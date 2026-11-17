You Can See Everything dự kiến ra rạp Việt từ ngày 27-11 - Ảnh: A24

Mất 3 năm thực hiện, You Can See Everything (tựa Việt: Điểm mù) có màn ra mắt bất ngờ tại Liên hoan phim Telluride và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phê bình quốc tế.

Sau hơn 4 tuần công chiếu tại Bắc Mỹ, phim ghi nhận doanh thu phòng vé toàn cầu 80,76 triệu USD. Không chỉ vậy, phim còn nhận 96% điểm Tomatometer và 95% điểm Popcornmeter trên Rotten Tomatoes.

Cuộc sống của Elizabeth Holmes trước ngày thi hành án tù

Do Nathan Fielder và Lance Oppenheim đạo diễn, You Can See Everything dài gần 3 tiếng, xoay quanh Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos từng được ca ngợi là nữ tỉ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ.

Sau khi bị kết án 11 năm tù vì lừa đảo các nhà đầu tư, Elizabeth Holmes đồng ý để ê kíp ghi hình cuộc sống gia đình trong những tuần cuối cùng trước khi bắt đầu thi hành án vào năm 2023.

You Can See Everything Trailer

Máy quay theo chân Elizabeth Holmes tại căn nhà thuê bên bờ biển San Diego, nơi cô sống cùng bạn đời Billy Evans và hai con nhỏ. Đạo diễn Nathan Fielder trực tiếp xuất hiện, trò chuyện và quan sát những sinh hoạt thường ngày của gia đình.

Trọng tâm của phim là cách Elizabeth Holmes nhìn nhận vụ bê bối Theranos. Công ty từng được định giá 9 tỉ USD nhờ tuyên bố phát triển công nghệ xét nghiệm máu chỉ cần một lượng mẫu rất nhỏ.

Cô thuyết phục nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có Rupert Murdoch và Larry Ellison, rót vốn vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, công nghệ được quảng bá là đột phá thực chất không hoạt động như những gì công ty tuyên bố.

You Can See Everything đặt ra câu hỏi về tính xác thực của những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh - Ảnh: A24

Trong cuộc trò chuyện với Nathan Fielder, Elizabeth Holmes vẫn khẳng định mình không làm điều sai trái. Cô cho rằng thiết bị Theranos có thể thực hiện mọi xét nghiệm máu, vấn đề duy nhất là công ty chưa hoàn thiện phần hóa học cần thiết.

Billy Evans cũng là nhân vật đáng chú ý. Anh thường xuyên phát ngôn thay Elizabeth Holmes, thậm chí đăng tải nội dung dưới danh nghĩa cô trên X. Từ đó, phim đặt ra vấn đề về quyền kiểm soát hình ảnh của Elizabeth Holmes khi cô không còn khả năng trực tiếp xuất hiện trước công chúng.

You Can See Everything kỳ vọng làm nên chuyện tại Oscar

Sau buổi công chiếu tại Telluride, You Can See Everything nhận được nhiều nhận xét tích cực từ truyền thông quốc tế. Các cây bút đánh giá cao cách Nathan Fielder và Lance Oppenheim khai thác tâm lý nhân vật, đồng thời tạo ra cấu trúc kể chuyện nhiều bất ngờ.

The Hollywood Reporter nhận xét phim thông minh, hài hước và giàu bất ngờ. Angie Han cho rằng phim vượt khỏi khuôn khổ một phim chân dung thông thường, đặt ra câu hỏi về giá trị của sự thật cá nhân và cách câu chuyện của một con người được định hình bởi những người xung quanh.

Elizabeth Holmes và bạn đời Billy Evans xuất hiện trong những thước phim ghi lại cuộc sống gia đình trước khi cô thi hành án tù - Ảnh: A24

Trong khi đó, The Guardian gọi You Can See Everything là một "kiệt tác điện ảnh hiện đại" về sự lừa dối. Nhà phê bình Adrian Horton đặc biệt ấn tượng với sự kết hợp giữa phong cách tài liệu và cách kể chuyện như phim giật gân.

Variety cũng dành nhiều lời khen cho cách Nathan Fielder kết hợp yếu tố tài liệu, hài kịch và tâm lý trong phim, đồng thời đánh giá nữ diễn viên có màn hóa thân ngày càng ám ảnh khi tái hiện Elizabeth Holmes.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety đưa ra dự đoán đầy táo bạo khi cho rằng You Can See Everything có khả năng trở thành phim tài liệu đầu tiên được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất tại Oscar.

Theo ông, sức hút của phim không dừng lại ở những đánh giá tích cực hay thành tích phòng vé mà còn nằm ở khả năng tạo ra một trải nghiệm điện ảnh khác biệt, phá vỡ những quy chuẩn kể chuyện quen thuộc.

You Can See Everything được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với The Odyssey ở hạng mục Phim hay nhất Oscar - Ảnh: A24

Thậm chí, ông còn cho rằng phim có cơ hội giành chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất, thay vì chỉ dừng lại ở một đề cử dành cho phim tài liệu.

"Lý do tôi dự đoán You Can See Everything sẽ chiến thắng tại Oscar là bởi bất kỳ ai bỏ phiếu cho phim sẽ không đơn thuần bỏ phiếu cho giải Phim hay nhất. Họ đang bỏ phiếu cho tương lai của điện ảnh" - ông nhận định.