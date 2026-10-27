Khi nước mắt dừng lại và cách con người sống tiếp sau biến cố COVID-19

Anh Vương Tiến - chồng chị Ngọc Hoài - nghẹn ngào kể về trường hợp khó khăn của gia đình mình trong dịch COVID-19 - Ảnh: Cắt từ màn hình

Khi nước mắt dừng lại do Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện, phát sóng trong chương trình VTV đặc biệt, 20h30 từ thứ hai trên VTV1.

Giữa tâm dịch COVID-19: Những quyết định sinh tử

Khi nước mắt dừng lại mở đầu bằng hình ảnh TP.HCM chìm trong tĩnh lặng. Những con đường, ngã tư vốn đông đúc nay không một bóng người. Số ca mắc, ca tử vong liên tục được cập nhật, trong khi hệ thống y tế đối mặt với áp lực chưa từng có.

Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, khi trò chuyện đã xúc động, nghẹn lời, giơ tay đề nghị tạm ngừng nói khi nhắc về đại dịch COVID-19 tại TP.HCM cách đây 5 năm.

Ông cho biết cuộc khủng hoảng khi ấy không chỉ nằm ở lĩnh vực y tế mà còn tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội. Hoạt động sản xuất, kinh doanh và chuỗi cung ứng gần như đình trệ, đẩy nhiều người dân vào cảnh thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Nhìn lại những tổn thất ấy, ông cho rằng đây là bài học không thể quên. Những trải nghiệm từ thực tiễn chống dịch giúp xã hội nhận diện rõ hơn các điểm yếu cần khắc phục, từ năng lực dự báo, tổ chức hệ thống y tế đến khả năng bảo đảm an sinh trong tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Phổi Việt Nam - cũng nhìn nhận chiến đấu với COVID-19 là bài học lớn về dự báo và ứng phó với dịch bệnh.

Khi TP.HCM rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, lực lượng y tế từ nhiều địa phương được điều động đến các điểm nóng. Những bệnh viện dã chiến trở thành chiến hào, nơi đội ngũ y bác sĩ chạy đua với thời gian, giành giật sự sống cho bệnh nhân giữa muôn vàn thiếu thốn, áp lực.

Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nghẹn ngào nhắc về đại dịch COVID-19 tại TP.HCM cách đây 5 năm - Ảnh: VTV

Một trong những câu chuyện ám ảnh nhất của bộ phim là hành trình cứu sống hai sản phụ trẻ Ngọc Hoài và Thu Trinh. Cả hai đều suy hô hấp nguy kịch do COVID-19, tổn thương phổi nghiêm trọng và cần đến ECMO, kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn và trao đổi oxy ngoài cơ thể dành cho những trường hợp đặc biệt nặng.

Trước lằn ranh sinh tử, các bác sĩ phải đưa ra quyết định đầy thách thức: hệ thống ECMO được chia sẻ để hỗ trợ hai người mẹ, từng dòng máu lưu chuyển qua hệ thống đều gắn với hy vọng mong manh về sự sống. Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Năm năm sau, hai người mẹ đã có thể vui cười bên những đứa con. Những giọt nước mắt rơi khi họ nhớ lại hành trình đã qua, hiểu rằng hạnh phúc hôm nay không thể tách rời sự hy sinh và nỗ lực của những người từng cứu sống mình.

Mẹ Thu Trinh đang trò chuyện cùng con trai, nay đã 5 tuổi - Ảnh: Cắt từ màn hình

Trích đoạn trong phim tài liệu Khi nước mắt dừng lại

Khi nước mắt dừng lại, hành trình sống vẫn tiếp diễn

Theo biên kịch, đạo diễn Nguyễn Đức Đệ, ý tưởng thực hiện bộ phim bắt nguồn từ một câu hỏi day dứt: Những con người từng trải qua biến cố lớn của đại dịch COVID-19 giờ đây ra sao?

Đạo diễn cho biết Khi nước mắt dừng lại dài 3 tập, không đơn thuần là bộ phim gợi nhắc nỗi đau. Ê kíp muốn kể về hành trình con người vượt qua tổn thương, đối diện với những day dứt và tìm cách bước tiếp trong cuộc sống hậu đại dịch.

Các bác sĩ căng mình chống dịch COVID-19 - Ảnh: Cắt từ màn hình

Lần trở lại này anh mở ra cơ hội lắng nghe trọn vẹn hơn những câu chuyện chưa từng được kể hết. Trong số những câu chuyện khiến đạo diễn Đức Đệ day dứt nhất là số phận của những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ vì COVID-19. Các em vẫn lớn lên từng ngày, nhưng khoảng trống tình cảm mà đại dịch để lại không dễ gì bù đắp.

Đạo diễn kể có lần, một em bé ôm chặt anh, liên tục gọi là "ba" và không muốn rời xa. Khoảnh khắc ấy khiến anh bật khóc.

"Mong rằng khi xem phim, khán giả không chỉ nhớ về quá khứ đau thương mà còn thấy được cách con người sống và bước tiếp trong 5 năm sau biến cố. Bộ phim có cái nhìn đầy đủ hơn về tinh thần đoàn kết của người Việt Nam - tinh thần đã đồng hành cùng con người trong suốt những tháng ngày nghịch cảnh, giúp họ vượt qua khó khăn và nỗi đau", đạo diễn Nguyễn Đức Đệ khẳng định.