Ramayana nhận 'mưa' lời khen, được ví như kiệt tác điện ảnh Ấn Độ

Ranbir Kapoor thủ vai thần Rama trong Ramayana - Ảnh: IMDb



Theo Awaz The Voice, Ramayana: Rise of a Legend của đạo diễn Nitesh Tiwari chính thức ra rạp trên toàn thế giới ngày 5-11.

500 triệu USD đưa Ramayana thành đại tiệc thị giác

Dưới sự chỉ đạo của Nitesh Tiwari, phim mang đến phiên bản chuyển thể chỉn chu, tôn trọng nguyên tác, đan xen câu chuyện về hoàng tử Rama và quỷ vương Ravana cùng những màn hành động hoành tráng đậm chất bom tấn và các âm mưu chốn hoàng gia.

Những khán giả đầu tiên tại Mumbai dành nhiều lời khen cho phần hình ảnh hoành tráng, kỹ xảo VFX, diễn xuất và âm nhạc, thậm chí gọi đây là dấu mốc đáng nhớ của điện ảnh Ấn Độ.

Một số người khác gọi bom tấn kinh phí 500 triệu USD này là kiệt tác, thậm chí có người nhận xét đây là "phim Ấn Độ hay nhất từng được thực hiện".

Họ đặc biệt ấn tượng màn hóa thân của Ranbir Kapoor vào vai thần Rama, cho rằng anh đang ngày càng tiến gần đến vị trí một trong những diễn viên vĩ đại nhất Ấn Độ.

Trailer Ramayana: Rise of a Legend

The Guardian cho biết nếu khán giả vẫn còn dư âm từ The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, câu chuyện về hoàng tử Rama quyết tâm phát động chiến tranh nhằm giải cứu người vợ bị bắt cóc đến một thành phố xa xôi có thể là lựa chọn đáng chú ý.

Với quy mô dàn dựng đồ sộ cùng những khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, phim mang đến trải nghiệm giải trí đầy thú vị.

Tác phẩm gợi liên tưởng đến Chúa tể những chiếc nhẫn của Peter Jackson, thậm chí cả Vua sư tử của Disney, đặc biệt qua những phân cảnh tái hiện thế giới động vật.

Tương tự nhiều tác phẩm điện ảnh Ấn Độ khác, Ramayana gợi nhắc đến nguồn năng lượng kể chuyện trực diện, phóng khoáng và đầy tự tin của những bom tấn Hollywood thập niên 1950-1960, thời kỳ thịnh hành dòng phim phiêu lưu kiếm hiệp và sử thi cổ trang.

Cây bút của The Guardian khẳng định: "Ramayana thực sự là một cuộc phiêu lưu điện ảnh đáng kinh ngạc" - Ảnh: IMDb

Còn The New York Times đánh giá Ramayana thực sự bùng nổ mỗi khi đạo diễn Nitesh Tiwari thoát khỏi những lời thoại mang tính khuôn mẫu để dàn dựng các trường đoạn hoành tráng.

Nổi bật là trận chiến cao trào giữa Ravana và Jatayu trên con thuyền bay có hình dáng như một đóa hoa. Jatayu là vị á thần mang hình hài chim kền kền, được tái hiện vô cùng sống động và đẹp mắt.

Được nâng đỡ bởi phần nhạc nền của A. R. Rahman và Hans Zimmer, phim khép lại đúng vào thời điểm Rama bắt đầu chất vấn về định mệnh của mình, sau khi đặt việc thực hành dharma - lẽ phải và bổn phận đạo đức - làm trọng tâm cuộc đời, với tinh thần vị tha.

Khi thế giới của Ramayana được giới thiệu tương đối đầy đủ, phần 2 ra mắt vào tháng 11-2027 có lẽ sẽ mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi mới, giống như cách Rama đối diện với những thử thách phía trước.