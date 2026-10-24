Phim Bí thư Tỉnh ủy trở lại trên VTV2

Diễn viên Dũng Nhi vào vai Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Kim - Ảnh: Tư liệu

Phim Bí thư Tỉnh ủy từng gây tiếng vang trên màn ảnh nhỏ năm 2010 trở lại trên VTV2 lúc 11h30 hằng ngày và nền tảng VTVgo, bắt đầu từ 26-10.

Phim do VFC sản xuất, đạo diễn Trần Quốc Trọng và Trần Trọng Khôi thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của ông Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người mang dấu ấn tiên phong trong chủ trương khoán hộ.

Cảnh trong phim Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: Tư liệu

Cuộc đời người mở đường cho đổi mớ i

Những năm 1960, tại miền Bắc cơ chế quản lý nông nghiệp tập trung, tình trạng sản xuất trì trệ và đời sống thiếu thốn khiến người nông dân dù vất vả lao động vẫn khó bảo đảm cuộc sống.

Nghệ sĩ Dũng Nhi vào vai Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Kim - người day dứt trước khó khăn đời sống Nhân dân, quyết tâm tìm cách tháo gỡ những bất cập trong cơ chế quản lý.

Bên cạnh đó, phim quy tụ dàn diễn viên ngôi sao: nghệ sĩ Minh Châu trong vai bà Thường, Mai Hoa trong vai Chi - Bí thư Huyện ủy Tam Bình, Đức Trung trong vai ông Ẩn, Lan Hương trong vai bà Lê và Hà Văn Trọng trong vai Trung Chính góp phần tạo nên bức tranh xã hội nhiều chiều, gần gũi với đời sống nông thôn thời kỳ đó.

Không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử, Bí thư Tỉnh ủy còn đặt ra những vấn đề về trách nhiệm của người đứng đầu, bản lĩnh trước cái mới và những hy sinh của người tiên phong trong quá trình đổi mới.

Chủ trương khoán hộ, dù vấp phải nhiều rào cản trong thời điểm ra đời, về sau đã trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong tiến trình đổi mới quản lý nông nghiệp Việt Nam.

Phim Bí thư Tỉnh ủy đoạt giải Cánh diều vàng thể loại phim truyền hình - Ảnh: Tư liệu

Bí thư Tỉnh ủy: Ngày xưa diễn như không diễn, xem đi xem lại vẫn hay

Ra mắt lần đầu năm 2010, Bí thư Tỉnh ủy nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải Cánh diều vàng ở hạng mục phim truyền hình.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, ê kíp sản xuất tiết lộ phải mất ba năm thực hiện phim, với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng. Quá trình sản xuất đòi hỏi sự đầu tư công phu về bối cảnh và đạo cụ, gồm hơn 20 bối cảnh chính, 300 hầm giao thông chữ A, hơn 1 tấn khí tài chiến tranh cùng khoảng 3.000 lượt diễn viên quần chúng.

Riêng bối cảnh lớp học sơ tán cần tới 28 ngày chuẩn bị. Đoàn phim phải trải qua ba vụ lúa mới có được những cảnh quay ngoài đồng đáp ứng yêu cầu.

Nhiều chi tiết sinh hoạt được tái hiện tỉ mỉ mang đến không khí chân thực của làng quê miền Bắc thời kỳ trước. Diễn viên Mai Hoa, trong vai bà Chi, học cách "néo lúa"; nghệ sĩ Minh Châu luyện động tác hút thuốc lào; khoảng 2 tấn lúa được huy động cho cảnh đập lúa với sự tham gia của diễn viên và người dân địa phương.

Những nỗ lực ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bộ phim. Trên mạng xã hội, đến nay vẫn nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện về ông Kim Ngọc và những người dám đi trước thời đại.

Các ý kiến viết lại: "Ngày xưa diễn như không diễn. Xem đi xem lại vẫn hay", "Phim này xem đi xem lại vẫn thấy hay, diễn viên diễn chân thực không gượng gạo" hay "Phim thật sự rất hay và cảm động" cho thấy sức hút của phim vẫn được duy trì qua nhiều năm.