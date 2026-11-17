Phiên bản mới của Spider-Man: Brand New Day hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị hơn - Ảnh: Sony Pictures

Theo Variety, Sony Pictures sẽ tái phát hành Spider-Man: Brand New Day tại các rạp chiếu vào ngày 4-12 với phiên bản mở rộng mang tên Spider-Man: [Brand New] Brand New Day.

Đợt phát hành mới bổ sung khoảng 10 phút nội dung, bao gồm những cảnh quay trước đây bị loại khỏi bản phim chính thức.

Tại Việt Nam, fanpage chính thức của Spider-Man cũng hẹn khán giả: "Một khởi đầu mới hơn. Người Nhện: Khởi đầu mới (Mới hơn) sớm khởi chiếu tại rạp 2027".

Thêm một "khởi đầu mới" cho Spider-Man?

Điểm đặc biệt của lần tái phát hành này của Spider-Man: Brand New Day là có sự xuất hiện của Rosario Dawson trong vai Claire Temple, nhân vật còn được biết đến với tên gọi Night Nurse.

Trước đó, nữ diễn viên từng xác nhận cô đã tham gia ghi hình một phân cảnh cho phim, nhưng cảnh này không được giữ lại trong bản phát hành ban đầu.

Night Nurse là nhân vật chuyên hỗ trợ chăm sóc và điều trị cho các siêu anh hùng bị thương trong vũ trụ Marvel.

Spider-Man: Brand New Day từng ghi nhận doanh thu mở màn toàn cầu khoảng 932 triệu USD, trong đó doanh thu tại Bắc Mỹ đạt 360 triệu USD - Ảnh: Sony Pictures

Claire Temple lần đầu xuất hiện trong mùa đầu tiên của series Daredevil năm 2015. Rosario Dawson sau đó tiếp tục đảm nhận vai diễn trong các series Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist và The Defenders.

Tại một sự kiện hồi tháng 7, Rosario Dawson từng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hóa thân thành Claire Temple.

Nữ diễn viên cho biết cô rất yêu thích việc nhân vật của mình vẫn tồn tại trong cùng vũ trụ với Spider-Man.

Vào tháng 8, cô tiết lộ cảnh quay của mình trong Spider-Man: Brand New Day đã bị cắt.

Spider-Man: Brand New Day ra mắt ngày 31-7. Phim ghi nhận tổng doanh thu toàn cầu đạt khoảng 2,5 tỉ USD, xếp thứ ba trong danh sách những phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, sau Avatar (2009) và Avengers: Endgame (2019).

Sony Pictures lên kế hoạch triển khai chiến dịch vận động tranh giải cho Spider-Man: Brand New Day - Ảnh: Sony Pictures

Trong phim, Peter Parker (Tom Holland) phải đối đầu với một nhân vật bí ẩn sở hữu năng lực ngoại cảm, đồng thời tìm cách xây dựng lại cuộc sống trong thân phận Spider-Man vô danh, không ai nhớ đến.

Việc tái phát hành Spider-Man: Brand New Day diễn ra trong bối cảnh Sony cũng triển khai chiến dịch vận động tranh giải thưởng cho bộ phim.

Tom Rothman, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sony Pictures Motion Picture Group, cho biết hãng muốn khuyến khích giới chuyên môn nhìn nhận giá trị nghệ thuật của những phim thương mại chất lượng.