Phim xoay quanh cuộc đối đầu giữa Rama (Ranbir Kapoor), vị hoàng tử sẵn sàng hy sinh bản thân để giải cứu thế giới, và Ravana (Yash), vị vua bất tử bị dẫn dắt bởi lòng thù hận cùng tham vọng quyền lực. Cuộc chạm trán giữa hai nhân vật gắn với lời tiên tri về số phận đã được định đoạt.

Ramayana là một trong những thiên sử thi vĩ đại nhất của Ấn Độ. Câu chuyện về thần Rama đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân - Ảnh: Sony

Trong nhiều năm, tác phẩm Ramayana được chuyển thể qua nhiều hình thức như truyện tranh, nhạc kịch, sân khấu đường phố và phim truyền hình.

Tuy nhiên, nhà sản xuất cho rằng điện ảnh vẫn có thể khai thác một cách thể hiện mới, đặc biệt thông qua quy mô hình ảnh hoành tráng, đủ sức đưa câu chuyện đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Đảm nhận phần kỹ xảo hình ảnh cho phim là DNEG, công ty từng giành giải Oscar với các tác phẩm như Inception, Dune và Dune 2.

Với vai trò CEO của đơn vị này, đồng thời là nhà sản xuất Ramayana, Namit Malhotra cho biết ê kíp đã nỗ lực tối đa để tạo nên phiên bản tốt nhất có thể dành cho khán giả toàn cầu.

Ông cũng kỳ vọng tác phẩm sẽ mang đến cho khán giả phương Tây, đặc biệt là những người chưa từng biết đến câu chuyện Ramayana, một góc nhìn mới về văn hóa phương Đông.

Namit Malhotra nhận định văn hóa Ấn Độ có thể kết hợp hài hòa với những giá trị phương Tây. Thay vì tạo ra sự đối lập, ông muốn phim trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa, qua đó giới thiệu một phương thức khác để nhìn nhận về quyền lực, sự vĩ đại và thành công.

Phần 2 hứa hẹn hoành tráng hơn

Bên cạnh quy mô sản xuất, ông Namit Malhotra cho rằng giá trị lớn nhất của Ramayana nằm ở những bài học vẫn còn nguyên ý nghĩa trong đời sống hiện đại.

Theo nhà sản xuất, những lời giáo huấn của thần Rama đề cao lòng kiên nhẫn và sự tha thứ. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, ông tin rằng sự bao dung và khả năng tha thứ cho những người xung quanh có thể góp phần xây dựng một xã hội hòa bình hơn.

Đối với ê kíp của Ramayana, lời khen ý nghĩa nhất mà phim có thể nhận được là khi khán giả rời rạp với cảm giác học hỏi được điều tích cực - Ảnh: Sony

Nhà sản xuất cũng hé lộ một số thông tin về phần 2 của Ramayana. Họ sẽ đẩy câu chuyện lên một cấp độ mới khi những mâu thuẫn giữa các nhân vật đạt đến đỉnh điểm và cần giải quyết.

Đây là dự án có quy mô rất lớn, với những thử thách ngày càng khốc liệt và xung đột trở nên gay gắt hơn. Nếu phần 1 đã là một quá trình sản xuất đồ sộ, phần 2 sẽ tiếp tục duy trì tham vọng đó, mang đến trải nghiệm điện ảnh hoành tráng hơn.