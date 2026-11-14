Spider-Man: Brand New Day tham vọng chinh phục Phim hay nhất Oscar

Spider-Man: Brand New Day được kỳ vọng sẽ là phim đưa thương hiệu Người Nhện gia nhập cuộc đua Phim hay nhất - Ảnh: Sony Pictures

Theo Deadline, Sony Pictures đang huy động toàn bộ nguồn lực để vận động cho Spider-Man: Brand New Day tại lễ trao giải Oscar lần thứ 99, với mục tiêu giành một suất đề cử Phim hay nhất.

Chủ tịch kiêm CEO Sony Pictures Tom Rothman tin rằng Spider-Man: Brand New Day xứng đáng được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ ghi nhận, bất chấp việc các chuyên gia dự đoán phim không có cơ hội cao tại mùa giải năm nay.

Spider-Man: Brand New Day quyết phá "lời nguyền 22 năm"

Sony thuê các chuyên gia tư vấn giải thưởng, đồng thời lên kế hoạch tổ chức chiến dịch quảng bá quy mô lớn nhằm đưa Spider-Man: Brand New Day vào cuộc thảo luận Oscar.

Các hoạt động bắt đầu ngay trước cuối tháng 11, bao gồm nhiều buổi chiếu phim và giao lưu hỏi đáp với đạo diễn, nhà làm phim cùng trưởng các bộ phận sản xuất.

Chiến dịch được mở rộng ra thị trường quốc tế với các buổi chiếu đặc biệt tại London, Paris, Madrid, Copenhagen, Sydney, Rome, Mexico City, Berlin và Tokyo - Ảnh: Sony Pictures

Theo kế hoạch, Spider-Man: Brand New Day sẽ tái phát hành tại rạp ngày 4-12, có thể kèm những cảnh quay chưa xuất hiện trong phiên bản ban đầu. Sony kỳ vọng động thái này thu hút thêm sự chú ý của các thành viên Viện Hàn lâm chưa xem phim trên màn ảnh rộng.

Trong cuộc phỏng vấn với Deadline, Tom Rothman cho rằng những bộ phim thương mại có chất lượng nghệ thuật xứng đáng được xem xét nghiêm túc tại Oscar.

Ông nhấn mạnh mục đích của Viện Hàn lâm là ghi nhận những tác phẩm xuất sắc, đồng thời cho rằng việc mở rộng số lượng đề cử Phim hay nhất từ 5 lên 10 vốn nhằm tạo thêm cơ hội cho dòng phim này.

Tom Rothman cam kết sẽ làm mọi cách để Spider-Man: Brand New Day tranh giải Oscar - Ảnh: Sony Pictures

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến mọi người bắt đầu chú ý và cân nhắc Spider-Man: Brand New Day.

Tôi cho rằng các hãng phim sản xuất những phim thương mại chất lượng như thế này có trách nhiệm khơi gợi sự quan tâm của công chúng và khiến mọi người nhìn nhận chúng một cách nghiêm túc" - ông nói.

Spider-Man: Brand New Day hiện đạt 90% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, với điểm số 7,6/10 trên nền tảng này.

Phim có doanh thu hơn 2,5 tỉ USD trên toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại. Phim cũng đang tiến gần cột mốc 1 tỉ USD doanh thu nội địa Mỹ.

Tuy nhiên, cơ hội Oscar của phim vẫn đối mặt nhiều thách thức. Theo bảng dự đoán của Gold Derby, phim từng đứng ở vị trí thứ 36 với xác suất nhận đề cử chỉ 0,46%. Những đối thủ đáng chú ý trong mùa giải năm nay gồm The Odyssey, Project Hail Mary, Dune: Part Three, F1, Wicked và Barbie.

Lãnh đạo Sony đánh giá phim giàu cảm xúc, mang tính cá nhân và đặt nhân vật lên hàng đầu - Ảnh: Sony Pictures

Trong lịch sử, Spider-Man 2 (2004) là phim Spider-Man người đóng duy nhất giành Oscar, ở hạng mục Kỹ xảo hình ảnh. Các phim khác của thương hiệu chủ yếu nhận đề cử ở những hạng mục kỹ thuật.

Ở dòng phim siêu anh hùng, Black Panther (2018) và Joker (2019) là hai trường hợp từng góp mặt trong cuộc đua Phim hay nhất.