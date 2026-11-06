Bom tấn sử thi Ấn Độ 'chào sân' rạp Việt

Ca sĩ Võ Hạ Trâm giao lưu cùng khán giả tại sự kiện trước buổi công chiếu phim Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại tối 5-11 - Ảnh: GALAXY STUDIO

Tối 5-11, bộ phim bom tấn Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại đã được công chiếu sớm tại rạp Galaxy CineX Thiso Mall Sala (phường An Khánh, TP.HCM), trước khi ra mắt khán giả tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 6-11.

Tham dự buổi công chiếu có Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey, phu nhân, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO)...

Đáng chú ý, buổi công chiếu còn có sự góp mặt của ca sĩ Võ Hạ Trâm với vai trò đại sứ quảng bá bộ phim tại Việt Nam.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm có chồng là doanh nhân người Ấn Độ. Vì vậy, cô dành nhiều tình yêu cho văn hóa quê chồng. Cô từng chia sẻ đã gửi gắm tình cảm ấy vào các sản phẩm âm nhạc, cũng như sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Chia sẻ tại sự kiện, nữ ca sĩ cho biết từ lúc lập gia đình đến nay, cô nhận thấy văn hóa Việt Nam và Ấn Độ có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là những giá trị gia đình.

"Cả Ấn Độ và Việt Nam đều rất coi trọng gia đình. Mọi người đều đề cao sự chung thủy, hy sinh, hiếu thảo và rất đoàn kết với nhau", nữ ca sĩ bày tỏ.

Từ sự giao thoa văn hóa ấy, cô kỳ vọng bộ phim sẽ giúp khán giả Việt Nam hiểu thêm về sử thi huyền thoại Ramayana, cũng như văn hóa Ấn Độ nói chung.

Bên cạnh hình ảnh và kỹ xảo kỳ công, cô cũng mong người xem cảm nhận được thông điệp về tình cảm gia đình, sự hy sinh và lòng chung thủy mà bộ phim gửi gắm.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm, lãnh đạo HUFO, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Vipra Pandey và phu nhân tại sự kiện công chiếu phim - Ảnh: LONG VŨ

Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại là dự án điện ảnh quy mô lớn của Ấn Độ, do đạo diễn Nitesh Tiwari thực hiện.

Phim dựa trên sử thi Ramayana - một trong hai bộ sử thi lớn của Ấn Độ. Đây là sản phẩm văn học có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa và nghệ thuật của quốc gia Nam Á này cũng như nhiều nước trong khu vực.

Bộ phim kể về hành trình lưu đày 14 năm của hoàng tử Rama và nàng Sita, cũng như cuộc đối đầu khốc liệt với quỷ vương Ravana.

Trong sử thi Ramayana và văn hóa Ấn Độ, Rama là hiện thân cho lý tưởng về người anh hùng đề cao bổn phận và danh dự. Nàng Sita gắn với câu chuyện tình yêu trải qua nhiều thử thách, trong khi Ravana là nhân vật tạo nên xung đột cốt lõi của thiên sử thi.

Một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim là sự kết hợp giữa Hans Zimmer và A.R. Rahman, hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar. Đây là lần đầu tiên hai tên tuổi này hợp tác trong một dự án điện ảnh.

Phần kỹ xảo hình ảnh do DNEG, hãng hiệu ứng hình ảnh từng 8 lần đoạt giải Oscar, đảm nhận. Đây chính là hãng đứng sau bộ phim sử thi The Odyssey vừa "gây bão" màn ảnh của đạo diễn Christpher Nolan, cũng như một loạt bộ phim ăn khách như hai phần Dune, Tenet, Interstellar...

Phim có thời lượng 195 phút. Dự án được chia thành hai phần, trong đó phần tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2027.