Lương Thế Thành lột xác với vai Long Đầu Bò - kẻ hung hãn, thường xuyên bắt nạt và hạ nhục người xung quanh - Ảnh: ĐPCC



Dịp cuối tuần qua có đợt phát hành phim vào ngày 20-11 với những cái tên đáng chú ý như Trại giam hạnh phúc, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân và Ma mút con vượt kỷ băng hà.

Trại giam hạnh phúc thống trị phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, dịp cuối tuần qua, Trại giam hạnh phúc dẫn đầu phòng vé, mang về gần 104 tỉ đồng doanh thu mở màn. Phim có khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo các đối thủ khác.

Cốt truyện xoay quanh Phúc (Tuấn Trần), một giáo viên hiền lành, tốt bụng. Vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh), anh trở thành sát nhân và phải vào tù.

Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt, nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do - Ảnh: ĐPCC

Nhờ bản tính lương thiện, Phúc khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, biết hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn.

Riêng tên tù nhân sừng sỏ Long (Lương Thế Thành) lúc nào cũng luôn rình rập, chực chờ gây khó dễ cho Phúc.

Kịch bản không quá phức tạp, triển khai tương đối chặt chẽ. Các tình tiết được sắp xếp và kết nối hợp lý, tạo sự đan xen giữa những khoảnh khắc hài hước và các phân đoạn căng thẳng. Việc lựa chọn bối cảnh thập niên cũ cũng là một điểm cộng.

Trailer Trại giam hạnh phúc

Dẫu vậy, Trại giam hạnh phúc vẫn bộc lộ một số hạn chế trong cách kể chuyện và xây dựng nhân vật.

Nửa đầu có nhịp phim khá chậm do dành nhiều thời lượng để giới thiệu nhân vật và các tuyến truyện. Một số phân đoạn, đặc biệt là câu chuyện gia đình bên ngoài trại giam, còn mang màu sắc kịch tính khiên cưỡng.

Việc đan xen quá nhiều nhân vật cùng những câu chuyện riêng khiến mạch phim đôi lúc bị dàn trải, góp phần kéo dài thời lượng lên 127 phút.

Ở khía cạnh xây dựng nhân vật, các tuyến vai chưa thực sự có chiều sâu và sự đa chiều cần thiết. Phúc được khắc họa quá hiền lành, thiếu những nét tính cách đối lập để tạo cảm giác chân thực và gần gũi.

Trong khi đó, Long Đầu Bò gây ấn tượng bởi ngoại hình cùng khí chất đáng sợ, nhưng những chuyển biến tâm lý và chiều sâu nội tâm của nhân vật lại chưa được khai thác tương xứng.

Ngày con còn mẹ thiếu sự bứt phá

Xếp thứ hai là Ngày con còn mẹ, phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thu 57 tỉ đồng sau 12 ngày ra rạp. Phim còn 1.200 suất chiếu mỗi ngày.

Doanh thu khả quan không đồng nghĩa với việc Ngày con còn mẹ nhận được sự đón nhận đồng đều từ khán giả.

Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong Ngày con còn mẹ - Ảnh: ĐPCC

Trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng câu chuyện về sự thiên vị của người mẹ, những tổn thương giữa các thành viên và quá trình hóa giải mâu thuẫn vẫn đi theo lối mòn của dòng phim gia đình.

Một vài phân đoạn cũng bị nhận xét mang màu sắc truyền hình, trong khi diễn biến tâm lý nhân vật chưa đủ thuyết phục.

Dù vậy, diễn xuất của Hồng Đào và Phương Anh Đào vẫn là điểm sáng, đặc biệt trong những cảnh khắc họa mối quan hệ nhiều cảm xúc giữa hai mẹ con.

Ma mút con vượt kỷ băng hà thu hút trẻ em vì có bản lồng tiếng thú vị - Ảnh: CGV

Hạng ba là Ma mút con vượt kỷ băng hà, phim hoạt hình này thu 2,3 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp với khoảng 500 suất chiếu mỗi ngày.

Cốt truyện xoay quanh Fluffy - một chú ma mút con tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo dài hàng nghìn năm giữa vùng Nam Cực băng giá.

Khi nhận ra mình đã lạc khỏi đàn, Fluffy bắt đầu hành trình tìm kiếm mẹ. Trên hành trình, cậu gặp gỡ Puffin, một chú hải âu cổ rụt nhỏ mang trong mình ước mơ trở thành rapper nổi tiếng. Cùng nhau, đôi bạn bước vào chuyến phiêu lưu kỳ thú, vượt qua hàng loạt thử thách.

Còn Ramayana, Godzilla Minus Zero, Chị chị em em 3 đã hạ nhiệt, đều nằm ngoài top 5 doanh thu phòng vé cao nhất trong ngày. Riêng Bò sữa bay dù mới ra rạp khoảng 2 tuần nhưng hiện không lọt nổi top 10.