Top 5 phim Godzilla đáng xem nhất trước thềm Godzilla Minus Zero

Qua nhiều thế hệ, loạt phim Godzilla liên tục thử nghiệm những cách kể chuyện mới, từ khoa học viễn tưởng, hành động cho đến châm biếm chính trị - Ảnh: Toho

Được hãng Toho giới thiệu lần đầu vào năm 1954, Godzilla không đơn thuần là một quái vật khổng lồ. Nhân vật còn đại diện cho nỗi ám ảnh về vũ khí hạt nhân, những tổn thương của Nhật Bản sau Thế chiến II và mối quan hệ phức tạp giữa con người với thiên nhiên.

Trong số hàng chục tác phẩm đã ra mắt, dưới đây là 5 phim Godzilla Nhật Bản nổi bật, đại diện cho những giai đoạn đáng nhớ trong lịch sử thương hiệu.

1. Godzilla (1954)

Ra mắt năm 1954, đây là lần đầu tiên hiện tượng Godzilla đổ bộ vào Nhật Bản. Thay vì chỉ tập trung vào cảnh Godzilla phá hủy nhà cửa, đạo diễn Ishiro Honda tiếp cận câu chuyện như một bộ phim tài liệu về thảm họa.

Trailer phim Godzilla (1954)

Đằng sau lớp vỏ của một phim giải trí, Godzilla là lời cảnh báo về hậu quả của năng lượng hạt nhân, gợi nhắc những mất mát mà Nhật Bản từng trải qua sau hai vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki.

Không chỉ phản ánh nỗi sợ bom nguyên tử và những kinh hoàng để lại từ Thế chiến thứ hai, Godzilla (1954) còn là bức tranh của tinh thần Nhật Bản, dân tộc gây dựng lại đất nước từ con số không sau chiến tranh.

2. Invasion of Astro-Monster (1965)

Trong phim, con người tiếp xúc với một nền văn minh ngoài hành tinh đến từ hành tinh X. Những vị khách bí ẩn đề nghị mượn Godzilla và Rodan để chống lại quái vật King Ghidorah. Tuy nhiên đằng sau lời đề nghị tưởng chừng vô hại là một âm mưu đe dọa toàn bộ Trái đất.

Với nhịp phim vui nhộn, nhiều tình tiết bất ngờ và những màn chiến đấu hấp dẫn, Invasion of Astro-Monster là lựa chọn phù hợp với khán giả yêu thích Godzilla ở khía cạnh giải trí thuần túy - Ảnh: Toho

Sự kết hợp giữa đề tài xâm lăng ngoài hành tinh và những trận chiến kaiju tạo nên một trong những tác phẩm giải trí đáng nhớ nhất của Toho.

Godzilla, Rodan và King Ghidorah cùng xuất hiện, mang đến những màn đối đầu có quy mô lớn, đồng thời mở rộng thế giới quái vật của thương hiệu.

3. Terror of Mechagodzilla (1975)

Terror of Mechagodzilla đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ishiro Honda với dòng phim Godzilla sau một thời gian dài vắng bóng.

Dù không đạt thành công thương mại, phim vẫn được nhiều người hâm mộ đánh giá cao nhờ chiều sâu cảm xúc và phong cách khác biệt - Ảnh: Toho

Tác phẩm cũng là phim cuối cùng trong kỷ nguyên Showa đầu tiên của thương hiệu, khép lại giai đoạn kéo dài từ năm 1954 đến 1975.

Khác với không khí vui nhộn của một số phần phim trước đó, tác phẩm mang màu sắc bi kịch và u tối.

Câu chuyện xoay quanh một nhà khoa học bị ám ảnh bởi quá khứ cùng cô gái cyborg đang phải đấu tranh với những phần nhân tính còn sót lại bên trong mình.

Trong khi đó những thế lực ngoài hành tinh tiếp tục sử dụng Mechagodzilla như một vũ khí nhằm thống trị Trái đất.

4. Godzilla vs. Biollante (1989)

Câu chuyện bắt đầu khi các nhà khoa học tìm cách nghiên cứu tế bào Godzilla nhằm tạo ra những ứng dụng mới.

Tuy nhiên thí nghiệm vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến sự xuất hiện của Biollante, một sinh vật - thực vật khổng lồ được tạo nên từ sự kết hợp giữa tế bào Godzilla, thực vật và con người.

Với ngoại hình lai giữa thực vật với Godzilla, Biollante mang đến cảm giác kinh dị khác biệt so với những đối thủ trước đó - Ảnh: Toho



Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kazuki Omori, tác phẩm sở hữu nhịp độ nhanh và nhiều tình tiết bất ngờ. Những mô hình thành phố thu nhỏ, hiệu ứng thực tế và thiết kế quái vật tạo nên cảm giác hoành tráng dù được thực hiện bằng kỹ thuật điện ảnh truyền thống.

5. Shin Godzilla (2016)

Shin Godzilla bắt đầu khi một sinh vật bí ẩn xuất hiện ngoài khơi Tokyo. Godzilla liên tục biến đổi hình dạng, phát triển kích thước và trở thành mối đe dọa ngày càng lớn.

Sau nhiều năm, Godzilla tìm được một hướng đi mới với Shin Godzilla của hai đạo diễn Hideaki Anno và Shinji Higuchi - Ảnh: Toho

Nửa đầu phim gây ấn tượng bằng màu sắc châm biếm. Những cuộc họp kéo dài, sự chồng chéo giữa các cơ quan và bộ máy hành chính cồng kềnh khiến việc ứng phó với Godzilla trở nên phức tạp hơn.

Ở nửa sau, phim chuyển sang những màn đối đầu quy mô lớn khi Nhật Bản tìm cách phối hợp lực lượng quân sự và các nhà khoa học để ngăn chặn quái vật. Thiết kế Godzilla với hình dạng liên tục biến đổi, khả năng phóng tia năng lượng hủy diệt và vẻ ngoài đáng sợ đã tạo nên một trong những phiên bản ấn tượng nhất của nhân vật.