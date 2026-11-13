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Brad Pitt từng bỏ lỡ phim được đánh giá cao nhất lịch sử điện ảnh

tác giả
HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Thay vì góp mặt trong The Shawshank Redemption (1994), Brad Pitt lại tham gia phim khác cùng Tom Cruise. Nhiều năm sau, anh khẳng định chưa bao giờ hối tiếc về quyết định này.

Brad Pitt từng bỏ lỡ vai diễn trong phim được đánh giá cao nhất lịch sử điện ảnh - Ảnh 1.

Tài tử Brad Pitt sở hữu ngoại hình điển trai - Ảnh: WireImage

Theo AS, ở tuổi 62, sau hơn 4 thập kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh, Brad Pitt đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Sự nghiệp của anh gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng, từ Fight Club, Once Upon a Time in Hollywood đến Interview with the Vampire. Tuy nhiên, không phải dự án nào tìm đến cũng nhận được cái gật đầu từ nam diễn viên.

Brad Pitt: Đôi khi nói không quan trọng hơn nắm bắt cơ hội

Đầu thập niên 1990, đạo diễn Frank Darabont từng cân nhắc Brad Pitt cho vai Tommy Williams trong The Shawshank Redemption.

Sau khi chú ý đến sức hút của Brad Pitt qua phim Thelma & Louise (1991), Frank Darabont mong muốn trao cho anh cơ hội.

Thế nhưng, Brad Pitt từ chối. Thay vào đó, anh lựa chọn Interview with the Vampire, phim có thời lượng xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn và mang đến cơ hội diễn xuất chung với Tom Cruise.

Trong tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Anne Rice, Brad Pitt đảm nhận vai Louis de Pointe du Lac, một ma cà rồng luôn trăn trở về sự tồn tại của chính mình.

Interview with the Vampire đạt thành công đáng kể tại phòng vé, dù nhận về những đánh giá trái chiều từ giới phê bình.

Brad Pitt từng bỏ lỡ vai diễn trong phim được đánh giá cao nhất lịch sử điện ảnh - Ảnh 2.

Cảnh phim Interview with the Vampire phát hành năm 1994, với sự tham gia của Tom Cruise trong vai ma cà rồng Lestat de Lioncourt (bên trái) và Brad Pitt trong vai ma cà rồng Louis de Pointe du Lac - Ảnh: IMDb

Trong khi đó, The Shawshank Redemption lại tạo nên dấu ấn đặc biệt, hiện giữ vị trí phim được đánh giá cao nhất trên IMDb với số điểm 9,3/10.

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Dẫu vậy, Brad Pitt chưa từng xem quyết định năm xưa là điều đáng tiếc. Nam diễn viên cho rằng mỗi vai diễn đều có chủ nhân phù hợp và những lựa chọn trong quá khứ cũng góp phần định hình con đường phía trước.

"Được góp mặt trong phim ấy hẳn sẽ rất tuyệt, nhưng tôi không phải người hay nuối tiếc về những chuyện như vậy. Tôi tin vào cách mọi thứ diễn ra và vai diễn đó vốn thuộc về một người khác.

Ngay cả suy nghĩ rằng 'Điều đó hẳn sẽ rất tuyệt' cũng có thể khiến tôi đưa ra một quyết định khác ở thời điểm sau này. Mọi thứ đều có sự liên kết với nhau" - anh từng chia sẻ.

Brad Pitt từng bỏ lỡ vai diễn trong phim được đánh giá cao nhất lịch sử điện ảnh - Ảnh 3.

Andy Dufresne (Tim Robbins) và Ellis Boyd "Red" Redding (Morgan Freeman) trong The Shawshank Redemption - Ảnh: IMDb

Trailer The Shawshank Redemption

Với Brad Pitt, khả năng từ chối một cơ hội cũng quan trọng như việc nắm bắt nó. Trong một cuộc phỏng vấn khác, nam diễn viên nhấn mạnh: "'Không' là từ ngữ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có. Những điều chúng ta nói không quan trọng hơn những điều chúng ta nói có. Chúng ta phải nói không 10, 20, thậm chí 30 lần trước khi tìm thấy một điều đáng để nói có".

Brad Pitt cũng thừa nhận từng bỏ qua một số dự án sau này đạt thành công lớn. Tuy nhiên, anh không xem đó là những cơ hội bị đánh mất.

"Tôi từng từ chối một số bộ phim đạt thành công vang dội, nhưng chúng không thuộc về tôi. Chúng thuộc về những diễn viên cuối cùng đã đảm nhận các vai diễn ấy" - nam diễn viên cho biết.

Quan điểm của Brad Pitt cho thấy cách anh nhìn nhận sự nghiệp và những lựa chọn cá nhân: Không phải mọi cơ hội hấp dẫn đều cần được nắm lấy. Đôi khi, biết rõ điều gì không dành cho mình cũng là cách để mỗi người tìm thấy con đường phù hợp.

Brad Pitt từng bỏ lỡ phim được đánh giá cao nhất lịch sử điện ảnh - Ảnh 5.Không gì có thể hạ gục Brad Pitt

10 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Brad Pitt vẫn duy trì vị thế ngôi sao hàng đầu Hollywood, bất chấp những tranh cãi kéo dài xoay quanh đời tư và cuộc chiến pháp lý với Angelina Jolie.

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    Chủ đề: Brad Pitt The Shawshank redemption Tom Cruise Phim Mỹ Hollywood

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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