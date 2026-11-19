Tạo hình của Brad Pitt trong The Further Mis-Adventures of Cliff Booth - Ảnh: Netflix



Theo IndieWire, xét về chiến lược tranh giải Oscar 2027, Netflix có lẽ đã có lựa chọn thuận lợi hơn nếu dời lịch phát hành The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (do Brad Pitt đóng chính) sang năm 2027.

Phim dự kiến ra mắt vào ngày 25-11, thời điểm khá muộn để xây dựng chiến dịch Oscar, đồng thời khiến Netflix phải phân tán nguồn lực giữa nhiều ứng viên tiềm năng.

Đây vốn là bài toán Netflix từng gặp phải trong những mùa giải trước. Năm 2023, hãng dường như chỉ thực sự nhận ra All Quiet on the Western Front là ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục Phim hay nhất khi danh sách rút gọn Oscar công bố vào giữa tháng 12.

Phim của đạo diễn Edward Berger sau đó giành 4 tượng vàng, trong đó có giải Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Nhiều ứng viên, nguồn lực bị phân tán

Đối với Oscar 2027, Netflix đang đặt nhiều kỳ vọng vào La Bola Negra, tác phẩm được hãng mua bản quyền tại Liên hoan phim Cannes.

Hai đạo diễn Los Javis từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất do ban giám khảo bình chọn tại đây. Đến Liên hoan phim Toronto, La Bola Negra tiếp tục tạo dấu ấn khi trở thành tác phẩm đầu tiên của Netflix giành giải People's Choice Award.

La Bola Negra cũng là phim tiên phong trong chiến lược mở rộng phát hành tại rạp đối với các tác phẩm tranh giải của Netflix, ghi nhận kết quả tích cực tại những thị trường trọng điểm.

Giới dự đoán giải thưởng đánh giá La Bola Negra có nhiều khả năng nhận đề cử Phim hay nhất và giành tượng vàng Phim quốc tế xuất sắc nhất, đại diện cho Tây Ban Nha - Ảnh: IMDb

Một ứng viên khác là Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong. Phim dài gần 3 tiếng, giành giải Grand Jury Prize tại Liên hoan phim Venice và được giới phê bình đánh giá cao.

Tác phẩm đồng thời có cơ hội cạnh tranh ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất, đại diện cho Hàn Quốc.

Nếu nhận được sự ủng hộ từ các hiệp hội phê bình trong những tuần tới, tương tự trường hợp The Secret Agent mùa giải trước, Possible Love hoàn toàn có thể trở thành ứng viên thứ 2 của Netflix tại hạng mục Phim hay nhất Oscar 2027.

Trailer Possible Love

Trong bối cảnh đó, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth lại trở thành một bài toán khó. Netflix không thể lùi lịch phát hành bởi phim đã được sắp xếp để thay thế các suất chiếu IMAX ban đầu dành cho dự án Narnia.

Điều này đặt hãng trước một lựa chọn không dễ dàng: làm thế nào để triển khai chiến dịch Oscar cho phần phim tiếp theo của một tác phẩm từng được đề cử Phim hay nhất, do David Fincher đạo diễn, Quentin Tarantino viết kịch bản và Brad Pitt đảm nhận vai chính - nhân vật từng mang về cho anh tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất?

Ê kíp giàu thành tích nhưng thiếu lợi thế

Xét trên lý thuyết, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi cho cuộc đua Oscar. Ngoài đạo diễn David Fincher, biên kịch Quentin Tarantino và ngôi sao Brad Pitt, phim còn quy tụ đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm.

Nhà quay phim Erik Messerschmidt, dựng phim Kirk Baxter, thiết kế sản xuất Donald Graham Burt, trang trí bối cảnh Jan Pascale cùng hai nhà soạn nhạc Trent Reznor và Atticus Ross đều từng đoạt ít nhất một giải Oscar. Nhà thiết kế phục trang Trish Summerville cũng từng được đề cử tượng vàng với phim Mank.

Lấy bối cảnh Hollywood cuối thập niên 1970, phim có nhiều lợi thế để cạnh tranh ở các hạng mục kỹ thuật.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt phim có quy mô lớn như The Odyssey, Project Hail Mary, Dune 3 và Werwulf. Ngay cả Digger của Tom Cruise cũng được xem là đối thủ đáng gờm trong các hạng mục kỹ thuật.

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth sẽ có hai tuần chiếu độc quyền tại IMAX từ ngày 25-11 trước khi phát hành trên Netflix vào ngày 23-12 - Ảnh: Netflix

Ở hạng mục diễn xuất, Brad Pitt tiếp tục thể hiện tốt vai Cliff Booth. Tuy nhiên, việc vận động đề cử cho nam diễn viên trong một vai diễn mà anh vừa được trao tượng vàng có lẽ không phải ưu tiên cần thiết.

Hơn nữa, cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay cũng có nhiều gương mặt đáng chú ý như Matt Damon, John Malkovich, John Turturro và Andrew Scott.

Khó tạo bất ngờ tại Oscar 2027 Nhìn chung, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth vẫn có đủ sức hấp dẫn để nhận được sự ủng hộ từ một số nhánh thành viên Viện Hàn lâm. Tuy nhiên, lịch phát hành muộn và số lượng rạp chiếu hạn chế là những bất lợi đáng kể trong chiến dịch tranh giải. Bộ phim vì thế khó tạo nên bất ngờ lớn vào phút chót, càng khó lặp lại thành tích của phần tiền nhiệm Once Upon a Time in Hollywood - tác phẩm từng nhận tới 10 đề cử Oscar. Với Netflix, thách thức không nằm ở việc phim thiếu những yếu tố đủ sức cạnh tranh, mà ở cách phân bổ nguồn lực giữa nhiều ứng viên trong một mùa giải có quá nhiều đối thủ đáng gờm.