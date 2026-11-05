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IMAX báo lãi tăng 400% nhờ bom tấn The Odyssey

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

The Odyssey của Christopher Nolan góp phần giúp IMAX đạt mức doanh thu phòng vé và lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.

Lợi nhuận IMAX nhuận tăng trưởng kỷ lục trong quý 3 nhờ The Odyssey - Ảnh 1.

The Odyssey là phim điện ảnh đầu tiên quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX - Ảnh: Everett

Theo The Hollywood Reporter, được thúc đẩy bởi đà phục hồi của thị trường phim Hollywood tại các cụm rạp, IMAX ghi nhận doanh thu phòng vé toàn cầu đạt mức kỷ lục 712 triệu USD trong quý 3, tăng mạnh so với 368 triệu USD cùng kỳ năm trước.

IMAX thắng lớn nhờ bom tấn The Odyssey

Một trong những yếu tố thu hút đông đảo khán giả là các suất chiếu phim The Odyssey bằng định dạng phim 70mm của Christopher Nolan, góp phần đưa doanh thu vé thuộc phân khúc cao cấp vượt mốc 550 triệu USD trên toàn thế giới.

Trong quý 3, doanh thu của IMAX tăng 64%, đạt 174,6 triệu USD, so với 106,7 triệu USD cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng tăng hơn 400%, lên 117,1 triệu USD, so với 22,6 triệu USD trong cùng kỳ năm 2025.

Trailer The Odyssey

Giám đốc tài chính IMAX Natasha Fernandes chia sẻ: "Những kết quả này cho thấy khả năng khai thác hiệu quả hoạt động và tiềm năng tăng trưởng đáng kể khi chúng tôi tiếp tục mở rộng mạng lưới rạp chiếu và gia tăng doanh thu phòng vé của IMAX".

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Hướng đến những tháng cuối năm 2026, IMAX chuẩn bị cho các đợt phát hành Dune 3Avengers: Doomsday tại thị trường Trung Quốc.

Danh sách phim dự kiến ra mắt năm 2027 cũng bao gồm nhiều tác phẩm ghi hình bằng hệ thống máy quay độc quyền của IMAX, như Star Wars: Starfighter và phần phim tiếp theo về Superman mang tên Man of Tomorrow.

Bên cạnh đó, Avengers: Secret Wars và phiên bản ra mắt tại IMAX của phim Star Wars đầu tiên sẽ trình chiếu bằng IMAX 70mm.

Lợi nhuận IMAX nhuận tăng trưởng kỷ lục trong quý 3 nhờ The Odyssey - Ảnh 2.

IMAX cho biết Dune 3 đã thu về 30 triệu USD từ hoạt động bán vé trước, trở thành phim có doanh thu vé đặt trước cao thứ hai trong lịch sử hãng - Ảnh: Warner Bros

Sau khi các sản phẩm lưu niệm dành cho The Odyssey, đặc biệt là mẫu xô bắp rang lần đầu tiên giới thiệu và nhanh chóng thu hút sự chú ý, IMAX tiếp tục mở rộng danh mục hàng hóa với bộ sưu tập trang phục lấy cảm hứng từ Godzilla Minus Zero, bao gồm áo thun.

Công ty cũng chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm mang thương hiệu IMAX hướng đến thời điểm Dune 3 ra mắt vào tháng 12.

IMAX dự báo doanh thu phòng vé toàn cầu cả năm 2026 sẽ vượt mục tiêu kỷ lục 1,4 tỉ USD, sau khi ký kết thỏa thuận lắp đặt 105 hệ thống rạp chiếu trên toàn thế giới tính từ đầu năm.

IMAX hiện đang thử nghiệm các mô hình phòng chiếu mới, trong đó có những không gian quy mô nhỏ hơn nhưng thuộc phân khúc cao cấp, nhằm nâng cao trải nghiệm đắm chìm thông qua tỉ lệ khung hình, chiều sâu hình ảnh và âm thanh.

Lợi nhuận IMAX nhuận tăng trưởng kỷ lục trong quý 3 nhờ The Odyssey - Ảnh 3.

Sắp tới sẽ có thêm 10-15 địa điểm trình chiếu IMAX 70mm - Ảnh: Entertainment Focus

Rich Gelfond, Giám đốc điều hành Imax Corp., nhấn mạnh sự kỳ vọng dành cho phiên bản phát hành trên hệ thống rạp của hãng thuộc phần phim tiếp theo của Once Upon a Time in Hollywood, mang tên The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, với Brad Pitt đảm nhận vai chính.

Một số hệ thống rạp lớn như Cinemark và Regal quyết định không phát hành phim này trong hệ thống của mình, do Netflix đưa ra thời gian độc quyền chiếu rạp chỉ kéo dài 2 tuần. Trong khi đó, AMC Theatres vẫn sẽ trình chiếu trên màn hình IMAX.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth dự kiến khởi chiếu tại hơn 550 địa điểm rạp IMAX trên toàn cầu vào ngày 25-11, trước khi có mặt trên Netflix từ ngày 23-12.

IMAX báo lãi tăng 400% nhờ bom tấn The Odyssey - Ảnh 5.Godzilla Minus Zero được ca ngợi là bom tấn IMAX đỉnh nhất năm

Godzilla Minus Zero là phần tiếp theo của bộ phim Godzilla Minus One - tác phẩm từng nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và đoạt giải Oscar.

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    Chủ đề: Hollywood doanh thu phòng vé The Odyssey Christopher Nolan IMAX

    Dòng sự kiện: Doanh thu phòng vé

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