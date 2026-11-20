Dune 3 được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích phòng vé - Ảnh: IMDb

Dù Giáng sinh còn hơn một tháng nữa mới đến, các hãng phim Hollywood đã sớm chuẩn bị cho một trong những mùa phát hành sôi động nhất năm. Tâm điểm cuộc đua năm nay là màn đối đầu giữa Dune 3 và Avengers: Doomsday, hai bom tấn cùng dự kiến khởi chiếu ngày 18-12.

Sức hút của hai thương hiệu lớn khiến giới phát hành đặt ra câu hỏi liệu những phim còn lại có đủ cơ hội tiếp cận khán giả.

Phần phim Dune gần nhất từng thu về hơn 700 triệu USD trên toàn cầu, trong khi Avengers: Doomsday đạt doanh thu vé đặt trước hơn 60 triệu USD.

Trailer Dune 3

Đường đua phòng vé Giáng sinh sôi động

Không dừng lại ở hai cái tên chủ lực, đường đua phòng vé dịp lễ còn có sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau.

Sony mang trở lại thương hiệu phiêu lưu với Jumanji: Thế giới đảo chiều, phần phim thứ ba có Dwayne Johnson tham gia.

Dwayne Johnson và Karen Gillan trong Jumanji: Thế giới đảo chiều - Ảnh: IMDb

Paramount giới thiệu phim tiểu sử bóng bầu dục Mr. Irrelevant, trong khi đạo diễn Robert Eggers trở lại với tác phẩm kinh dị Werwulf.

Đạo diễn Luca Guadagnino cũng góp mặt với Artificial do Neon phát hành.

Trước đó, ngày 23-12, The Angry Birds Movie 3 của Paramount sẽ ra mắt, mở màn cho loạt phim đổ bộ phòng vé vào cuối tuần Giáng sinh.

The Angry Birds Movie 3 không chỉ kể về cuộc phiêu lưu giải cứu hòn đảo, mà còn là câu chuyện về một người hùng học cách làm cha - Ảnh: IMDb

Theo IndieWire, dù lịch phát hành dày đặc, các nhà phân phối tại Mỹ vẫn tin rằng thị trường đủ sức đáp ứng nhiều bom tấn cùng lúc.

Bằng chứng là những mùa phim trước cho thấy một tác phẩm vẫn có thể duy trì doanh thu đáng kể ngay cả khi phải cạnh tranh với hàng loạt phim mới.

Chẳng hạn, Spider-Man: Brand New Day ra mắt vào cuối tháng 7 năm nay và thu về 360 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Trong khi đó, The Odyssey vẫn kiếm thêm 50 triệu USD ở tuần thứ ba công chiếu.

Ngay cả cuối tuần diễn ra hiện tượng Barbenheimer, phim Sound of Freedom cũng thu về thêm 19,8 triệu USD trong tuần thứ ba ra rạp.

Thực tế, những mùa Giáng sinh gần đây cũng chứng kiến nhiều phim lớn cùng tranh suất chiếu.

Năm 2025, Avatar 3, The Housemaid, Zootopia 2, SpongeBob: Lời nguyền hải tặc và Marty Supreme ra mắt trước thềm Giáng sinh.

Năm 2024 cũng không kém phần sôi động với loạt phim Mufasa: The Lion King, Nosferatu, Sonic the Hedgehog 3, A Complete Unknown... cùng phát hành trong khoảng thời gian ngắn trước Giáng sinh.

Mùa Giáng sinh 2025 cũng chứng kiến Avatar 3 dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, song vẫn chia sẻ thị phần với nhiều phim khác - Ảnh: IMDb

Tuy nhiên, thách thức của mùa phim năm nay không đơn thuần nằm ở số lượng tác phẩm, mà còn đến từ cuộc cạnh tranh suất chiếu tại các phòng chiếu màn hình lớn định dạng cao cấp.

Cả Dune 3 và Avengers: Doomsday đều đã mở bán vé từ nhiều tháng trước.

Đáng chú ý, Dune 3 của Warner Bros. và Legendary sẽ độc quyền trình chiếu tại các phòng chiếu IMAX, khiến Avengers: Doomsday không có cơ hội tiếp cận hệ thống này.

Để tạo lợi thế cạnh tranh, Disney giới thiệu chứng nhận Infinity Vision, hướng đến trải nghiệm trình chiếu màn hình lớn dành cho khán giả của Avengers: Doomsday - Ảnh: Disney



Trong bối cảnh đó, các nhà phát hành Bắc Mỹ kỳ vọng những phim còn lại có thể thu hút nhóm khán giả riêng, thay vì cạnh tranh trực tiếp với tệp người xem chủ yếu là nam giới và người hâm mộ trung thành của Dune 3 cùng Avengers: Doomsday.

Giới điện ảnh thậm chí gọi vui màn đối đầu giữa hai bom tấn là "Dunesday".

Phòng vé Bắc Mỹ kỳ vọng khép lại năm 2026 đầy khởi sắc Theo một nguồn tin trao đổi với IndieWire, dù mùa phim Giáng sinh năm nay tập trung nhiều vào các bom tấn quy mô lớn, tổng số lượng tác phẩm phát hành lại có phần ít hơn những năm gần đây. Điều đáng chú ý là sự thiếu vắng những phim quy mô vừa hoặc phát hành giới hạn tại một số lượng phòng chiếu nhất định, tương tự Marty Supreme hay Uncut Gems. Universal và Amazon MGM đều không có tác phẩm ra mắt trong giai đoạn này. Nhìn chung, giới làm phim kỳ vọng các phim chiếu rạp đều có cơ hội tìm được khán giả riêng, cùng tạo nên một mùa lễ hội sôi động và khép lại năm 2026 với kết quả tích cực. Doanh thu phòng vé Bắc Mỹ hiện được dự báo vượt xa 10 tỉ USD, một cột mốc từng được xem là mục tiêu khó đạt vào thời điểm này năm 2025.