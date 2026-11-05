Timothée Chalamet hài lòng tuyệt đối với cái kết của Dune 3

Tạo hình gai góc của Timothée Chalamet trong Dune 3 - Ảnh: Warner Bros

Trong cuộc trò chuyện mới nhất với The New York Times, Timothée Chalamet chia sẻ cái kết của Dune 3: "Hoàn toàn hài lòng. Tôi không cảm thấy tiêu chuẩn chất lượng bị hạ thấp chút nào. Đạo diễn Denis Villeneuve chỉ đơn giản là thay đổi vị trí của tiêu chuẩn ấy. Phim này có bản sắc riêng".

Robert Pattinson thách thức khán giả tìm lỗi trong Dune 3

Dune 3 lấy bối cảnh khoảng 19 năm sau khi Paul (Timothée Chalamet thủ vai) giành quyền kiểm soát Đế chế. Trong những năm tháng trị vì với tư cách một vị hoàng đế đầy tham vọng quyền lực, anh bất ngờ phải đối mặt với những hệ quả từ triều đại của mình.

Một trong những mối đe dọa đáng chú ý là nhân vật có ngoại hình kỳ dị do Robert Pattinson thủ vai. Đây là một kẻ biến hình được tạo ra bằng công nghệ biến đổi gene, đồng thời là một trong số những người âm thầm đứng sau âm mưu lật đổ Paul.

Trailer Dune 3

Zendaya, người thủ vai Chani, nhận xét: "Có rất nhiều chi tiết trong bộ phim này trung thành với nguyên tác, nhưng cũng có những điểm được điều chỉnh".

Trong khi đó Robert Pattinson, đảm nhận vai Scytale, hài hước nhận định: "Bạn phải khá liều lĩnh mới dám tìm cách bắt lỗi bộ phim này".

Nam diễn viên cũng tiết lộ kịch bản Dune 3 có cấu trúc phức tạp và mang đến nhiều bất ngờ. "Kịch bản thực sự rất thú vị, nhưng cũng khá phức tạp. Khi xem bộ phim, tôi nhận ra câu chuyện không hề xoay quanh những gì mình từng nghĩ".

Tạo hình khác lạ của Robert Pattinson trong Dune 3 - Ảnh: Warner Bros

Robert Pattinson cho biết Dune 3 mang dáng dấp của một thiên sử thi chính trị và ngụ ngôn đạo đức quy mô lớn.

Tuy nhiên phim còn giàu cảm xúc hơn những gì Robert Pattinson hình dung. "Phần lớn câu chuyện xoay quanh chủ đề nuôi dạy con cái. Tôi thực sự cảm thấy xúc động trước cách bộ phim truyền tải điều đó" - anh chia sẻ.

Robert Pattinson thậm chí từng tiết lộ ê kíp đã sử dụng mô hình một con sâu cát dài khoảng 106m trên phim trường Dune 3.

Bên cạnh đó, phim còn có một phi thuyền nặng 55 tấn được chế tạo riêng cho cảnh mở đầu. Điều này cho thấy kỹ xảo điện ảnh và quy mô sản xuất của loạt phim vẫn tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ.

Zendaya sẽ tiếp tục thủ vai nhân vật Chani và được đồn đoán sẽ chuyển từ hạng mục nữ phụ sang vận động đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar - Ảnh: Warner Bros

Dune 3 dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 18-12, cùng ngày với Avengers: Doomsday.

Dù loạt phim điện ảnh Dune sắp khép lại, khán giả vẫn có thể tiếp tục khám phá vũ trụ này qua Dune: Prophecy.

Series ngoại truyện xoay quanh hội Bene Gesserit dự kiến trở lại với mùa thứ hai trên HBO Max, dù ngày phát hành cụ thể chưa công bố.