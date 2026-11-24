Trại giam hạnh phúc gửi gắm thông điệp ấm áp về lòng tốt và sự cảm hóa qua hành trình Phúc kết nối bạn tù, lay động quản giáo và dũng cảm bảo vệ những người yếu thế - Ảnh: ĐPCC

Theo số liệu của Box Office Vietnam, ngày 24-11, Trại giam hạnh phúc đang dẫn đầu phòng vé Việt, bỏ túi 35 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên 160 tỉ đồng sau 5 ngày chiếu.

Cột mốc 200 tỉ đồng trong tầm tay Trại giam hạnh phúc

Trại giam hạnh phúc có khoảng 5.500 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo hoàn toàn các đối thủ khác. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy phim đang có sức hút lớn tại rạp sau khi ra rạp từ ngày 20-11.

Hiện Trại giam hạnh phúc nhiều khả năng sẽ tiếp tục thống trị phòng vé đến hết tháng 11, khi lịch phát hành trong thời gian này chưa xuất hiện nhiều đối thủ đáng gờm. Với đà tăng trưởng hiện tại, phim được dự đoán sẽ sớm vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng trong vài ngày tới.

Cốt truyện xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), giáo viên hiền lành, tốt bụng. Vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh), anh trở thành sát nhân và phải vào tù.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, Trại giam hạnh phúc ghi điểm với khán giả khi đan xen những mảng miếng hài hước - Ảnh: ĐPCC

Cuộc sống của Phúc trong trại giam dần bớt đi nỗi sợ hãi và nước mắt khi anh làm quen, kết thân với những bạn tù.

Những cuộc trò chuyện, mâu thuẫn, trêu chọc và cãi vã giữa các thành viên nhóm "F6" tại phòng giam D9 được khắc họa gần gũi, đời thường, mang đến nhiều tình huống tếu táo và duyên dáng.

Tuy nhiên kịch bản còn đơn giản và dễ đoán, với diễn biến lặp lại theo mô típ Phúc chịu bất công, nhẫn nhịn rồi dùng sự chân thành để cảm hóa mọi người.

Cách triển khai này đôi lúc gây mất kiên nhẫn, bởi lòng tốt và sự bao dung chưa đủ thay thế những đấu tranh nội tâm cần thiết của nhân vật.

Phim cũng có xu hướng truyền tải thông điệp đạo lý quá trực diện qua lời thoại, trong khi thiếu những cuộc đối thoại nội tâm đủ sâu.

Trailer Trại giam hạnh phúc

Phản diện Long "Đầu Bò" của Lương Thế Thành chưa được xây dựng quá sâu, chủ yếu đại diện cho cái ác thuần túy. Dù vậy, anh vẫn thể hiện thuyết phục sự thâm trầm, độc địa và nét điên loạn ẩn bên trong nhân vật, tạo sức ép mỗi lần xuất hiện.

Dàn diễn viên phụ cũng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nổi bật là bộ đôi La Thành và Tạ Lâm với màn tung hứng ăn ý. Lối diễn đôi khi cố tình cường điệu nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, mang lại tiếng cười cho phim.

Mẹ Mìn tiếp tục dời lịch chiếu

Trước đối thủ quá mạnh như vậy, nhà sản xuất phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ (Minh Hằng đóng chính) thông báo dời lịch khởi chiếu sang ngày 2-12, trễ 5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Ê kíp không công bố nguyên nhân, đồng thời cho biết vẫn giữ nguyên kế hoạch quảng bá và gặp gỡ báo chí.

Dù nhà sản xuất không đề cập, áp lực phòng vé có thể là một trong những yếu tố khiến Mẹ Mìn của Minh Hằng thay đổi kế hoạch - Ảnh: ĐPCC

Trong bối cảnh này, việc lùi lịch sang đầu tháng 12 có thể giúp phim tránh cạnh tranh trực tiếp, đồng thời tăng cơ hội tiếp cận khán giả.

Hồi tháng 10, Mẹ Mìn từng hoãn chiếu sát ngày ra mắt với lý do cần thêm thời gian hoàn thiện kỹ xảo và điều chỉnh tâm lý nhân vật.

Việc Mẹ Mìn hai lần dời lịch khởi chiếu cho thấy áp lực cạnh tranh suất chiếu tại rạp ngày càng lớn. Dù thị trường phim Việt phát triển, số lượng phòng chiếu vẫn có giới hạn, khiến các đối thủ phải cạnh tranh gay gắt để tiếp cận khán giả. Đặc biệt, ba ngày đầu ra mắt thường quyết định đà tăng trưởng phòng vé. Một bộ phim có chất lượng tốt nhưng ít suất chiếu vẫn khó đạt doanh thu kỳ vọng. Vì vậy bên cạnh nội dung, thời điểm phát hành và khả năng giành suất chiếu cũng là những yếu tố quan trọng quyết định thành bại của một bộ phim.