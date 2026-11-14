Hoạt hình Wildwood: Ứng viên sáng giá tại Oscar

Nhà sản xuất mất đến 16 năm để hoàn thành phim hoạt hình Wildwood - Ảnh: Laika



Laika Studios, hãng phim hoạt hình có trụ sở tại Mỹ, được thành lập bởi Phil và Travis Knight - hai con trai của William Knight, nhà đồng sáng lập Nike. Với tiềm lực tài chính từ gia đình, cả hai quyết định theo đuổi hoạt hình stop-motion.

Với những ai chưa quen thuộc, hoạt hình stop-motion được tạo nên bằng cách chụp từng khung hình riêng biệt, sau đó kết hợp chúng để tạo ra ảo giác chuyển động.

Quy trình này khiến stop-motion trở thành một trong những hình thức làm phim tốn kém cả về chi phí lẫn thời gian nhất. Đó cũng là lý do những tác phẩm thuộc thể loại này hiếm khi được ra mắt.

Hoạt hình Wildwood không chỉ dành cho trẻ em

Tác phẩm mới nhất của hãng, Wildwood, đã chinh phục khán giả trên toàn thế giới. Phim theo chân Prue, cô bé 13 tuổi, cùng người bạn học Curtis bước vào chuyến phiêu lưu kỳ ảo giữa vùng hoang dã hiểm trở của Portland, sau khi em trai sơ sinh của cô bị một đàn quạ bắt cóc.

Trên hành trình, Prue dần nhận ra tính mạng em trai không chỉ đang bị đe dọa, mà cậu bé còn là mắt xích quan trọng trong cuộc chiến sắp sửa bùng nổ, có nguy cơ khiến toàn bộ khu rừng chìm trong hỗn loạn.

Wildwood chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2011 của Colin Meloy và Carson Ellis - Ảnh: Laika

Tác phẩm từng ra mắt tại Liên hoan phim BFI London 2026 vào ngày 11-10, và nhanh chóng đạt mức đánh giá 100% hiếm có từ giới phê bình trên nền tảng Rotten Tomatoes.

Wildwood tràn ngập những khung hình mãn nhãn, câu chuyện cuốn hút và sức sáng tạo gần như không có giới hạn. Có đến hàng chục khoảnh khắc trong phim khiến khán giả không khỏi tự hỏi: "Họ đã làm điều đó bằng cách nào?".

Đừng vội cho rằng Wildwood chỉ dành cho trẻ em vì đây là hoạt hình. Với những mảng hài hước dành cho người trưởng thành, các chủ đề sâu sắc cùng một số lời thoại có phần gai góc, tác phẩm thực sự là một bộ phim gia đình đúng nghĩa.

Ở bất kỳ độ tuổi nào, khán giả cũng có thể tìm thấy điều khiến mình đồng cảm trong Wildwood, bởi phim mạnh dạn khai thác những cảnh bạo lực cũng như các chủ đề trưởng thành như mất mát và trả thù.

Trailer Wildwood

Trẻ em chắc chắn vẫn có thể thưởng thức Wildwood, nhưng Travis Knight và ê kíp hiểu rằng các em không hề ngây thơ như người lớn vẫn nghĩ.

Mỗi đứa trẻ sẽ cảm nhận phim theo cách riêng ở hiện tại, rồi càng thấu hiểu và trân trọng những tầng ý nghĩa của tác phẩm khi trưởng thành.

Trong bài đánh giá, trang Flickering Myth nhận định: "Wildwood là thành tựu đỉnh cao trong hành trình 20 năm của Laika, xứng đáng có một vị trí trong số những bộ phim xuất sắc nhất năm".

The Hollywood Reporter gọi đây là "kiệt tác", trong khi Screen Rant viết: "Wildwood vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, vừa ấm áp vừa khiến trái tim tan vỡ, vừa tràn đầy hy vọng vừa chất chứa những nỗi đau" - Ảnh: Laika

Ứng viên sáng giá của Oscar

Phim sở hữu quy mô sử thi tương tự Chúa tể những chiếc nhẫn, nhưng khéo léo kết nối mọi tình tiết trong khoảng 2 giờ, thay vì kéo dài đến 9 giờ.

Nếu yêu thích khung cảnh đậm chất Oregon trong Life is Strange, thế giới kỳ ảo đầy trí tưởng tượng của Spirited Away và những cuộc phiêu lưu với số phận của cả thế giới được đặt lên bàn cân trong Chúa tể những chiếc nhẫn, Wildwood chắc chắn là lựa chọn dành cho bạn.

Trong bối cảnh thế giới liên tục bàn luận về khả năng AI thay thế con người trong các ngành công nghiệp sáng tạo, Wildwood trở thành minh chứng thuyết phục rằng không điều gì có thể sánh với sức biểu đạt tự do của trí tưởng tượng con người - Ảnh: Laika

Wildwood hiện cũng dẫn đầu nhiều bảng dự đoán về khả năng đoạt giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar 2027, vượt qua những cái tên như Toy Story 5.

Tại buổi công chiếu toàn cầu hôm 11-10, đạo diễn Travis Knight chia sẻ với Variety: "Chúng tôi mất 16 năm để thực hiện Wildwood. Khi bắt đầu dự án, Barack Obama vừa trở thành một vị Tổng thống trẻ trung trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Trong khoảng thời gian làm phim này, tôi thậm chí có thể hoàn thành chương trình đào tạo để trở thành bác sĩ hai lần. Một đứa trẻ chào đời vào ngày chúng tôi bắt đầu dự án giờ đây đã đủ lớn để lái xe đưa tôi đến buổi công chiếu".