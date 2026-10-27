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Có nguyên một dải giờ riêng dành cho phim tài liệu trên VTV

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

VTV2 dành khung giờ 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần cho phim tài liệu từ ngày 2-11.

Có nguyên một dải giờ dành cho phim tài liệu trên VTV - Ảnh 1.

Phim tài liệu Kính gửi gia đình sẽ lên sóng VTV2 trong dải giờ dành cho phim tài liệu - Ảnh: VTV

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông tin, giữa dòng chảy thông tin liên tục trên các nền tảng số, phim tài liệu mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống, giúp khán giả hiểu sâu hơn về con người, sự việc và những vấn đề của xã hội.

Song việc phân bố phim tài liệu ở nhiều khung giờ trên các kênh sóng khiến khán giả chưa có một điểm hẹn cố định để theo dõi thường xuyên.

Đó là lý do có một dải giờ riêng dành cho phim tài liệu, tạo điều kiện để khán giả tiếp cận các tác phẩm một cách thuận tiện và hình thành thói quen thưởng thức.

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Dải giờ mới này quy tụ nhiều tác phẩm thuộc các đề tài, thể loại khác nhau, từ những phim VTV. Đặc biệt như Đường kách mnh, Đường v, Hành trình thng nht đến các series mới Hành trình đi mi, Dòng chy thnh vượngChuyn mình.

VTV thông tin mỗi năm đài sản xuất khoảng 100 phim tài liệu. Bên cạnh những tác phẩm mới, khung giờ còn khai thác các bộ phim được sản xuất từ nhiều năm trước nhưng vẫn nguyên giá trị và sức hấp dẫn, tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những tác phẩm đáng chú ý.

Theo ông Đỗ Đức Hoàng - Phó tổng giám đốc VTV - phim tài liệu ở nhiều lĩnh vực đều mang giá trị giáo dục và hướng tới những thông điệp nhân văn. Ngay cả khi phản ánh những khó khăn của cuộc sống, tác phẩm vẫn tìm kiếm lối đi và gợi mở giải pháp cho các vấn đề được đề cập.

NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm cho rằng việc xây dựng dải giờ chuyên biệt không chỉ tạo cơ hội để nhiều tác phẩm đến với công chúng, còn hướng tới hình thành thói quen xem phim tài liệu, từng bước phát triển một hệ sinh thái phim tài liệu trên sóng truyền hình.

"Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước đi tích cực để phim tài liệu ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với công chúng", ông nói.

Có nguyên một dải giờ dành cho phim tài liệu trên VTV - Ảnh 2.

NSƯT, đạo diễn Tạ Quỳnh Tư chia sẻ trong thời đại của những nội dung ngày càng nhanh và ngắn, phim tài liệu càng cần thiết bởi có những chiều sâu của con người, những chuyển động phức tạp của đời sống chỉ có thể được kể bằng thời gian và sự chiêm nghiệm.

Đạo diễn "mong dải giờ này sẽ góp phần ghi lại trung thực diện mạo đất nước hôm nay như một phần ký ức dành cho ngày mai".

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ đánh giá dải giờ riêng dành cho phim tài liệu góp phần mở ra không gian để những câu chuyện hiện thực giàu chất suy tư, nhân văn được đối thoại thẳng thắn với xã hội.

Đây cũng là động lực để các thế hệ đạo diễn không ngừng đổi mới ngôn ngữ kể chuyện, mang đến những thước phim phản ánh hơi thở cuộc sống một cách đa chiều và sâu sắc hơn.

Có nguyên một dải giờ riêng dành cho phim tài liệu trên VTV - Ảnh 5.Phim Bí thư Tỉnh ủy trở lại trên VTV2

Bí thư Tỉnh ủy kể về Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Kim với hành trình khó khăn của chủ trương khoán hộ trong nông nghiệp những năm 1960, khi miền Bắc vừa kháng chiến, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội.

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    Chủ đề: phim tài liệu VTV2

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