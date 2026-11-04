Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Dune 3 chế tạo phi thuyền nặng 55 tấn cho đại cảnh chiến đấu

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Nhà thiết kế sản xuất Patrice Vermette tiết lộ Dune 3 sẽ mang đến một trải nghiệm thị giác hoành tráng.

Dune 3 chế tạo phi thuyền nặng 55 tấn cho đại cảnh chiến đấu - Ảnh 2.

Timothée Chalamet thủ vai chính trong Dune 3 - Ảnh: IMDb

Dune 3 dự kiến ra rạp ngày 18-12. Phim đánh dấu sự trở lại của Timothée Chalamet trong vai Paul Atreides, tiếp nối câu chuyện sau khi nhân vật này lên nắm quyền ở cuối phần 2.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Dune Messiah của nhà văn Frank Herbert, phần phim mới diễn ra 17 năm sau các sự kiện trước đó, khai thác những hệ quả từ triều đại của Paul trên cương vị Hoàng đế.

Phi thuyền 55 tấn được chôn dưới lòng đất

Tại Liên hoan phim SCAD Savannah, Patrice Vermette được trao giải thưởng Tác động sáng tạo của Variety.

Trong cuộc trò chuyện với Variety, nhà thiết kế sản xuất khá thận trọng khi chia sẻ về những chi tiết của Dune 3.

Patrice Vermette hé lộ quá trình thực hiện phân cảnh mở đầu mà ông mô tả là một "ý tưởng điên rồ". Những bản phác thảo ban đầu hình dung một vùng cát đen rộng lớn, phía trên là các phi thuyền đang tấn công một hành tinh.

Dune 3 chế tạo phi thuyền nặng 55 tấn cho đại cảnh chiến đấu - Ảnh 3.

Nhà thiết kế sản xuất phim Dune, Patrice Vermette - Ảnh: Variety

Quy mô của ý tưởng còn được thể hiện qua một chi tiết đáng kinh ngạc: một trong những con tàu được chế tạo có trọng lượng lên đến 55 tấn.

TIN LIÊN QUAN

Patrice Vermette kể: "Chúng tôi phải đưa con tàu xuống lòng đất và chôn nó lại. Toàn bộ phân cảnh diễn ra dưới mưa. Vì vậy, ê kíp sử dụng hệ thống giàn đỡ dạng nhện cùng các thiết bị quay chuyển động, tạo nên một đại cảnh chiến đấu quy mô lớn.

Chúng tôi chỉ chế tạo một con tàu, nhưng có thể ghi hình toàn bộ nội thất lẫn ngoại thất ở góc 360 độ. Cứ hai ngày một lần, chúng tôi lại đưa cần cẩu vào công trường, nâng con tàu lên. Tất nhiên, chúng tôi cũng phải lắp đặt hệ thống máy bơm để hút toàn bộ nước ra ngoài. Tất cả công sức bỏ ra đều xứng đáng".

Chia sẻ về quá trình sáng tạo, Patrice Vermette cho biết điểm thú vị khi làm việc cùng đạo diễn Denis Villeneuve là cả hai luôn muốn tránh lặp lại chính mình, ngay cả khi cùng khai thác một thế giới điện ảnh. Họ đi theo một phương châm: "Hãy thử thách lẫn nhau. Hãy tạo ra những điều khác biệt".

Trailer Dune 3

Patrice Vermette cho biết quá trình thiết kế sản xuất đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều trưởng bộ phận. Các bên cùng trao đổi để tìm ra phương án triển khai phù hợp, đồng thời giải quyết những yêu cầu về mặt hậu cần và kỹ thuật.

Trong Dune, Patrice Vermette chịu trách nhiệm tái hiện hành tinh Giedi Prime - thế giới u tối, bao phủ sắc đen của gia tộc Harkonnen.

Để xây dựng diện mạo công nghiệp đặc trưng cho nơi này, ông lấy cảm hứng từ những bể chứa chất thải công nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn thiết kế lâu đài Atreides và hành tinh Arrakis, nơi đặt Phòng thí nghiệm Nexus của Đế chế.

Dune 3 chế tạo phi thuyền nặng 55 tấn cho đại cảnh chiến đấu - Ảnh 4.

Zendaya trong Dune 3 - Ảnh: IMDb

Việc hiện thực hóa phòng thí nghiệm cũng đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, nhờ quá trình phối hợp giữa Patrice Vermette, nhà quay phim Greig Fraser và các trưởng bộ phận khác, ê kíp đã tìm được cách thực hiện phân cảnh mà không cần sử dụng những thủ thuật giả lập ánh sáng mặt trời.

Patrice Vermette đúc kết kinh nghiệm của mình bằng một thông điệp: "Đừng bao giờ từ bỏ những ý tưởng điên rồ".

Dune 3 chế tạo phi thuyền nặng 55 tấn cho đại cảnh chiến đấu - Ảnh 5.Xô bắp rang 'Dune 3' gây tranh cãi vì tạo hình nhạy cảm

Chiếc xô bắp rang quảng bá phim Dune 3 gây xôn xao trên mạng xã hội, bị một số khán giả nhận xét là có tạo hình nhạy cảm, thậm chí 'không phù hợp với trẻ em'.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HY THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hậu trường phim Mỹ phi thuyền Dune hollywood

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất