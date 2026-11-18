Anya Taylor-Joy vào vai Alia Atreides, Timothée Chalamet hóa thân thành Paul Atreides trong phim Dune 3 - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Theo Architectural Digest, Dune 3 tiếp tục mở rộng thế giới khoa học viễn tưởng của đạo diễn Denis Villeneuve bằng những thiết kế bối cảnh có quy mô lớn.

Nhà thiết kế sản xuất từng đoạt giải Oscar Patrice Vermette tiết lộ ê kíp đã dành nhiều tháng xây dựng các công trình, khu dân cư và mô hình sâu cát khổng lồ, phục vụ phần phim cuối cùng của loạt tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của Frank Herbert.

Quy mô trường quay gây choáng ngợp

Trong suốt quá trình thực hiện loạt phim Dune, Patrice Vermette luôn chú trọng những chi tiết nhỏ trong thiết kế bối cảnh. Mỗi vật thể và công trình xuất hiện trên màn ảnh đều cần mang một ý nghĩa nhất định, phù hợp với cách kể chuyện của Denis Villeneuve.

"Cách tiếp cận của tôi luôn dựa trên tính biểu tượng và ký hiệu học. Đó là triết lý thiết kế của tôi, bởi với Denis, không thể tồn tại một thiết kế trống rỗng. Mọi thứ đều phải có mục đích, phải mang một ý nghĩa nhất định" - Vermette chia sẻ với Architectural Digest.

Robert Pattinson cùng đạo diễn Denis Villeneuve trong phim trường Dune 3 - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Điều này tiếp tục được thể hiện trong Dune 3. Theo nhà thiết kế, phần phim cuối cùng là cơ hội để ê kíp đẩy quy mô sáng tạo lên mức lớn hơn. Ông ví trải nghiệm thực hiện bộ phim như màn kết thúc của một buổi trình diễn pháo hoa, khi tất cả cần đạt đến sự hoành tráng nhất.

Riêng tại Budapest, đoàn phim sử dụng hơn 41.000m2 diện tích trường quay trong nhà và 44.000m2 khu vực bối cảnh ngoài trời.

Mỗi bối cảnh thường mất khoảng 14 - 16 tuần để hoàn thiện. Quá trình ghi hình cũng diễn ra tại Abu Dhabi và Iceland.

Một trong những điểm đáng chú ý là mô hình sâu cát khổng lồ xuất hiện trong phim. Nếu các phần trước sử dụng những sàn diễn tương đối nhỏ để ghi hình cảnh nhân vật cưỡi sâu, lần này ê kíp xây dựng mô hình sâu cát dài khoảng 91m, rộng gần 20m ngay giữa sa mạc.

Dune 3 còn giới thiệu nhiều không gian mới, được thiết kế dựa trên những chi tiết trong tiểu thuyết Dune Messiah xuất bản năm 1969 của nhà văn Frank Herbert.

Một lối cửa hình tròn khác tượng trưng cho con mắt toàn tri. Khu vườn thể hiện sự giàu có vượt trội và quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên, bao gồm cả nước, của Paul trên hành tinh Arrakis khô cằn - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Một trong số đó là Wallach IX, hành tinh gắn với hội chị em Bene Gesserit quyền lực và bí ẩn. Tại đây, Patrice Vermette đưa vào các họa tiết chạm khắc trên đá mô phỏng tế bào con người khi quan sát dưới kính hiển vi.

Một điểm nhấn khác nằm tại Cung điện Hoàng gia trên Arrakis. Công trình có hình dáng kim tự tháp lộn ngược, với một khoảng tròn lớn được khoét xuyên qua, gợi hình ảnh con mắt toàn tri.

Những khu vườn xanh tươi xung quanh cung điện phản ánh sự giàu có và quyền kiểm soát tài nguyên, bao gồm nguồn nước, của Paul trên hành tinh sa mạc.

Theo Patrice Vermette, thiết kế này lấy cảm hứng từ chủ đề của Dune Messiah, đồng thời thể hiện chủ ý của Denis Villeneuve và Frank Herbert khi không xây dựng Paul thành một hình tượng anh hùng tuyệt đối. Hình ảnh con mắt xuất hiện nhiều nơi trong cung điện, gợi cảm giác Muad'Dib luôn dõi theo mọi thứ.

Cửa sổ có hình dáng tương tự biểu tượng vô cực, nhưng được che phủ bởi những tấm chắn kim loại, thể hiện sự vĩnh cửu - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Lối vào mê cung bên trong nơi ẩn cư riêng của Muad’Dib. Vermette đã thiết kế 40 tấm vách mê cung, có thể di chuyển và sắp xếp theo nhiều cấu hình khác nhau để phục vụ cảnh quay. Phân đoạn này được hoàn thành trong chưa đầy một ngày - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Con mắt toàn tri là biểu tượng được Vermette lặp lại xuyên suốt Cung điện Hoàng gia - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Căn phòng của Bene Gesserit Mohiam trên hành tinh Wallach IX được trang trí bằng những họa tiết chạm khắc trên đá, lấy cảm hứng từ hình ảnh tế bào con người quan sát dưới kính hiển vi - Ảnh: Warner Bros. Pictures

Dune 3 lấy bối cảnh gần 17 năm sau các sự kiện của phần trước. Paul Atreides ( lấy bối cảnh gần 17 năm sau các sự kiện của phần trước. Paul Atreides ( Timothée Chalamet ) lúc này đã trở thành hoàng đế và phải đối mặt với những hệ quả từ triều đại của mình.

Các đồng minh cũ trở lại, những mối đe dọa mới xuất hiện, trong khi những âm mưu và sự phản bội đe dọa quyền lực của anh. Sự tái xuất của Chani, nhân vật do Zendaya đảm nhận, cũng gắn với những biến cố trong câu chuyện.