Ấn Độ muốn chinh phục thế giới bằng sử thi Ramayana

Ranbir Kapoor thủ vai Rama, một hoàng tử bị lưu đày trong Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại - Ảnh: Prime Focus

Namit Malhotra khá thư thái khi nói về phim điện ảnh Ramayana mà ông đang đặt cược 500 triệu USD. Trong cuộc phỏng vấn với CNN tại văn phòng ở London, nhà sản xuất thẳng thắn cho biết ông không quá bận tâm đến những phép tính lợi nhuận hay khả năng thu hồi vốn tại phòng vé.

"Nếu không kiếm được tiền từ phim, chúng tôi sẽ kiếm tiền từ các sản phẩm ăn theo. Nếu không thành công với mảng hàng hóa, chúng tôi sẽ làm điều đó thông qua công viên giải trí. Nếu công viên giải trí không mang lại lợi nhuận, chúng tôi sẽ tìm một cách khác" - ông chia sẻ.

Với Namit Malhotra, Ramayana trước hết là câu chuyện về Thần Rama, một trong những nhân vật được tôn kính trong đạo Hindu.

Ông tin rằng một tác phẩm được thực hiện chỉn chu, dựa trên câu chuyện có sức ảnh hưởng sâu rộng như vậy, khó có thể thất bại về mặt thương mại.

Trailer Ramayana

Canh bạc 500 triệu USD của điện ảnh Ấn Độ

Ramayana là trường ca sử thi có tuổi đời hơn 2.000 năm, được cho là do hiền triết Valmiki sáng tác. Tác phẩm kể về Rama, vị hoàng tử thần thánh lên đường đánh bại Ravana, vị vua quỷ sở hữu tham vọng và quyền năng đe dọa đến các vị thần.

Câu chuyện trở thành một phần di sản văn hóa, tôn giáo gắn bó với nhiều thế hệ người Ấn Độ.

Sử thi từng chuyển thể qua nhiều hình thức, nổi bật là loạt phim truyền hình được yêu thích vào thập niên 1980. Tuy nhiên, chưa phiên bản nào được thực hiện với quy mô sản xuất lớn và định hướng tiếp cận khán giả toàn cầu như dự án lần này.

Đứng sau Ramayana là Namit Malhotra, CEO của DNEG - hãng kỹ xảo hình ảnh Anh từng giành 8 giải Oscar - và nhà sáng lập Prime Focus Studios tại Mumbai - Ảnh: AFP



Với tổng kinh phí khoảng 500 triệu USD cho hai phần, Ramayana hiện là dự án điện ảnh đắt đỏ nhất lịch sử Ấn Độ. Mức đầu tư trung bình 250 triệu USD mỗi phần đưa tác phẩm vào cùng phân khúc với những bom tấn Hollywood quy mô lớn, đặc biệt là các thương hiệu điện ảnh của Marvel.

Đáng chú ý, ê kíp còn có sự tham gia của hai nhà soạn nhạc Hans Zimmer và A.R. Rahman. DNEG phụ trách kỹ xảo hình ảnh, tận dụng kinh nghiệm từ những dự án quy mô lớn như The Odyssey và Dune 3.

Phần 1 chủ yếu ghi hình tại các phim trường trong nhà ở Mumbai, với nhiều bối cảnh kỳ ảo như cung điện biết bay, đội quân quỷ dữ và voi thần có cánh Airavata - Ảnh: Prime

Thách thức từ câu chuyện tôn giáo và bản sắc văn hóa

Trên thị trường quốc tế, Ramayana được giới thiệu như câu trả lời của Ấn Độ trước những thương hiệu điện ảnh đình đám như Avatar hay Chúa tể những chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, khác với nhiều bom tấn giả tưởng, dự án phải xử lý một chất liệu đặc biệt nhạy cảm: câu chuyện tôn giáo gắn liền với niềm tin của hàng tỉ người.

Đạo diễn Nitesh Tiwari cho biết ông và Namit Malhotra đều là những tín đồ Hindu. Theo ông, ê kíp phải hết sức thận trọng khi chuyển thể một tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc đối với công chúng.

Thách thức này không phải không có tiền lệ. Năm 2023, phim hành động kinh phí lớn Adipurush, cũng lấy cảm hứng từ Ramayana, đã thất bại tại phòng vé giữa làn sóng phản ứng dữ dội của công chúng.

Trang phục trong Ramayana được thiết kế riêng, đầu tư kỹ lưỡng - Ảnh: CNN

Tham vọng vượt khỏi biên giới Ấn Độ

Ramayana ra mắt trong bối cảnh điện ảnh thế giới chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của những câu chuyện sử thi và thần thoại.

The Odyssey của Christopher Nolan, chuyển thể từ trường ca của Homer, thu hút sự chú ý của khán giả trong năm nay.

Trong khi đó, hoạt hình Trung Quốc Na Tra 2 trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất thế giới năm 2025, với 2,2 tỉ USD riêng tại thị trường nội địa.

Những thành công này phần nào củng cố niềm tin của nhà sản xuất vào sức hút của các câu chuyện văn hóa bản địa khi được đầu tư đúng tầm.

Tuy nhiên, bài toán doanh thu của Ramayana vẫn không hề đơn giản - Ảnh: Prime

Trước đó, kỷ lục doanh thu phòng vé toàn cầu của điện ảnh Ấn Độ thuộc về Dangal (2016), với 304 triệu USD. Trong đó, riêng thị trường Trung Quốc đóng góp 64% tổng doanh thu.

Vì vậy, khả năng Ramayana được phát hành tại quốc gia này có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng thương mại của phim.

Theo Deadline, phần 1 mang tên Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại thu về hơn 55 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu công chiếu, bao gồm 12,2 triệu USD tại Mỹ. Đối với ê kíp, thành công quốc tế mới là phép thử lớn nhất. Ramayana cần chứng minh sức hấp dẫn vượt ra ngoài cộng đồng người Ấn sinh sống ở nước ngoài, để chạm đến những khán giả chưa có nhiều hiểu biết về sử thi này.