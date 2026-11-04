Dune 3 chế tạo phi thuyền nặng 55 tấn cho đại cảnh chiến đấu

Timothée Chalamet thủ vai chính trong Dune 3 - Ảnh: IMDb

Dune 3 dự kiến ra rạp ngày 18-12. Phim đánh dấu sự trở lại của Timothée Chalamet trong vai Paul Atreides, tiếp nối câu chuyện sau khi nhân vật này lên nắm quyền ở cuối phần 2.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dune Messiah của nhà văn Frank Herbert, phần phim mới diễn ra 17 năm sau các sự kiện trước đó, khai thác những hệ quả từ triều đại của Paul trên cương vị Hoàng đế.

Phi thuyền 55 tấn được chôn dưới lòng đất

Tại Liên hoan phim SCAD Savannah, Patrice Vermette được trao giải thưởng Tác động sáng tạo của Variety.

Trong cuộc trò chuyện với Variety, nhà thiết kế sản xuất khá thận trọng khi chia sẻ về những chi tiết của Dune 3.

Patrice Vermette hé lộ quá trình thực hiện phân cảnh mở đầu mà ông mô tả là một "ý tưởng điên rồ". Những bản phác thảo ban đầu hình dung một vùng cát đen rộng lớn, phía trên là các phi thuyền đang tấn công một hành tinh.

Nhà thiết kế sản xuất phim Dune, Patrice Vermette - Ảnh: Variety

Quy mô của ý tưởng còn được thể hiện qua một chi tiết đáng kinh ngạc: một trong những con tàu được chế tạo có trọng lượng lên đến 55 tấn.

Patrice Vermette kể: "Chúng tôi phải đưa con tàu xuống lòng đất và chôn nó lại. Toàn bộ phân cảnh diễn ra dưới mưa. Vì vậy, ê kíp sử dụng hệ thống giàn đỡ dạng nhện cùng các thiết bị quay chuyển động, tạo nên một đại cảnh chiến đấu quy mô lớn.

Chúng tôi chỉ chế tạo một con tàu, nhưng có thể ghi hình toàn bộ nội thất lẫn ngoại thất ở góc 360 độ. Cứ hai ngày một lần, chúng tôi lại đưa cần cẩu vào công trường, nâng con tàu lên. Tất nhiên, chúng tôi cũng phải lắp đặt hệ thống máy bơm để hút toàn bộ nước ra ngoài. Tất cả công sức bỏ ra đều xứng đáng".

Chia sẻ về quá trình sáng tạo, Patrice Vermette cho biết điểm thú vị khi làm việc cùng đạo diễn Denis Villeneuve là cả hai luôn muốn tránh lặp lại chính mình, ngay cả khi cùng khai thác một thế giới điện ảnh. Họ đi theo một phương châm: "Hãy thử thách lẫn nhau. Hãy tạo ra những điều khác biệt".

Trailer Dune 3

Patrice Vermette cho biết quá trình thiết kế sản xuất đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều trưởng bộ phận. Các bên cùng trao đổi để tìm ra phương án triển khai phù hợp, đồng thời giải quyết những yêu cầu về mặt hậu cần và kỹ thuật.

Trong Dune, Patrice Vermette chịu trách nhiệm tái hiện hành tinh Giedi Prime - thế giới u tối, bao phủ sắc đen của gia tộc Harkonnen.

Để xây dựng diện mạo công nghiệp đặc trưng cho nơi này, ông lấy cảm hứng từ những bể chứa chất thải công nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn thiết kế lâu đài Atreides và hành tinh Arrakis, nơi đặt Phòng thí nghiệm Nexus của Đế chế.

Zendaya trong Dune 3 - Ảnh: IMDb

Việc hiện thực hóa phòng thí nghiệm cũng đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, nhờ quá trình phối hợp giữa Patrice Vermette, nhà quay phim Greig Fraser và các trưởng bộ phận khác, ê kíp đã tìm được cách thực hiện phân cảnh mà không cần sử dụng những thủ thuật giả lập ánh sáng mặt trời.

Patrice Vermette đúc kết kinh nghiệm của mình bằng một thông điệp: "Đừng bao giờ từ bỏ những ý tưởng điên rồ".