Quá trình tạo hình của nhân vật Long Đầu Bò - Ảnh: ĐPCC

Sau gần hai ngày chiếu sớm, tới sáng 20-11, phim Trại giam hạnh phúc (đạo diễn Trung Lùn) thu hơn 26 tỉ đồng, đang bứt tốc để trở thành "ngựa ô" phòng vé mới dịp ba tháng cuối năm. Hôm nay 20-11, phim cũng chính thức khởi chiếu chính thức trên cả nước.

Ngoài Lương Thế Thành, phim còn có sự tham gia diễn xuất của Tuấn Trần, Tiến Luật, Ma Ran Đô, La Thành, Hoàng Phi, Khuyến Dương, Gi A Nguyễn, NSƯT Việt Anh, NSƯT Ngân Quỳnh, Sally Hồng Anh...

Đóng vai Long Đầu Bò, Lương Thế Thành bị cả nhà 'xa lánh'

Trong phim này, Lương Thế Thành vào vai "ác nhất, phản diện nhất trong sự nghiệp": Huỳnh Tấn Long (biệt danh Long Đầu Bò).

Đây là một phạm nhân sừng sỏ, nguy hiểm bậc nhất tại buồng giam số 9, "vào tù ra tội" như cơm bữa, có tính cách gai góc, độc ác, ngông cuồng, không biết ăn năn hối cải và có màu sắc biến thái.

Nhân vật gây ấn tượng bởi diện mạo hung dữ, bặm trợn, đầu cạo trọc, hình xăm chằng chịt phủ kín cơ thể. Xem phim, khán giả có lúc cũng phải "lạnh gáy" vì sự tàn ác của nhân vật.

Diễn viên Lương Thế Thành nói với Tuổi Trẻ: "Trại giam hạnh phúc là bộ phim đầu tiên tôi đóng mà bị cả gia đình xa lánh".

Long Đầu Bò chuyên "bắt nạt" những người yếu hơn mình trong trại giam - Ảnh: ĐPCC

"Ở trên phim, nhân vật bị các bạn tù xa lánh, khi về nhà thì cả gia đình cũng xa lánh", anh hài hước chia sẻ.

Lý do ngay ngày đầu tiên đi định trang, anh đã phải cạo trọc đầu và vẽ hình xăm (giả) từ cổ xuống tận chân - một hình tượng vô cùng mới lạ từ trước đến nay. Vì thế khi vừa về đến nhà, mẹ anh trông thấy đã hoảng hốt hỏi lý do vì sao lại đi xăm mình và lo sợ ba anh sẽ la.

Trong khi đó con trai anh vừa mở cửa phòng thấy anh đã hoảng sợ kêu "Trời ơi ba, thấy ghê quá" rồi chạy ngay vào đóng chặt cửa lại. Còn vợ anh - diễn viên Thúy Diễm - dù được kể từ trước nhưng cũng không thể tưởng tượng ra tạo hình thực tế lại đáng sợ đến vậy.

Khổ một nỗi, diễn viên phải giữ nguyên lớp định trang đó về nhà vì ngày quay cũng sắp tới. Do mực vẽ thủ công không có khung sẵn nên khi bị nhạt màu phải giặm lại nhiều lần để không bị mất khung. Cộng thêm phần mực vẽ dính dây ra giường, mền gối khiến anh không thể ngủ nổi và phải chuyển ra sofa ngủ.

Trailer phim Trại giam hạnh phúc

Vai ác cũng có giá trị của vai ác!

Khi ngồi xem Trại giam hạnh phúc, Lương Thế Thành thừa nhận bản thân anh cũng tự cảm thấy sợ hãi và không nhận ra chính mình trên màn ảnh.

Đây là lần đầu anh có cơ hội được hóa thân vào một nhân vật góc cạnh với tạo hình rất khác như vậy.

Dù vậy, đây lại là một trong những vai diễn khiến anh cảm thấy vô cùng sung sướng khi được trải nghiệm.

Theo diễn viên 8X, mỗi nhân vật đều mang một thông điệp và ý nghĩa khác nhau. Long Đầu Bò không phải là một nhân vật "ác thông thường, mà hội tụ tất cả những gì xấu xa nhất của con người".

Nhưng "tà không thể nào thắng chính", làm điều ác cỡ nào thì cũng có ngày phải bị trừng trị. Đó là "giá trị" của vai ác.

Thông qua đó, người xem sẽ nhận thức rõ ranh giới giữa pháp luật và cuộc sống để tự cân bằng và tuyệt đối không vi phạm pháp luật.

Lương Thế Thành không còn muốn chỉ đóng trai ngoan

Lương Thế Thành tiết lộ ban đầu khi viết kịch bản, đạo diễn Trung Lùn mời anh vào một vai diễn khác. Song sau khi viết xong, đạo diễn bất ngờ giao vai Long Đầu Bò cho anh.

"Lúc đầu, tôi rất băn khoăn, bảo với đạo diễn 'vai này kỳ quá, em không làm đâu'. Bởi từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đóng một vai như thế nên lo lắng mình không làm được", Lương Thế Thành nhớ lại.

Đạo diễn đã thuyết phục diễn viên "nên nhận vai vì vai diễn này rất hay, tuy không xuất hiện quá nhiều trong phim nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ là một điểm nhấn ấn tượng".

Đoàn phim Trại giam hạnh phúc hôm công chiếu phim tại TP.HCM - Ảnh: ĐPCC

Sau khi đọc kỹ lại, Lương Thế Thành thấy đúng "đây là vai diễn có nhiều đất để khai thác kỹ thuật diễn xuất, làm mới bản thân và tìm kiếm những cung bậc cảm xúc mới trong nghề nên đã quyết định nhận lời".

Sau 20 năm đóng nhiều vai chính diện, vai ngoan, vai người tốt, năm ngoái Lương Thế Thành khiến mạng xã hội dậy sóng khi vào vai người chồng bội bạc trong phim Bóng ma hạnh phúc. Đây là vai phản diện tiếp theo của anh.

Lương Thế Thành chia sẻ với Tuổi Trẻ, từ rất lâu anh đã mong muốn thay đổi bản thân, luôn tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, ấn tượng, đặc biệt và khác lạ so với trước đây.

Vì thế khi hóa thân thành Long Đầu Bò, anh cảm thấy rất vui vì đã can đảm và sẵn sàng làm mới hình tượng để trải nghiệm thêm nhiều cung bậc cảm xúc trong nghề.