Avengers: Doomsday có doanh thu đặt trước 150 triệu USD - Ảnh: Marvel

Theo Forbes, Avengers: Doomsday đang được giới phân tích dự báo có khả năng đạt doanh thu mở màn hơn 1 tỉ USD trên toàn cầu, dựa trên tốc độ bán vé trước và dữ liệu theo dõi thị trường.

Avengers: Doomsday do Anthony và Joe Russo đạo diễn dự kiến ra rạp vào giữa tháng 12, với sự tham gia của Robert Downey Jr. trong vai phản diện Victor von Doom.

Doanh thu vé bán trước vượt 150 triệu USD

Theo số liệu được nhà phân tích phòng vé Jatinder Singh, doanh thu vé bán trước toàn cầu của Avengers: Doomsday đã vượt 150 triệu USD.

Tại Anh và Brazil, Avengers: Doomsday trở thành phim đạt mốc 1 triệu USD doanh thu vé bán trước nhanh nhất lịch sử. Ở Bắc Mỹ, Box Office Theory dự báo phim có thể thu về 340 - 410 triệu USD trong 3 ngày công chiếu đầu tiên.

Nếu đạt mức cao nhất trong khoảng dự báo, Avengers: Doomsday sẽ có cơ hội cạnh tranh kỷ lục mở màn nội địa 360,1 triệu USD của Spider-Man: Brand New Day - Ảnh: Marvel

Một trong những yếu tố được cho là thúc đẩy sự quan tâm của khán giả là tập cuối VisionQuest, series gồm tám tập phát hành trên Disney+.

Cảnh after-credit của phim tiết lộ Doctor Doom đánh thức Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) tại núi Wundagore.

Ngay sau khi tập phim phát hành, lượng vé bán ra của Avengers: Doomsday tại một số thị trường quốc tế tăng 42,4%.

Avengers: Doomsday xoay quanh cuộc khủng hoảng liên quan đến Victor von Doom, nhân vật do Robert Downey Jr. đảm nhận.

Phim quy tụ các siêu anh hùng thuộc nhiều vũ trụ, gồm những gương mặt quen thuộc của Avengers, Fantastic Four và X-Men.

Một trở ngại lớn đối với mục tiêu doanh thu là cuộc cạnh tranh suất chiếu cao cấp. Dune 3 dự kiến phát hành cùng ngày và có thời gian độc quyền chiếu IMAX tại Bắc Mỹ trong 3 tuần. Vì vậy, Avengers: Doomsday sẽ phải dựa nhiều hơn vào các phòng chiếu tiêu chuẩn

Cuộc đối đầu giữa hai bom tấn cùng ngày phát hành được truyền thông gọi là "Dunesday" - Ảnh: Marvel

Marvel cũng đầu tư đáng kể cho các phim có liên quan trực tiếp đến Avengers: Doomsday. Đáng chú ý là VisionQuest, series gồm 8 tập phát hành trên Disney+, với Paul Bettany trở lại trong vai Vision và James Spader đảm nhận nhân vật Ultron.

Theo Forbes, công ty con Calcutta Productions UK của Disney ghi nhận chi phí sản xuất VisionQuest ở mức 119,4 triệu USD. Series đạt 86% điểm đánh giá từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes. Tập cuối ghi nhận 3,7 triệu lượt xem trên toàn cầu.