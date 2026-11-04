Godzilla Minus Zero viết lại lịch sử phòng vé Nhật Bản

Godzilla Minus Zero khởi chiếu tại rạp Việt Nam từ ngày 6-11 - Ảnh: TOHO

Theo The Sankei Shimbun, Godzilla Minus Zero chính thức ra mắt ngày 3-11 và nhanh chóng xác lập thành tích phòng vé chưa từng có trong lịch sử điện ảnh live-action tính cả phim nội địa lẫn phim nước ngoài tại Nhật Bản.

Với doanh thu 910 triệu yen ngay ngày đầu tiên, phim vượt thành tích mở màn của phần phim tiền nhiệm Godzilla Minus One hơn 201%, mở ra kỳ vọng chinh phục cột mốc doanh thu 10 tỉ yen cho thương hiệu Godzilla.

Thành tích này cũng đưa phim trở thành một trong những màn mở màn đáng chú ý nhất của điện ảnh Nhật Bản năm 2026.

Hành trình trở lại của Godzilla

Do Takashi Yamazaki đảm nhận cả ba vai trò đạo diễn, biên kịch và giám sát kỹ xảo hình ảnh (VFX), Godzilla Minus Zero tiếp tục câu chuyện của phần phim trước trong bối cảnh Nhật Bản hai năm sau cuộc tấn công của Godzilla.

Nếu Godzilla Minus One khắc họa đất nước bị chiến tranh đưa về con số 0, rồi tiếp tục bị quái vật đẩy xuống vực sâu của sự tuyệt vọng, phần mới tập trung vào giai đoạn tái thiết sau thảm họa.

Godzilla Minus Zero Trailer

Khi người dân tưởng rằng cuộc sống bình thường đã trở lại, một mối đe dọa mới xuất hiện, phá vỡ những hy vọng vừa được gây dựng.

Phim đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên từ phần trước, trong đó có Ryunosuke Kamiki, cùng hai gương mặt mới Min Tanaka và Masami Nagasawa. Trước ngày phát hành, phim đã có các suất chiếu sớm tại New York, Los Angeles và buổi chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Tokyo.

Dự án được công bố lần đầu vào tháng 11-2024. Một năm sau, tại sự kiện Godzilla Fest 2025 diễn ra ở Tokyo Dome City nhân dịp Godzilla Day, tên phim Godzilla Minus Zero chính thức được giới thiệu.

Tháng 4-2026, tại CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ), Godzilla Minus Zero trở thành phim điện ảnh Nhật Bản độc lập đầu tiên có buổi giới thiệu riêng tại sự kiện.

Godzilla Minus Zero được kỳ vọng sẽ chạm đến mốc 10 tỉ yen tại Nhật Bản - Ảnh: TOHO

Đạo diễn Takashi Yamazaki công bố phim được sản xuất theo chương trình Filmed for IMAX, teaser trailer đầu tiên cũng được trình chiếu tại đây.

Trước đó, Godzilla Minus One đạt doanh thu 7,65 tỉ yen tại Nhật Bản và làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim châu Á đầu tiên giành giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc tại Oscar lần thứ 96.

Phim cũng giành hơn 50 giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định sức hút của loạt phim Godzilla.