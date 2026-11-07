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Robert Pattinson, Nicholas Hoult tranh vai James Bond

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Khi những đồn đoán về danh tính James Bond tiếp tục nóng lên, hai diễn viên hạng A khác đã xuất hiện trong danh sách ứng viên: Robert Pattinson và Nicholas Hoult.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult tranh vai James Bond - Ảnh 1.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult - Ảnh: ar1/Lia Toby

Theo Variety, Robert Pattinson và Nicholas Hoult từng tham gia thử vai trước ống kính để trở thành James Bond tiếp theo.

Cả hai diễn viên người Anh đều sở hữu kinh nghiệm diễn xuất đáng kể để đảm nhận hình tượng điệp viên lịch lãm, kế nhiệm Daniel Craig sau 15 năm gắn bó với vai diễn.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult hoàn tất thử vai James Bond.

Robert Pattinson hiện thủ vai Batman trong các dự án của DC Studios, đồng thời từng góp mặt trong hai thương hiệu Twilight Harry Potter.

Trong khi đó, Nicholas Hoult đảm nhận vai Lex Luthor trong loạt phim Superman của DC và từng tham gia bộ ba phim tiền truyện X-Men trong thập niên 2010.

Sắp tới, Nicholas Hoult sẽ xuất hiện trong phim How to Rob a Bank của Amazon MGM Studios, dự kiến ra rạp ngày 13-11.

Robert Pattinson cũng có lợi thế khi từng hợp tác với đạo diễn Denis Villeneuve trong bom tấn sắp ra mắt Dune 3.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult tranh vai James Bond - Ảnh 2.

Nicholas Hoult từng gây sốt khi thủ vai Lex Luthor - nhân vật phản diện chính trong Superman - Ảnh: DC

Robert Pattinson và Nicholas Hoult tranh vai James Bond - Ảnh 3.

Robert Pattinson đang được kỳ vọng sẽ có màn diễn xuất bùng nổ trong Dune 3 - Ảnh: Warner Bros

Năm ngoái, Amazon MGM Studios lựa chọn Denis Villeneuve làm đạo diễn tiếp theo của thương hiệu James Bond, đồng thời mời Steven Knight, nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders, chấp bút kịch bản.

TIN LIÊN QUAN

Khởi động phần phim thứ 26 về điệp viên 007 đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của hai nhà sản xuất Amy Pascal và David Heyman, những người vừa tiếp quản thương hiệu.

Kể từ đó, tên tuổi của gần như mọi nam diễn viên người Anh ở độ tuổi ngoài 30 đều được truyền thông Anh và Mỹ nhắc đến như ứng viên tiềm năng. Những cái tên được đồn đoán sáng giá gồm Callum Turner, Josh O’Connor và Jack Lowden.

Theo tìm hiểu của Variety, Harry Styles từng có những cuộc thảo luận về vai diễn này. Trong khi đó, Theo James, 41 tuổi, cũng chưa bị loại khỏi danh sách ứng viên.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult tranh vai James Bond - Ảnh 4.

Nhiều người vẫn đang vận động để tài tử Theo James trở thành điệp viên 007 tiếp theo - Ảnh: Reddit

Pierce Brosnan, nam diễn viên từng thủ vai James Bond trong thập niên 1990, gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Callum Turner. Trong khi đó, Gary Oldman lên tiếng ủng hộ Jack Lowden, bạn diễn của ông trong series Slow Horses.

Gary Oldman thậm chí còn cho rằng người kế nhiệm James Bond đã được lựa chọn. Tuy nhiên, đến nay, chưa có thông báo tuyển chọn chính thức nào đưa ra.

Amazon từ chối bình luận về những đồn đoán liên quan đến quá trình tuyển chọn diễn viên.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult tranh vai James Bond - Ảnh 1.Cựu điệp viên 007 ủng hộ Callum Turner vào vai James Bond

'Điệp viên 007 quyến rũ' Pierce Brosnan nhận xét Callum Turner là người rất mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp trở thành James Bond tiếp theo.

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    Chủ đề: Robert Pattinson Phim Mỹ james bond điệp viên 007 Nicholas Hoult

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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