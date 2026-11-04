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Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner vào vai James Bond

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

'Điệp viên 007 quyến rũ' Pierce Brosnan nhận xét Callum Turner là người rất mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp trở thành James Bond tiếp theo.

Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner trở James Bond tiếp theo - Ảnh 1.

Pierce Brosnan (trái) và Callum Turner - Ảnh: Samir Hussein/ Brendon Thorne

Theo People, trong khi quá trình tìm kiếm gương mặt tiếp theo cho vai James Bond vẫn đang diễn ra, cựu điệp viên 007 Pierce Brosnan (73 tuổi) chia sẻ với Vanity Fair vào ngày 3-11 rằng ông đang háo hức chờ đợi thông tin này như những người hâm mộ khác của loạt phim.

Pierce Brosnan dành lời khen cho ứng viên James Bond thế hệ mới

Đáng chú ý, Pierce Brosnan dành nhiều lời khen ngợi cho Callum Turner, nam diễn viên được cho là một trong những ứng viên cuối cùng đang được cân nhắc cho vai diễn danh giá này.

"Tất cả những người đàn ông hiện có tên trong danh sách đều là những diễn viên mà tôi ngưỡng mộ" - ngôi sao GoldenEye chia sẻ.

Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner trở James Bond tiếp theo - Ảnh 2.

Callum Turner vừa kết hôn với Dua Lipa vào mùa hè năm 2026 - Ảnh: Esquire

Pierce Brosnan dường như đang đề cập đến danh sách ứng viên mà The Hollywood Reporter công bố hồi tháng 10, bao gồm Callum Turner và Jack Lowden, ngôi sao của series Slow Horses.

Ông tiếp tục nhận xét về nam diễn viên từng vào vai con trai trên màn ảnh của ông trong phim The Only Living Boy in New York (2017): "Callum Turner là người tôi từng làm việc cùng và cậu ấy rất mạnh mẽ.

Tất cả họ đều có chất giọng, vóc dáng và sức hút riêng trên màn ảnh. Họ đều có tiềm năng gắn bó lâu dài với nghiệp diễn, tất cả những chàng trai trẻ này".

Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner trở James Bond tiếp theo - Ảnh 3.

Pierce Brosnan và Callum Turner trong phim The Only Living Boy In New York - Ảnh: Amazon

Từng thủ vai 007 trong 4 phần phim James Bond, Pierce Brosnan cũng gửi gắm đôi lời đến người kế nhiệm, người sẽ đảm nhận vai diễn mà ông gọi là "một vai diễn mang tính sử thi".

"Dù là ai được chọn, tôi cũng chúc cậu ấy có một cuộc sống thật tốt đẹp, cùng sức mạnh và lòng can đảm. Thật khó để đoán được đó sẽ là ai, nhưng tôi đang rất háo hức chờ đợi thông tin chính thức và ngày chúng ta cùng chào đón James Bond tiếp theo" - ông chia sẻ với Vanity Fair.

Pierce Brosnan lần đầu khoác lên mình bộ vest của điệp viên Anh quốc huyền thoại trong GoldenEye (1995) và tiếp tục đảm nhận vai diễn này cho đến Die Another Day (2002).

Sau đó, ông nhường lại vị trí cho Daniel Craig, người khép lại hành trình 007 của mình với No Time to Die (2021).

Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner trở James Bond tiếp theo - Ảnh 4.

Pierce Brosnan vào vai James Bond trong phim Die Another Day - Ảnh: Moviestore

Hiện tại, Denis Villeneuve sẽ ngồi ghế đạo diễn phần phim James Bond mới do Amazon MGM Studios phát triển, trong khi Steven Knight, nhà sáng tạo series Peaky Blinders, đảm nhận vai trò biên kịch.

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Dù gần đây từng cho biết bản thân tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục đảm nhận vai James Bond, Pierce Brosnan khẳng định với Vanity Fair rằng ông hiện chỉ muốn đứng ở vị trí một khán giả khi nói đến tương lai của câu chuyện về chàng điệp viên lịch lãm.

"Ồ, giờ tôi chỉ là một khán giả mà thôi. Tôi cũng giống như bất kỳ người bình thường nào trên phố, háo hức muốn biết ai sẽ được lựa chọn cho vai diễn mang tính biểu tượng trong lịch sử điện ảnh này" - ông nói.

Amazon MGM Studios, đơn vị nắm quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu James Bond từ năm 2025, thông báo hồi đầu năm 2026 rằng quá trình tìm kiếm diễn viên cho vai 007 tiếp theo đã chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, hãng phim vẫn giữ kín thông tin về quá trình tuyển chọn.

Trong khi đó, Callum Turner từ chối bình luận về tin đồn được cân nhắc cho vai 007. Hồi tháng 2, anh chia sẻ với Variety rằng mình "sẽ không đưa ra bình luận về chuyện này".

Phần phim James Bond tiếp theo hiện dự kiến ra mắt tại các rạp vào năm 2028.

Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner vào vai James Bond - Ảnh 6.Casino Royale sau 20 năm: Vẫn là phim 007 hay nhất mọi thời đại

Hai thập niên sau ngày ra mắt, Casino Royale vẫn được xem là một trong những lần tái khởi động đáng chú ý nhất của thương hiệu điệp viên 007.

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    Chủ đề: Phim Mỹ James Bond hollywood Pierce Brosnan Callum Turner

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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